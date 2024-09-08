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Биатлон, Кубок Содружества — 2024/2025, масс-старт, женщины, результаты: Динара Смольская выиграла, Виктория Сливко — вторая

Теперь и женская сборная России проиграла в полном составе. Такую Смольскую не победить?
Батраз Томаев
Такую Смольскую не победить?
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Динара даже с тремя промахами обошла соперниц, которые промахнулись лишь по разу.

8 сентября в Красноярске продолжился первый этап Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону. Воскресную программу открывал женский масс-старт. Пасмурная погода создала антураж, ведь асфальтовое покрытие на трассе стало мокрым. Это несло в себе дополнительные риски для спортсменок. Но организаторы решили убрать опасный поворот, чтобы избежать травм.

Две Анастасии — Халили и Шевченко — отправились на дистанцию в жёлтых майках лидера, но повести за собой пелотон после первого рубежа не смогли.

Анастасия Халили

Анастасия Халили

Фото: СБР

Там первенство захватила Анастасия Гришина, а уже за ней оказались Анна Григорьева и Анастасия Халили. Шевченко же начала с отставания в 39,2 секунды.

Уже второй огневой рубеж очертил картину масс-старта, практически создав квартет лидеров. В него с радостью вошли Сливко, Григорьева, Гаврилова и Шеллер.

Но и здесь случилась мини-сенсация. Лучше всех отстрелялась Владислава Гаврилова. Югорская спортсменка не допустила ни одного промаха и ушла в гонку с преимуществом в 17,2 секунды. В погоню за ней отправилась белоруска Динара Смольская, смазавшая к тому моменту два выстрела на стрельбе.

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Но к заключительной стойке от преимущества Гавриловой не осталось и следа.

На четвёртой стрельбе обе спортсменки допустили по промаху. И тут в борьбу за золото вмешалась стрелок Виктория Сливко. Она и отправилась на последний круг, будучи лидером гонки. А в спину ей дышала Динара Смольская.

Уже потом стало заметно, как трудно даётся последний круг Виктории Сливко. Её соперница же была невозмутима. В битве Смольской и Сливко сильнее оказалась Динара. Олимпийская чемпионка одержала более чем убедительную победу над всей сборной России, пробежав при этом лишние 450 метров штрафа.

Динара Смольская

Динара Смольская

Фото: РИА Новости

Судьба бронзы тоже была непонятна до конца дистанции. Но в итоге Владиславу Гаврилову обыграла местная спортсменка Анна Григорьева.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 1, Красноярск
Женщины. Роллеры — Масс-старт 12.5 км
08 сентября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Динара Смольская
Беларусь
36:07.8
2
Виктория Сливко
Россия
+6.8
3
Анна Григорьева
Россия
+18.4

Пока не может совладать со стрельбой лидер сборной Наталия Шевченко. У подопечной Михаила Шашилова семь промахов на огневых рубежах и досадное 20-е место в масс-старте. Судя по всему, адаптация после коррекции зрения ещё не закончилась.

А что же лидеры первых гонок? Смольская привезла Анастасии Халили 46,1 секунды. Та заняла восьмое место на финише. Куда ниже оказалась Анастасия Шевченко — 16-е место и почти две минуты проигрыша.

Итоги женской части первого этапа Кубка Содружества весьма неоднозначны. С одной стороны, роллеры — совсем другая история, и по ней оценивать готовность спортсменок к зиме нельзя. С другой — мы увидели, как возвращается на былые мощности Динара Смольская.

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