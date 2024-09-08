Лидер сборной России провалился на Кубке Содружества. У Латыпова — 17 промахов за 3 гонки

В Красноярске мужским масс-стартом завершился первый этап Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону. Белорус Антон Смольский без особых проблем взял третье золото, но в этот раз выиграл всего лишь 11 секунд у ближайшего преследователя. Лидер сборной Беларуси выглядит шикарно на старте сезона.

А вот лучший биатлонист России Эдуард Латыпов пугает. Буйвол из Камышлы ни разу не попал в топ-6 и удивил всех ужасной стрельбой.

Несмотря на то что полноценных международных стартов у нас нет, противостояние наших и не наших всё равно остаётся актуальным. В последние пару лет флагманами этой борьбы были лидеры сборной Беларуси и России — Смольский и Латыпов. Если Антон был всё время более-менее стабилен, у Эдуарда были настоящие качели: то триумфальные взлёты, то досадные падения.

Увы, на старте этого сезона тенденция продолжается. Смольский довольно ровно провёл весь этап в Красноярске, взяв три золота. Белорус был неидеален, но достаточно хорош в стрельбе: всего три промаха на три гонки. Да и скорость у Антона была неплоха. В общем – придраться особо не к чему.

У Латыпова же другая история. В первой гонке Эдуард занял восьмое место, проиграв лидеру минуту. Ногами россиянин был прекрасен и показал второе время, а вот на рубеже он допустил три промаха. Вроде привычная история для нашего биатлониста, поэтому особой тревоги это не вызывало.

«Ходом он пробежал примерно на своём уровне. Конечно, может лучше, но я думаю, ни перед кем здесь в основном не стоит цель показать суперрезультат. Что касается стрельбы, три промаха – это много для него, с тремя он никогда ничего не выигрывал, хотя бы два. Но сегодня Смольский ему не дал бы с двумя победить, думаю, даже с одним было бы тяжело», — сказал старший тренер команды Юрий Каминский «Матч ТВ».

Однако с каждой гонкой всё становилось хуже и хуже. Латыпов в пасьюте стал 12-м, допустив шесть промахов. Так высоко Эдуарду помогла оказаться лучшая скорость.

«Очень трудно оценить стрельбу Эдуарда, потому что были объективные причины. Цифры, которые мы получали, не очень стабильны. В то же время мы видели его прогресс в плане скорости и ритмичности стрельбы, но сегодня на гонке преследования произошёл срыв.

В спринте он стрелял так же, как и все призёры, по скорости стрельбы. В плане точности у него проблемы, потому что он заменил ложе, до сих пор его доводить, и наверное, это сказывается», — пояснял Каминский.

Эдуард Латыпов Фото: biathlonrus.com

Но в масс-старте случилась настоящая катастрофа. Россиянин допустил восемь (!) промахов. Как итог – 24-е место и три с половиной минуты отставания.

За три гонки суммарно лидер сборной России допустил 17 промахов, в то время как его оппонент – всего три. Не будь у Латыпова таких проблем со стрельбой, он однозначно выносил бы своих соперников. И в таком случае, если бы нас вернули на международную арену, Эдуард мог бы не растеряться и быть в топе.

Вот только с таким большим числом промахов на Кубке мира рассчитывать на место в первой тридцатке невозможно. Конечно, ужасная стрельба Латыпова может быть связана с новым ложем, но, когда такая проблема повторяется из года в год, тренерам явно стоит задуматься.

И пока Латыпов проваливался, а Смольский феерил, разворачивалась борьба за серебро и бронзу. Второе место на подиуме занял Дмитрий Лазовский, с промахом проигравший 10,7 секунды. А вот за третью строчку пьедестала была битва между Денисом Иродовым и Александром Поварницыным. Всё решилось на финишной прямой: сильнее оказался более молодой спортсмен, впервые в карьере поднявшийся в топ-3 на взрослой гонке.