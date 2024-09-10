«Все меня уверяли, что чистые». У России отобрали героическую медаль Олимпиады в Сочи

Помните легендарный финиш Антона Шипулина в сочинской эстафете? Теперь в глобальном смысле он ничего не значит. Россию лишили золотой медали Олимпиады-2024 в эстафете, так как Евгения Устюгова признали виновным в нарушении антидопинговых правил.

История крайне грустная, но разве стоило ожидать другого?

«Надеюсь, нашу завоёванную трудом медаль никто никогда не заберёт»

Евгений Устюгов попал под прицелы ВАДА и IBU в 2018 году, когда экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сообщил, что 50% российских биатлонистов употребляли допинг. Отдельно беглый профессор тогда выделил только фамилию Устюгова.

В ВАДА быстро открыли дело, начав изучать показатели Евгения с 2010 года из-за аномальных показателей гемоглобина. Сам биатлонист доказал, что связано это с генетической особенностью. Дело закрыли, и все перестали переживать из-за этой истории.

«Если будет перепроверка проб 2014 года? За себя точно уверен и не переживаю. У нас золотая медаль в эстафете. И с каждым из партнёров общался, спрашивал: «Нам есть чего бояться?» Все меня уверяли, что нет, все чистые. Мы должны быть честными перед собой, и, надеюсь, нашу завоёванную трудом медаль никто никогда не заберёт», — говорил тогда Антон Шипулин «России 24».

Однако 13 февраля 2020 года прогремела новость: в IBU и ВАДА вновь завели в отношении Устюгова дело. Вопросы вызвали биологические показатели спортсмена с января 2010-го по февраль 2014-го. Всего спустя два дня, 15 февраля, в IBU сообщили о дисквалификации Евгения на два года и аннулировании результатов с 13 августа 2013 года и до конца сезона-2013/2014. На основании данных Московской лаборатории в пробах россиянина был обнаружен стероид оксандролон.

Самым болезненным оказалось лишение сборной России золота эстафеты на Олимпиаде в Сочи. Тогда без медали остался не только Евгений Устюгов, но и его партнёры по команде Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

«Сегодня утром получил решение антидопинговой панели IBU. Уже не удивлён, беспредел есть беспредел. Живу так шесть лет. Меня не удивляет, что в 2018 году IBU вынес решение по мне, что я не употреблял допинг, а теперь вдруг снова.

Естественно, нет никаких аргументов, не было свидетелей во время заседания панели. Друзья говорили мне, что за этим стоят немцы, не знаю, всё может быть, но мне все равно, кто стоит. Я пойду до конца, уже пошёл в австрийский суд и пойду в любой другой. Время покажет, кто прав. Буду требовать только публичного рассмотрения с участием журналистов», — заявлял тогда Устюгов ТАСС.

Спустя месяц некогда лучший биатлонист России подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Вот только нагрянула пандемия коронавируса и расследование затянулось на долгие годы.

Победный финиш Антона Шипулина в Сочи-2014 Фото: РИА Новости

Официальный вердикт

9 сентября 2024 года CAS отклонил апелляцию Евгения Устюгова, оставив решение IBU и ВАДА в силе. Аналогичное решение ожидало и Светлану Слепцову, которую также обвиняли в нарушении антидопинговых правил.

«Общая апелляция госпожи Слепцовой и господина Устюгова касалась двух решений, вынесенных Антидопинговой комиссией IBU в феврале 2020 года, которые были основаны на аналитических результатах, зафиксированных в базе данных Московской системы управления лабораторной информацией в отношении образцов, взятых у них в 2013 году», — сообщил в пресс-релизе Biathlon Integrity Unit.

Вот только если Слепцова от этого решения пострадала не сильно, её аннулированные результаты в тот период были не слишком серьёзными, то Устюгову влетело. Теперь он, как и Шипулин, Малышко и Волков, больше не олимпийский чемпион Сочи.

Кажется, что всё было решено ещё в далёком 2020 году. Уж слишком часто наши спортсмены получали отрицательные ответы от CAS, и шансов на другой исход было немного.

Даже Эмиль Хегле Свендсен, теперь получивший бронзу в эстафете Сочи, думал, что дело завершилось ещё давным-давно.

«Это не то, как хочется получать награды, но медаль есть медаль. Ещё одна. Честно говоря, я думал, что всё решилось ещё несколько лет назад», — сказал Свендсен TV2.

Есть ощущение, что во всех нас до последнего теплилась надежда на положительное решение и сохранение той героически завоёванной медали. Но, увы, этого не случилось.