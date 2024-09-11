У женщин стартуют все сильнейшие, а у мужчин состав сильно поредел по сравнению с Кубком Содружества.

Ни Латыпова, ни Смольского. А кто вообще побежит на чемпионате России по биатлону?

Биатлонный сезон набирает обороты. Уже 12 сентября стартует летний Альфа-Банк чемпионат России. Турнир по разным причинам пропустят лидеры нашей команды, но и без этого будет интересно. Собрали для вас всё самое важное о предстоящем турнире.

Когда и где пройдёт чемпионат России по летнему биатлону

12 сентября в Красноярске начнётся летний ЧР. Соревнования продлятся до 15 сентября. Для биатлонистов этот старт в Красноярске станет вторым в сезоне. До этого в городе на Енисее проходил первый этап Кубка Содружества.

Гонки запланированы на каждый день турнира, за исключением 13 сентября. В пятницу биатлонистам предоставили день отдыха.

Расписание летнего чемпионата России

В рамках летнего ЧР в Красноярске пройдёт шесть гонок. Женщины и мужчины побегут индивидуальные гонки, спринты и классические эстафеты.

Расписание летнего чемпионата России:



12 сентября, 9:00 – индивидуальная гонка, мужчины;

12 сентября, 12:00 – индивидуальная гонка, женщины;

14 сентября, 9:00 – спринт, мужчины;

14 сентября, 12:00 – спринт, женщины;

15 сентября, 9:00 – эстафета, мужчины;

15 сентября, 12:00 – эстафета, женщины.

Кто из звёзд биатлона пропускает летний чемпионат России

Увы, на летнем ЧР мы не увидим многих лидеров сборной России. Из ожидаемых потерь — Александр Логинов, который пропускает старт сезона из-за перелома руки. Но к чемпиону мира добавились и другие спортсмены.

В Красноярске не будет Даниила Серохвостова, ещё не восстановившегося от болезни, Эдуарда Латыпова, испытывающего проблемы из-за нового ложа винтовки, и Карима Халили, желающего наверстать пропущенную летнюю работу.

«Серохвостов планово не стартует. У него были пропуски тренировочного процесса, а здесь ещё дождливая погода. Решили пропустить.

У Латыпова не совсем подготовлено оружие. Нужно дорабатывать ложе – смысла с таким стартовать нет», — пояснил Каминский «Матч ТВ».

«Пропускаю чемпионат России по той причине, что часть работы в течение летнего периода вылетела. Сейчас нужно её наверстать. Собираюсь к зиме выйти на хороший уровень», — рассказал Халили.

О неудачном самочувствии говорила и Виктория Сливко. Но тюменка заверила, что на чемпионате России выступит, хотя побежит не все гонки.

Будут ли белорусы на чемпионате России по летнему биатлону

Сборная Беларуси в полном составе пропустит летний чемпионат России. Команда из соседнего государства в это время отправится на сбор в Армению, дабы подготовиться к следующим этапам Кубка Содружества. В Красноярске конкретно Антон и Диана Смольские выступили очень сильно.

За кем следить на чемпионате России по летнему биатлону

У женщин ожидаются все топы, поэтому нас ждёт яркая борьба. Выделяться будут лидеры Кубка Содружества: Анастасия Халили (Гореева), Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева. Возможно, форму наберут Виктория Сливко, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко и Кристина Резцова. Также в соревнованиях примут участие известные болельщикам Ульяна Нигматуллина, Елизавета Каплина, Светлана Миронова.

У мужчин в отсутствие лидеров явно будет много неожиданностей. Хорошая возможность проявить себя появилась у молодых биатлонистов: Александра Корнева, Даниила Усова, Дениса Иродова, Романа Ерёмина. Но в стороне не останутся и более опытные спортсмены: Антон Бабиков, Александр Поварницын, Кирилл Бажин и Василий Томшин.

«Мне кажется, Рома Ерёмин — фаворит. Он сейчас достаточно сильно выглядит, и эти старты его разогнали после тяжёлого сбора. Я думаю, на чемпионате России он будет выглядеть хорошо. Буду болеть за него, потому что он мой друг и мы из региона», — сделал прогноз Даниил Серохвостов «Матч ТВ».