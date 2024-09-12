В нашем биатлоне – новая звезда. 19-летний юниор ворвался на пьедестал чемпионата России

Сенсацией завершилась мужская индивидуальная гонка на 20 км на Альфа-банк летнем чемпионате России по биатлону в Красноярске. Спортсмен, который только перешёл на юниорский уровень из юношей, стал бронзовым призёром! Леонид Кульгускин не допустил ни единого промаха и обыграл почти всех биатлонистов основной сборной, которые вышли на старт.

«Мне сказали наслаждаться гонкой – я наслаждался»

19-летний Леонид Кульгускин, представляющий Новосибирскую область и Алтайский край, стал настоящей сенсацией в индивидуальной гонке на чемпионате России по биатлону. Он единственный, кому удалось пройти без промахов все четыре рубежа.

Леонид до последних метров боролся за серебро, но всё же уступил старшему товарищу Александру Поварницыну. Последний настолько восхитился работой Кульгускина, что сразу после финиша парня в прямом эфире прокомментировал его бронзу.

«Красавчик просто! Такая молодёжь мне нравится. Из-за таких завязать даже не стыдно будет», – сказал о юниоре Поварницын.

Леонид родился в Алтайском крае, в небольшом посёлке Амурский около Бийска. До летней подготовки в текущее межсезонье тренировался под руководством своего отца Ивана Кульгускина, а летом решением тренерского совета был включён в состав резервной сборной Сергея Башкирова.

«Сказали идти спокойно, как на тренировке, наслаждаться. Я шёл и наслаждался, стрельнул хорошо. Мне сказали, что борюсь за призы. Я грамотно разложился, даже несмотря на то что мне кричали «прибавляй!», я шёл по самочувствию. Оказалось легче сегодня, чем в спринтерской гонке на Кубке Содружества. На стрельбу пришёл, ни о чём не думал, просто делал, как на тренировке, спокойно, и всё», – рассказал главный герой этой гонки.

Кстати, Кирилл Бажин назвал фамилию 19-летнего парня, когда пытался предсказать тройку лидеров в предстоящей гонке. Будущий победитель индивидуалки отметил, что Леонид в гонке преследования на Кубке Содружества так же стал единственным из мужчин, кому удалось пройти четыре рубежа без промахов.

«Попытался создать интригу»

В отсутствие Латыпова, Халили, Логинова, Серохвостова, Корнева и белоруса Смольского фаворитом бесспорно выглядел как раз Кирилл Бажин. Ровно до последнего рубежа спортсмен подтверждал свой статус, стреляя на ноль, но на четвёртом рубеже дрогнул. Два промаха Бажина дали шанс Поварницыну, который до этого шёл с одним. Однако дрогнул и Александр, допустив то же количество ошибок.

«Ветер? Сегодня был ветер? Я попытался создать интригу небольшую, чтобы было интересно и Поварницыну, и всем, чтобы у них нервы потрепались на последнем огневом рубеже. Но Саня тоже не сдюжил», – посмеялся Бажин.

Приятно осознавать, что в стане российского биатлона появляются новые лица. Будем следить за Кульгускиным и дальше. Особенно интересно, как проявит себя юниор на зимних стартах.