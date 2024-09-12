«Даже стоять не могу». Судьба золота в гонке ЧР-2024 решилась на последних метрах

Крутую борьбу до последних метров подарили девушки в индивидуальной гонке на Альфа-Банк летнем чемпионате России по биатлону в Красноярске. Судьба золота определялась только после финиша одной из последних участниц, и кто выиграет – невозможно было предсказать.

Фантастическая пятёрка

У женщин, в отличие от мужчин, на летний чемпионат России приехали все звёзды: Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия и Наталия Шевченко, Анастасия Халили (Гореева), Екатерина Мошкова (Носкова), Ирина Казакевич, Тамара Дербушева.

После первой стрельбы в лидеры выбились Сливко, Халили, Дербушева, Мошкова и Н. Шевченко. Между этой пятёркой и развернулась борьба за медали, ведь остальные соперницы из числа топов подкачали, допустив промахи на старте.

Вторая стрельба добавила интриги. Из фаворитов лишь Екатерина выдала ноль, что и позволило ей возглавить гонку. Тамара, Наталия и Виктория допустили по промаху и стали проигрывать около минуты, Анастасия схватила две штрафных минуты, выпав из топ-15. На третьем рубеже девушки собрались. Мошкова, Сливко и Шевченко прошли лёжку идеально, а Дербушева с Халили допустили по промаху.

Казалось, что именно Екатерина, Виктория и Наталия разыграют между собой медали, ведь Тамара проигрывала лидерам почти две минуты, а Анастасия – почти три минуты. Но на заключительной стрельбе всё поменялось. Шевченко и Сливко допустили по промаху, а Мошкова – два. В это время Дербушева и Халили выдали нули.

В итоге на выходе с рубежа сложилась интересная ситуация. Тамара шла лидером, Виктория в 12,4 секундах от неё. Екатерина располагалась на третьей позиции (+18,6), Наталия – на четвёртой (+27,3), а Анастасия – на седьмой (+57,9).

«Делала всё, чтобы победить»

Борьба в первой четвёрке шла буквально за каждое место. Шевченко и Сливко были в роли догоняющих, а Мошкова и Дербушева в числе лидеров. С каждым метром преследовательницы сокращали своё отставание. На отсечке 12,6 км Виктория проигрывала Тамаре 9 секунд, а Наталия Екатерине – 4,2 секунды. Спустя 1,5 км Шевченко уже опередила Мошкову на 1,5 секунды, а вот Сливко приблизилась к Дербушевой ещё на 2,5 секунды.

Решающими стали последние метры дистанции и сильнее на них оказались свердловчанки. Тамара забрала золото, а Наталия – бронзу. Тюменка осталась с серебром, уступив в борьбе за победу 4,7 секунды, а югорчанка заняла четвёртое место, проиграв в битве за место на подиуме 7 секунд.

«Делала всё, чтобы победить. Не скажу, что была какая‑то уверенность, я знала, что в лидерах идёт Тома, это не последний человек в команде, в сборной и стране. Конечно, я понимала, что будет очень сложно бороться, но отдала себя всю. Сейчас даже стоять не могу. На последнем круге постаралась отработать в максимальном режиме, попробовать побороться за первое место и удержать второе,» — призналась после финиша Сливко «Матч ТВ».

Такой прорыв Виктории удивляет, учитывая, что она жаловалась на своё самочувствие перед началом ЧР. Тогда тюменка была убеждена, что не сможет пробежать все гонки. Восхищение вызывает и Дербушева, которая на старте сезона показывает крайне стабильные результаты, попадая в медали.

Следующую гонку женщины проведут 14 сентября. Спринт запланирован на 12:00 по Москве.