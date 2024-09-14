Бабиков и Поварницын промахнулись по четыре раза, а опередил всех 33-летний Пётр Пащенко.

Когда же сборники начнут побеждать? Всю команду обыграл опытнейший биатлонист из региона

В Красноярске мужским спринтом продолжился летний Альфа-Банк чемпионат России по биатлону. Значительная часть основного состава команды в турнире участия не принимает, причём причины не слишком понятны, кроме перелома руки у Александра Логинова. Другая часть проиграла биатлонисту, который тренируется с юниорским составом.

Антон Бабиков Фото: biathlonrus.com

В отсутствие таких зубров, как Эдуард Латыпов и Карим Халили, на первый план должны были выходить те, у кого таких стартов в карьере пруд пруди. Но у опытнейших Антона Бабикова и Александра Поварницына на сей раз не задалось. Оба промахнулись по четыре раза и были далеки от борьбы за медали.

Антон стал 16-м на финише, а Александр — 24-м.

Но победил другой опытнейший спортсмен — 33-летний Пётр Пащенко. Биатлонист из Ханты-Мансийска с одним промахом обыграл всех, кого было можно. По итогам прошлого сезона Пащенко заработал место в основном составе сборной, но совместно с тренерами решил, что тренироваться будет с юниорами.

Пётр Пащенко Фото: РИА Новости

Серебро досталось другому югорчанину Никите Поршневу (два промаха, +9,4 секунды отставания), который в прошлом сезоне объявил о завершении карьеры, а потом вернулся. Тройку призёров замкнул Евгений Емерхонов (два промаха, +27,9 секунды), который наконец отстрелялся не с безумным количеством промахов.

Но справедливости ради, будь состав участников полным, Евгению вряд ли светило бы что-то большее, чем попадание в цветочную церемонию.

Особое внимание заслужил 19-летний юниор Леонид Кульгускин. Точно проведя работу на рубеже лёжа, спортсмен претендовал на попадание в призы. Но на стойке допустил одну осечку и остался за бортом тройки медалистов. Однако он вновь доказал, что способен бороться за самые высокие места.

Леонид Кульгускин Фото: biathlonrus.com

До бронзовой награды ему не хватило немногим больше 10 секунд. Новосибирский биатлонист стал пятым.

На этом личные виды у стреляющих лыжников закончились. В программе дальше классическая эстафета. Ну а спринт оставил пищу для размышлений как тренерскому штабу, так и самим спортсменам. Подумать есть над чем перед большой зимой. Там уже отговорки о том, что лето — подготовительный период, будут совсем не в кассу.