В заключительной личной гонке в Красноярске было всё — промахи, падение и триумф.

Сливко не хотела бежать, но выиграла спринт на ЧР-2024. А Шевченко упала

Программа личных гонок на летнем Альфа-Банк чемпионате России по биатлону завершилась женским спринтом. Спортсменки вновь подарили интригу до последнего стартового номера. Ещё бы, ведь под 54-м номером в гонку ушла лучшая биатлонистка страны двух последних лет.

Роллеров боится, но за победу бьётся

В гонке поначалу лидировала Анастасия Егорова из Мурманской области. После первого огневого рубежа она опережала ближайших соперниц на шесть секунд.

Да и ко второму рубежу Анастасия подошла лидером. Но промах на стойке откинул спортсменку на четвёртую позицию с отставанием почти 20 секунд от чисто отстрелявшейся Виктории Сливко.

После Анастасия призналась, что боится лыжероллеров и всегда очень ждёт, когда летний период завершится.

Жёсткое падение и минус интрига

Вторая стрельба выбила из борьбы за медали и Халили – два промаха на стойке и восьмая позиция, которую позже быстроногая Анастасия всё же вытянула и финишировала пятой.

Зато удача на стойке благоволила Тамаре Дербушевой и Елизавете Каплиной. Девушки допустили по одной ошибке на первом рубеже, но идеально справились со вторым. Как итог, они обе приблизились к Виктории в прямом и переносном смысле.

Тамара финишировала со вторым временем, а Елизавета завоевала первую медаль за два турнира в новом сезоне.

Наталия Шевченко, которая на Кубке Содружества после сочинского сбора и болезни выглядела бледно, набирает форму с каждой гонкой. И спринт это только подтвердил.

Последствия падения Наталии Шевченко Фото: Сергей Аверьянов, СБР

Она стартовала последней и вполне могла вмешаться в борьбу за медали, но после второго промаха экс-лыжница побежала на штрафной круг, где в пылу борьбы упала и получила сильные ссадины на ноге и руке. Превозмогая боль и потеряв секунды, Шевченко тут же отправилась в гонку, но всё же не смогла улучшить свой результат и замкнула цветочную церемонию.

Сливко не должна была бежать спринт

А победила Виктория Сливко, которая вообще не должна была выходить на гонку. Но вышла и победила!

«С тренером долго думали: бежать – не бежать, но вот приняли решение всё же бежать. И такой успех, так что Андрей Викторович (Падин. – Прим. «Чемпионата»), большое спасибо, что вы верите в меня. Сомнения были, потому что я всего лишь месяц тренировалась перед этими стартами, я болела серьёзно», – сказала после финиша чемпионка в эфире «Матч ТВ».

Программа ЧР-2024 завершится эстафетными гонками.