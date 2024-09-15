Сенсационные результаты мужской эстафеты на ЧР-2024 по биатлону. Провал лидеров

Сенсационной победой сборной Поволжского федерального округа завершилась мужская эстафета на летнем Альфа-Банк чемпионате России по биатлону.

Ошеломляющими стали итоги первой стрельбы для югорчан. Дмитрий Иванов с ходу зашёл на два штрафных круга и отстал от соперников больше чем на минуту. Одни из главных претендентов на попадание в призы не смогли исправить ситуацию и к концу первого этапа отставали на 1,5 минуты от лидера.

Дмитрий Иванов Фото: РИА Новости

А балом стали править хозяева соревнований. Сборная Красноярского края усилиями Романа Бойчевского вышла в лидеры во многом благодаря идеальной стрельбе.

Так было и на втором этапе. Уже Данил Мальцев увеличил задел красноярцев до 20 секунд. Но на стойке 25-летний спортсмен дрогнул и отправился бежать два штрафных круга.

Дорога для нового лидера эстафеты была открыта. И таким шансом могли воспользоваться сразу несколько биатлонистов, в том числе и Антон Бабиков.

Антон Бабиков Фото: РИА Новости

Но, видимо, больше всего к этому был готов тюменец Михаил Бурундуков. На своём этапе он привёз сборной Башкортостана с Бабиковым 18,4 секунды. Экватор был пройден.

Как оказалось, все усилия были напрасными. Антирекорд по промахам на огневых рубежах поставил Вячеслав Малеев, который не смог умело воспользоваться дополнительными патронами. Итог печален: на счету Тюменской области к тому моменту стало четыре штрафных круга и 1,5 минуты отставания. Такой проигрыш уже было не отыграть.

Вячеслав Малеев Фото: РИА Новости

Что ни стрельба, то новый лидер. Эстафету возглавила сборная Поволжья с Иваном Колотовым. Да-да, это тот спортсмен, который ещё весной на снегу обыгрывал Латыпова и Логинова. Но здесь их не было, и Колотов, кажется, растерялся на стойке, отправившись на штрафной круг.

Биатлонная карусель вывела в лидеры малознакомых публике биатлонистов — красноярца Андрея Коваленко и спортсмена из Башкортостана Владислава Зотова. А уже после первой стрельбы заключительного этапа эстафету возглавил Денис Иродов (Московская область).

Денис Иродов Фото: РИА Новости

Флажки на рубежах то и дело покачивались, напоминая о непростой ветровой обстановке. Иродов с Усовым зашли на круг, немного отпустив вперёд башкирского биатлониста Данила Матеркова. Там же в борьбу за медали вступил и чемпион мира Максим Цветков.

Но с Матерковым в итоге справился только Даниил Усов. Трудовая победа в Красноярске досталась сборной Поволжья. Серебро у Башкортостана, а третьими стали представители Санкт-Петербурга.

И это была нескучная борьба!