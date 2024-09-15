Эстафету в биатлоне на ЧР-2024 выиграла звёздная команда. А главной звездой стала юниорка

Женской эстафетой в Красноярске завершился летний Альфа-Банк чемпионат России по биатлону. Последнее золото турнира забрала команда Московской области, опередившая главных соперниц из Свердловской области. Но самым ярким стало выступление финишёра сборной ХМАО-Югры юниорки Виктории Метели, которая в жёсткой рубке в борьбе за бронзу опередила опытнейшую тюменку Викторию Сливко.

Ровный старт лидеров

Главным фаворитом перед стартом эстафеты была Свердловская область, в составе которой были заявлены Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Анастасия и Наталия Шевченко. А основным конкурентом виделась команда Московской области, которая в межсезонье серьёзно усилилась – к Полине Шевниной и Анастасии Халили добавились Анастасия Зырянова и Кристина Резцова. Получился просто звёздный состав.

Началась гонка для фаворитов не сильно удачно. После первого этапа подмосковные биатлонистки были лишь третьими с отставанием в 24,8 секунды от лидера республики Башкортостан. Свердловчанки шли четвёртыми (+35,3), а тюменки – восьмыми (+1.22,38).

Но на втором этапе настоящее чудо совершила Полина Шевнина. Спортсменка планомерно приближалась к лидерам и после лёжки с нулём сократила отставание до 3,8 секунды. Шевнина не стала убегать от соперниц, а решила пройти в спокойном темпе. Это ей помогло на стойке: ноль и первое место с отрывом в 26,8 секунды. К передаче эстафеты её преимущество было чуть больше 30 секунд.

Крутой прорыв на втором этапе выдала и Ирина Казакевич. Лёжку свердловчанка прошла без проблем, вплотную приблизившись к Шевниной, но со стойкой не особо справилась – три промаха и минута отставания даже без штрафных кругов. Однако на последнем круге Казакевич включила турбоскорость и отыграла почти 30 секунд, выйдя на вторую позицию!

Тюменки тоже продолжали бороться. Елизавета Фролова смогла подтянуть команду с восьмого на третье место, допустив лишь один промах на двух рубежах.

Фавориты подтвердили статус

Третий этап у Московской области бежала Кристина Резцова. Спортсменка на пару секунд оторвалась от соперниц, но не стала сильно взвинчивать темп. Это помогло Кристине пройти лёжку всего с одним промахом, но на стойке случилась неожиданность – Резцова зашла на круг, расстреляв все дополнительные патроны в одну мишень и так не сумев её закрыть.

Удивительно, но даже это не помешало её команде остаться в лидерах. Резцова ушла с рубежа первой с преимуществом в 36,3 секунды. На руку Кристине сыграли ошибки Шевченко. Анастасия выдерживала темп лидера и прошла лёжку на ноль, вот только на стойке едва не зашла на круг, использовав три допа. К смене этапа подмосковные биатлонистки пришли первыми, а свердловчанки – вторыми (+34,1).

А вот у Тюменской области возникли проблемы. Этап бежала экс-лыжница Анна Грухвина. На лёжке спортсменка отработала идеально, а на стойке посыпалась, зайдя на круг. Это отбросило тюменок на пятую позицию с отставанием в полторы минуты.

Четвёртый этап мог бы стать решающим, если бы не приличный отрыв лидеров. На последнем этапе за команду бежала Анастасия Халили, которая в Красноярске была в очень хорошей форме. После первого рубежа отрыв Московской области вырос до 58,8 секунды. Как ни старалась Наталия Шевченко, накануне неприятно упавшая на штрафном круге, приблизиться ей не удавалось.

На последней стойке Халили промазала дважды, а Шевченко была точна, вот только Анастасия всё равно ушла с преимуществом в 42 секунды. Последний круг она шла уже в спокойном темпе, поэтому победительниц и серебряных призёров разделили 34,6 секунды.

За третье место же неожиданно развернулась борьба. На заключительном этапе в тройку сумели подтянуться тюменки в лице Виктории Сливко и югорчанки с Викторией Метелей – молодая спортсменка вообще вытянула свою команду с шестого места. На стойке опытная Сливко допустила промах и долго возилась с допом, а юная Метеля хоть и допустила ошибку, однако отработала быстро. В итоге с рубежа они ушли одновременно.

Боролись Сливко и Метеля до финишной прямой, уже в створе сильнее оказалась югорчанка. Благодаря 21-летней Виктории команда ХМАО-Югры, за которую также бежали Екатерина Суханова, Владислава Гаврилова и Екатерина Мошкова, оказалась на подиуме.

С биатлоном мы прощаемся до ноября. В конце осени стартует первый этап Кубка России в Ханты-Мансийске.