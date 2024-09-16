«Ещё день-два, и мне ампутировали бы руку». Непростая история новой звезды нашего биатлона

Виктория Метеля пришла в спорт после тяжёлой травмы. А теперь привела свою команду к медали.

Виктория Метеля – одна из героинь летнего чемпионата России по биатлону. Вчерашняя юниорка не блеснула в личных гонках, но в эстафете привела сборную ХМАО-Югры к бронзе, на финише одолев саму Викторию Сливко.

А что мы знаем о 21-летней спортсменке?

Серьёзная травма

Метеля родилась в городе Гагарине Смоленской области. С детства Виктория была энергичной девочкой, что обернулось серьёзной травмой в восемь лет. Будущая спортсменка так неудачно сломала руку, что врачи ставили вопрос об ампутации.

«В восемь лет я сломала левую руку. Причём сломала очень сильно, с вывихом. Я настолько раздробила себе локоть, что его не могли собрать. Я лежала в разных больницах, но врачи не могли помочь. Рука уже начала, так сказать, отмирать, была чёрная, а врачи ничего не делали. В итоге мы нашли клинику, в которой взялись за мою руку. Мне сделали операцию, собирали всё по частичкам, и я не лишилась руки. Если бы ещё день-два – мне бы просто ампутировали её.

Эта история подтолкнула меня к татуировке – ангелочки на руке. Я сделала себе напоминание о том, что в моей жизни был такой период», — рассказывала Метеля Sport24.

Но в спорт, а именно в биатлон, Виктория пришла сильно позже – в 14-15 лет. Метеля без подготовки выиграла школьные соревнования по кроссу. Тогда её заметили тренеры. Сперва девушку позвали в лыжные гонки, а спустя два года она перешла в биатлон.

«Мне сразу биатлон понравился. Я всегда его с бабушкой и дедушкой смотрела по телевизору. Как только трансляция заканчивалась, я сразу шла кататься на деревянных лыжах по полю. Но кумиров в биатлоне у меня нет», — делилась Виктория.

Виктория Метеля Фото: Из личного архива Метеля

Тренировки рядом с кладбищем

Правда, тренировки в родном Гагарине давались Метеля непросто, так как не было особых условий.

«Вообще, в Гагарине нет условий для тренировок. Если были силовые тренировки, то не в зале. Мы кидали камни, запрыгивали на колёса, бегали по кругу 2,5 км вокруг кладбища. Спортивная база представляет из себя старый дом. Мы старались в таких условиях как могли», — вспомнила биатлонистка.

Несмотря на такие условия, у Виктории горели глаза – она хотела сделать биатлон своей профессией. В этом её поддержали родители, и девушка переехала в Ханты-Мансийск. Тут уже условия были совсем другие, что и помогло спортсменке быстро прогрессировать.

В прошлом сезоне 20-летняя Метеля стала лучшей юниоркой страны. Почти весь сезон Виктория была в тройке призёров или в «цветах», исключением стали буквально две гонки. Неудивительно, что в конце сезона перспективной спортсменке доверили пробежать на этапе Кубка Содружества в Мурманске. В спринте биатлонистка стала 21-й и в смешанной эстафете с Петром Пащенко финишировала седьмой.

За заслуги Метеля пригласили тренироваться в резервную сборную России с Артёмом Истоминым и Виталием Норицыным.

«Сначала были переживания: вдруг что-то не получится, вдруг не смогу, если будут серьёзные нагрузки. Но сомнения ушли уже на первом сборе. Всё проходит просто прекрасно! Мы очень дружны. Анастасия Гореева является лидером в нашей команде, она во многом нам подсказывает, помогает. Во взрослом биатлоне нагрузки совершенно другие. Тяжеловато, конечно. Но мы справляемся (улыбается)», — призналась летом Метеля «Сибинформбюро».

Виктория Метеля Фото: Из личного архива Метеля

Настоящий триумф

О целях на нынешний сезон Виктория летом говорила довольно скромно.

«Очень хочется показать стабильность. Готова, что не буду в тройке и даже, возможно, в шестёрке. Но мне хочется ровных выступлений. Без скачков: что сегодня 58-я, завтра — 14-я, а послезавтра — 31-я. Нет, настраиваюсь на стабильную стрельбу и ход», — честно говорила Метеля.

На Кубке Содружества в Красноярске 21-летняя спортсменка выступила средне: 28-е место в спринте, 15-е место в пасьюте и 17-е – в масс-старте. Летний чемпионат России для Виктории начался примерно так же: индивидуалку она не бежала, а в спринте финишировала 17-й.

Но женская эстафета всё перевернула. Метеля бежала последний этап за ХМАО-Югру, поредевшую после ухода лидеров вроде Кристины Резцовой и Елизаветы Каплиной. Эстафету от Екатерины Мошковой Виктория получила на шестой позиции с отставанием 1.58,4, но в итоге она сумела привезти команду к бронзе. На последнем круге 21-летней спортсменке пришлось биться с опытнейшей Викторией Сливко, и бывшая юниорка в финишном створе оказалась сильнее.

Метеля не только сенсационно принесла своей команде бронзу, но и оказалась лучшей на последнем этапе. Виктория выдала два нуля и быстрее всех преодолела дистанцию. Опытные Виктория Сливко, Анастасия Халили и Наталия Шевченко проиграли спортсменке больше 30 секунд!

Виктория Метеля Фото: Из личного архива Метеля

Моделинг и рыбалка

К своему успеху Метеля отнеслась довольно спокойно: просто репостнула в соцсетях ролик, как её друзья болеют за неё.

Вообще, по личным страничкам Виктории не сразу можно понять, что она спортсменка. Девушка выкладывает красивейшие снимки с профессиональных фотосессий, на которые её часто приглашают бренды.

«Мне не единожды говорили, что нужно развиваться в медийном направлении. И самой, конечно, хочется. У меня были предложения из модельного агентства. Я понимаю, что могла бы в этой сфере развить себя. Но над этим нужно думать. Не хочу, чтобы что-то мешало моей спортивной карьере. Были, кстати, агентства, которые хотели работать на моих условиях, понимали, что я постоянно на сборах и соревнованиях, что редко могу быть в Москве. Но пока я не готова. Нужно думать. Я боюсь, что это мне понравится сильнее, чем биатлон. Возможно, когда-то я изменю своё решение в пользу модельной сферы, но глобально не думала», — делилась Метеля со Sport24.

Виктория Метеля Фото: Из личного архива Метеля

Но жизнь Виктории крутится не только вокруг биатлона и моделинга. Девушка обожает ходить на рыбалку и охоту. Эти хобби у неё появились ещё в детстве благодаря отцу. Сейчас спортсменка ходит на рыбалку или на охоту, как только возвращается домой к семье.