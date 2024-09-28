Спортсмены сборной России сыграли громкую свадьбу. В нашем биатлоне новая семья!

Любовь Калинина и Евгений Емерхонов долго встречались, а теперь решили узаконить свои отношения.

В российском биатлоне в этом году появилось немало новых семей. В конце весны расписались Наталья Гербулова и сервисмен Михаил Дуркин, летом – Анастасия Гореева и Карим Халили. Теперь же свадьбу сыграли Любовь Калинина и Евгений Емерхонов. Каким же было торжество?

Милая церемония

Любовь Калинина и Евгений Емерхонов встречаются уже больше трёх лет. Первыми совместными фото возлюбленные начали делиться в 2021 году. А летом 2024-го во время отдыха на Шри-Ланке Евгений сделал предложение Любови во время романтического ужина на берегу Индийского океана. Девушка сразу ответила: «Да!»

21 сентября возлюбленные расписались в загсе в окружении самых близких. Евгений надел смокинг, а Любовь — скромное белое коктейльное платье. Особым был букет невесты – из голубых хризантем. Выбран он был не случайно: именно такие цветы биатлонистке дарил возлюбленный в начале отношений.

А 26 сентября ребята отгуляли полноценную свадьбу, на которую пришли все звёзды нашего биатлона. Жених вновь остановил выбор на классическом костюме, а невеста в этот раз была в элегантном платье с красивым разрезом на ноге и выбрала бело-розовый букет из роз и хризантем.

В начале торжества прошла милейшая выездная церемония. К алтарю Любовь под руку вывел отец. Он передал свою дочь Евгению, сказав несколько слов напутствия. Это было настолько трогательно, что жених и невеста не смогли сдержать слёз. Под конец отец девушки обнял молодожёнов.

Любовь под руку вывел отец Фото: из личного архива Емерхонова

Было и ещё несколько романтичных моментов. Пара станцевала свой первый танец, а также поделилась с гостями своей историей любви.

Вечеринка с близкими

А после церемоний началась настоящая отвязная вечеринка, Любовь даже сменила платье, останов выбор на коротком наряде с большим бантом на спине. Звездами танцпола были не только молодожёны, но и лидер сборной России Эдуард Латыпов. Буйвол из Камышлы шикарно чувствовал себя под любую музыку, заряжая энергией всех вокруг.

Не обошлось и без большого количества поздравлений. Видеообращение возлюбленным записал даже Дмитрий Губерниев.

Но на этом всё торжество не закончилось. У ребят был и второй день свадьбы. В этот раз они собрались в загородном доме с родными и друзьями. Обстановка была крайне неформальной – никаких вечерних нарядов.

Свадебный торт Фото: из личного архива Калининой

Теперь у молодожёнов будет месяц на отдых, а в ноябре нужно будет возвращаться к соревнованиям. Скорее всего, Любовь Калинину мы уже увидим под новой фамилией. На это намекает сама биатлонистка.