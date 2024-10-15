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Кубок мира по биатлону — 2024/2025: биатлонисты раскритиковали новые правила старта в спринте и индивидуальной гонке

«Этого мы все и боялись». Лидеры мирового биатлона в недоумении от новых правил
Юлия Сидорова
Кубок мира по биатлону — 2024/2025
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Какие изменения произойдут со спринтом и индивидуальной гонкой в новом сезоне Кубка мира?

Международный союз биатлонистов изменил правила старта в спринтерских и индивидуальных гонках. В угоду телерейтингам IBU лишил топовых спортсменов особой привилегии.

Что изменилось?

Международный союз биатлонистов, который в целом не испытывает финансовых проблем в сравнении с тем же FIS, погнался за высокими рейтингами телетрансляций. В связи с этим организация заявила об изменении правил старта в спринтерских и индивидуальных гонках.

Раньше биатлонистам из топ-15 общего зачёта позволялось выбирать стартовую группу. Опираясь на погоду, состояние трассы и другие факторы, лидеры обычно отдавали предпочтение первой. Спортсмены из последних групп редко умудрялись навязать им борьбу. Так что уже к середине гонки Бё и компания приходили к финишу и готовились праздновать победу, пока остальные только выходили на старт.

IBU решил положить этому конец. В организации уверены, что при таком положении дел зрители на стадионах и у телеэкранов полностью теряют интерес к гонке, не дождавшись её окончания.

В новом сезоне биатлонисты из топ-15 потеряют свою привилегию. IBU ввёл жёсткие правила: лидеров определяют в середину стартового протокола. Это означает, что первый из них выйдет на старт не раньше, чем под 46-м номером, а последний – под 75-м. Цифры условные и зависят от количества заявившихся спортсменов. Фавориты гонки будут стартовать вперемешку с биатлонистами, не входящими в топ-30. По мнению IBU, это позволит сохранить интригу, а следовательно, и зрителя у экранов и на стадионе до конца гонки.

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«Есть риск недобросовестной конкуренции»

Лидеры мирового биатлона, мягко сказать, недовольны новыми правилами. Норвежская федерация даже организовала встречу с IBU, чтобы помешать их планам. Усилия были тщетны.

«Этого мы все и боялись. Я думаю, что произойдёт обратное. Если люди включат биатлон и не увидят никого из лучших, они переключат канал, и тогда вы потеряете зрителей. Никто не в состоянии ждать 40 минут, пока лидеры добегут до лёжки. Мы об этом говорили», – заявил Йоханнес Бё.

Спортсмены уверены, что новые правила – шаг назад в развитии биатлона. По мнению лидеров, эти перемены лишают их честной конкуренции.

«Мы понимаем идею федерации, но критически относимся к ожидаемым изменениям. Я буду пытаться защищать позицию спортсменов. Конечно, есть гонки, где условия одинаковы для всех, но это не всегда так. Это изменение окажет прямое влияние на наш спорт. Ведь условия гонок неидеальны и зависят от мест. Где-то — мягкие трассы, где-то — искусственный снег, а тебе надо бежать в плотной группе. Это может стать проблемой для спортсменов», — обеспокоен Йоханнес Кюн.

«Мы весьма критично отнеслись к этому предложению и проголосовали против него через нашего представителя в организации. Знаю, что подавляющее большинство биатлонистов против этого.

Раньше была очень хорошая система. Все были довольны. Но мы поняли, что они хотят перемен, главным образом из-за ТВ и для проведения более захватывающих гонок. Однако есть риск недобросовестной конкуренции. Тот, кто занимает 16-е место на Кубке мира, может стартовать 16-м в гонке, а 15-й номер тотала может получить 75-й биб», — недоволен Себастиан Самуэльссон.

Себастиан Самуэльссон

Себастиан Самуэльссон

Фото: Alex Grimm/Getty Images

«Я понимаю причины, которые подтолкнули федерацию принять это решение, но немного скептически отношусь к нему, поскольку изменение мне кажется значительным. Нет смысла скрываться, новый регламент лишает преимущества сильнейших. Поэтому нормально, что многих оно не устраивает. Но, в конце концов, неважно, что думают спортсмены, решение уже принято, хотя большинство из них с этим не согласились, в том числе и я. Поэтому нам просто приходится адаптироваться к правилам и изменениям, как мы всегда это делали», — сокрушается Лиза Виттоцци.

«Я считаю, что никто не почувствовал необходимости в этом изменении, которого, вероятно, хотели только вещатели. Мы знаем, что в современном спорте телевизионные рейтинги считаются самым важным, потому что бо́льшая часть доходов поступает именно оттуда. Во многих случаях это идёт в ущерб чисто спортивному аспекту, и, к сожалению, мы, спортсмены, ничего не можем с этим поделать.

Сюрпризов, конечно, будет ещё больше, потому что в биатлоне часто побеждает сильнейший, но не всегда. Посмотрим. На мой взгляд, этот выбор представляет собой шаг назад. Мы думали исключительно о телерейтингах, оставляя в стороне другие аспекты. Мне немного жаль», — поделился Томмазо Джакомель.

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«Мы в долгу перед телевизионными каналами»

Соотечественница Виттоцци и Джакомеля Доротея Вирер не столь категорична в своих высказываниях. Доро напомнила всем, что биатлонисты в долгу перед телевидением. Она также отметила, что в IBU готовы вернуться к пересмотру правил в случае, если их задумка не принесёт желаемого результата. В официальном пресс-релизе федерация заверила спортсменов, что будет проводить постоянный мониторинг и внесёт изменения в регламент, если того потребует оценка.

«Сейчас я на завершающем этапе своей карьеры, но для молодых людей, у которых впереди ещё много лет, важно, чтобы биатлон не потерял интерес и получил пространство, по сравнению с другими видами спорта. Если IBU имеет отличные доходы, мы, очевидно, в долгу перед телевизионными каналами и всем, что есть у гонок. Это приносит пользу самому спортсмену, который может заработать больше за счёт призовых и спонсоров.

Конечно, для громких имён дальнейшие старты станут другими, но следует также сказать, что в случае особых условий IBU уже установил правила, по которым жюри может вернуться к старой системе стартового порядка. IBU, конечно, хочет не навредить нашему виду спорта, а сделать его более зрелищным и привлекательным. Прежде чем что-то критиковать, стоит это попробовать», — сказала Вирер.

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