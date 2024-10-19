Звёздная украинская биатлонистка схлопотала дисквалификацию. Что натворила Вита Семеренко?

Быть наказанной антидопинговым центром в 38 лет — это сильно.

38-летняя украинская биатлонистка Вита Семеренко до сих пор в большом спорте. Точнее, была там – числилась среди действующих спортсменов, пока Национальный антидопинговый центр Украины не дисквалифицировал олимпийскую чемпионку Сочи на год.

Куда пропала Семеренко?

Именитых сестёр-близняшек Виту и Валентину Семеренко уже давно не видно на Кубке мира. После золота на Олимпийских играх в Сочи биатлонистки какое-то время успешно выступали, но позже откатились до уровня Кубка IBU.

Последний старт Виты на мировой арене состоялся 14 марта 2021 года. Украинка бежала в составе смешанной эстафеты на заключительном этапе Кубка IBU в Обертиллиахе. Начиная с сезона-2021/2022, Семеренко выступала только на домашних турнирах, но официально о завершении карьеры не говорила. Как и не предоставляла информацию о местонахождении в антидопинговое агентство.

Когда Вита завершит карьеру?

Осенью 2024 года Национальный антидопинговый центр Украины обнародовал список дисквалифицированных спортсменов, в числе которых оказалась олимпийская чемпионка. Семеренко была признана виновной в пропуске трёх допинг-тестов в течение 12 месяцев.

Наказание в виде одного года отстранения уже вступило в силу и продлится до 20 марта 2025-го. Но что-то нам подсказывает, что 39-летняя спортсменка не погонится за рекордом Бьорндалена. Возможно, 21 марта следующего года Вита всё-таки объявит о завершении своей продолжительной карьеры.