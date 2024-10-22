«Цель – побить рекорд Бьорндалена». Йоханнес Бё хочет стать величайшим биатлонистом мира

Новый сезон – новый вызов для Йоханнеса Бё. 31-летний норвежец в ближайшие шесть месяцев намерен переписать рекорды Уле-Эйнара Бьорндалена. Удастся ли?

Амбициозно?

Заочное противостояние двух великих норвежцев продолжится в сезоне-2024/2025. Пятикратный обладатель «Большого хрустального глобуса» Йоханнес Бё продолжит свою борьбу с Уле-Эйнаром Бьорндаленом за звание величайшего биатлониста современности.

«Моя цель – побить рекорд Бьорндалена по количеству побед в личных гонках», – заявил Бё.

Намерение Йоханнеса не назовёшь амбициозным. До покорения результатов Уле-Эйнара ему рукой подать, да и к новому сезону он готовится по привычной методике. Ранее она его не подводила.

«После сезона я делаю перерывы, во время которых не сосредоточен на тренировках. Это позволяет перезарядиться и поддерживать высокий уровень мотивации, не уставая сильно в течение года», – рассказал лидер Кубка мира.

Один шанс, чтобы стать величайшим

Йоханнес мог сравняться с Уле-Эйнаром по количеству личных медалей с чемпионатов мира ещё в прошлом сезоне. Для этого 31-летнему биатлонисту было просто необходимо выиграть все четыре личные гонки. В трёх он победил, подвёл только спринт, где Бё остался с серебром.

Теперь у него 10 личных золотых медалей с чемпионатов мира. Чтобы сравняться с Бьорндаленом, ему надо выиграть ещё одну – сущий пустяк для Йоханнеса. Нет необходимости использовать методы высшей математики, чтобы понять – от нового рекорда в истории биатлона Бё отделяют всего две золотые медали.

Йоханнес Бё Фото: Alex Grimm/Getty Images

Однако на этом не всё. Бьорндален пока опережает Йоханнеса и по количеству личных побед на Кубке мира. К 44 годам Уле-Эйнар выиграл 95 гонок, его соперник — пока 85. Казалось бы, 10 побед – громадный разрыв, чтобы преодолеть его всего за один сезон. Но! В сезоне-2023/2024 при достаточно блеклом старте норвежец всё же смог вновь обрести себя и выиграл 11 гонок, а годом ранее – вообще победил в 19!

Единственный результат Уле-Эйнара, который Бё ну никак не сможет побить в приближающемся сезоне – рекордное количество личного золота на Олимпийских играх. Бьорндален выиграл пять наград высшей пробы в Нагано, Солт-Лейк-Сити и Сочи, Йоханнес привёз три из Пхёнчхана и Пекина.

Завоевать ещё три личных олимпийских золота – по-настоящему амбициозная цель даже для такого спортсмена, как Йоханнес Бё. По заверению самого норвежца, он намерен завершить карьеру как раз после Олимпиады в 2026-м. Это значит, что у Бё будет всего один шанс для покорения последнего из рекордов Короля.