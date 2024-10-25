«Буду вспоминать это всю жизнь». Вернётся ли Логинов в биатлон после перелома руки?

32-летний российский биатлонист, чемпион мира Александр Логинов этим летом попал в передрягу – сломал руку. Сложно подсчитать, в какой раз биатлонист сталкивается с трудностями, но при этом не унывает.

К новому сезону он планирует подойти во всеоружии.

Сложный путь Логинова

Спортивный путь Александра Логинова нельзя назвать гладким. Даже после отстранения от международных соревнований один из лидеров нашей сборной раз от разу сталкивается с проблемами – подводит здоровье.

Болячки не отпускали Логинова на протяжении всего постолимпийского сезона. Александр даже думал о завершении карьеры, но справился и нашёл в себе силы идти дальше.

В межсезонье вместе с Антоном Бабиковым тюменец вышел из состава национальной команды и продолжил подготовку к сезону-2023/2024 по планам Дмитрия Шукаловича. И медленно, но верно всё стало налаживаться. Логинов боролся за призовые места и в конце сезона остановился на четвёртой позиции в общем зачёте Кубка России.

«Пластина со мной на всю жизнь»

Но Логинов не был бы Логиновым, если бы не попал в очередной переплёт. Всё лето в телеграм-канале «Трёх биатлонистов» вместе с Бабиковым и Поварницыным он делился кадрами подготовки, а 21 августа выложил пост, в котором он предстал с гипсом на руке.

«20 лет в спорте могут подготовить тебя ко многому, но к отстегнувшемуся роллеру на скорости 40 км/ч подготовиться невозможно. Не прощаюсь», – написал спортсмен.

На сборах в Сочи во время тренировки отстегнулось крепление на его лыжероллерах. Александр упал и получил сложный перелом руки.

Впрочем, оптимизма Логинов не терял: делился кадрами смены гипса, приехал в Красноярск, где прокомментировал гонки для «Матч ТВ» в компании с Ильёй Трифановым, и рассказал о травме в эфире.

«Из очевидных вещей – я в гипсе. Стрелять в ближайшие пять-восемь недель не смогу. Но выполнять нагрузки смогу где-то через две недели. Уже через четыре-пять недель смогу снять гипс и надеть лангетку. Планирую приехать на первый снег в Тюмень и готовиться там. Но загадывать не буду.

Внутри руки сейчас пластина. Мне сказали, что она со мной на всю жизнь. Оснований её вытаскивать нет, мешать она не будет. Всё восстановится и срастётся. Буду вспоминать это всю жизнь», – рассказал Александр.

«Всё будет хорошо»

Уже в сентябре «железный» Логинов приступил к тренировкам, приберегая травмированную руку.

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А спустя семь недель после операции биатлонист сообщил, что начал её разрабатывать.

«Надеюсь, что в полном объёме приступлю к нагрузке где-то через две-три недели. Сейчас, я думаю, если всё вернётся на круги своя после травмы, то всё будет хорошо», — обнадёжил болельщиков Александр.

Планы у Логинова оптимистичные – и на себя, и на товарищей по «Союзу трёх биатлонистов». Почти сразу после операции он сообщил, что собирается аплодировать двумя руками и поздравлять Антона Бабикова и Александра Поварницына с медалями Кубка МЛКБ.

Александр Логинов Фото: Министерство по физической культуре и спорту УР / Сергей Мерзляков

Турнир стартует 16 ноября в Ханты-Мансийске. Оправдают ли товарищи Логинова его надежды и когда именно сам Александр вернётся в строй – узнаем уже совсем скоро.