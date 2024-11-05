Российский биатлон в сезоне-2024/2025. Что? Где? Когда?

Зима близко. И это хорошая новость, потому что совсем скоро мы сможем почти каждую неделю следить за выступлениями любимых биатлонистов.

Да, сезон официально стартовал в сентябре летними этапами Кубка Содружества, но по-настоящему всё начнётся в середине ноября.

Расписание главных турниров – в одном месте.

Уже 16 ноября в Ханты-Мансийске спортсмены выйдут на старт второго в истории Кубка Международной лиги клубного биатлона. За два дня им предстоит пробежать масс-старт и смешанную эстафету.

После этого биатлонисты плотно осядут в Хантах до 9 декабря: после МЛКБ их там ждут второй этап Кубка Содружества и два этапа Кубка России. А уже в конце марта они снова вернутся в Ханты-Мансийск – на чемпионат России.

В календаре сезона-2024/2025 много знакомых локаций: полюбившийся болельщикам Златоуст, Мурманск, Тюмень, Уват. Первым городом, который примет этапы после Ханты-Мансийска, станет Ижевск. В декабре в столице Удмуртии пройдёт юбилейная 55-я «Ижевская винтовка».

Большой биатлон порадует болельщиков и в центральной части страны. В Рязани состоятся этап Кубка России и Гонка чемпионов, где биатлонисты сразятся с лыжниками. А после Дёмина спортсмены должны отправиться в Сочи, чтобы воспользоваться олимпийским наследием 2014 года.

В межсезонье было много разговоров о проведении открытого чемпионата Союзного государства России и Беларуси по биатлону в феврале 2025 года. Турнир планировалось провести в Раубичах. С этим и связано отсутствие этапа Кубка Содружества на главном белорусском биатлонном комплексе. Однако на данный момент соревнования так и не появились в календаре СБР.

Календарь биатлонного сезона-2024/2025



16.11-17.11. Международная лига клубного биатлона. Ханты-Мансийск.

22.11-24.11. Кубок Содружества, второй этап. Ханты-Мансийск.

29.11-01.12. Кубок России, первый этап. Ханты-Мансийск.

06.12-08.12. Кубок России, второй этап. Ханты-Мансийск.

12.12-15.12. Чемпионат России, Кубок России, третий этап. Ижевск.

20.12-22.12. Кубок Содружества, третий этап. Чайковский.

04.01-05.01. Гонка чемпионов. Рязань.

10.01-12.01. Кубок России, четвёртый этап. Рязань.

16.01-19.01. Кубок Содружества, четвёртый этап. Дёмино.

23.01-26.01. Чемпионат России, Кубок России, пятый этап. Дёмино.

14.02-23.02. Кубок Содружества, пятый этап. Сочи (не утверждено).

07.03-09.03. Кубок России, шестой этап (финал). Златоуст.

13.03-15.03. Чемпионат России. Тюмень.

19.03-20.03. Чемпионат России. Уват.

26.03-30.03. Чемпионат России. Ханты-Мансийск.

03.04-06.04. Кубок Содружества, шестой этап. Мурманск.