В зимнем сезоне турнир будет только по трём видам спорта. Летом количество видов вырастет в пять раз.

Министр спорта пообещал провести в России Спартакиаду. Мы узнали, когда и как это будет

В июне министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что в 2025 году будут проведены зимняя и летняя Спартакиады сильнейших спортсменов России и Беларуси. И с тех пор не было никакой официальной информации, какие виды спорта будут включены в программу соревнований и когда вообще состоится турнир – календари к тому времени уже были свёрстаны.

«Чемпионату» удалось получить ответы на часть вопросов от Департамента спорта высших достижений Минспорта России. Конечно, никто сейчас не даст гарантий, что, как запланировано, так и будет, изменения ещё могут быть.

Зимний Кубок сильнейших спортсменов – 2025: всего три вида спорта, лыжных гонок нет

В прорабатываемом проекте слово «Спартакиада» пока вообще не используется. Будущие соревнования названы Кубком сильнейших спортсменов по зимним олимпийским видам спорта с участием спортсменов России, Беларуси и других стран.

Этот турнир запланирован на январь-февраль 2025 года всего лишь в трёх видах спорта: биатлоне, фристайле и конькобежном спорте. В конькобежном спорте и фристайле пока непонятно, какие дисциплины будут включены. Остальные виды спорта, в том числе и лыжные гонки, – мимо. Возможно, для них так будет даже проще, не придётся вносить экстренные изменения в календарный план.

Рабочая группа по проведению Спартакиады уже создана: В Минспорта создали рабочую группу по проведению Спартакиады сильнейших в 2025 году

Выбор двух видов спорта понятен: в биатлоне белорусы как минимум не слабее россиян, как и в лыжной акробатике, а это значит, что будет острейшая конкуренция. Что касается бега на коньках и шорт-трека, тут российские спортсмены намного сильнее.

Где будут проходить соревнования – вопрос на данный момент открыт. Сейчас идут консультации, примет ли белорусская сторона хоть какие-то соревнования.

Точные даты пока тоже неизвестны. В календаре российских коньков, шорт-трека и фристайла в январе-феврале запланировано проведение турниров уровня этапов Кубка России. В биатлоне с 13 по 24 февраля в календаре стоял этап Кубка Содружества в Сочи, который планировался как главный старт сезона, так называемая предолимпийская неделя.

СБР готов подстроиться под Спартакиаду: СБР: в рамках Спартакиады с белорусами готовы перенести соревнования из Сочи в Раубичи

Была и точная программа: индивидуальные гонки, спринты, пасьюты, масс-старты, сингл-микст и смешанная эстафета. Динара Смольская говорила, что именно этот старт будет для неё и её супруга Антона главным в сезоне. Сейчас на сайте Союза биатлонистов России в календаре соревнований этап в Сочи по-прежнему значится, но посмотреть его программу невозможно.

Сразу после заявления Михаила Дегтярёва о Спартакиаде сильнейших глава СБР Виктор Майгуров сообщил, что этап может быть перенесён из Сочи в Раубичи. Ещё до слов министра планировалось назвать его чемпионатом Союзного государства. Но теперь это будет Кубок сильнейших, вот только вопрос с местом проведения по-прежнему открыт.

Летний Кубок сильнейших спортсменов – 2025: 15 видов спорта, ранние даты проведения

Летний Кубок сильнейших запланирован на май-июнь 2025 года.

Для летних видов спорта это самый старт сезона (а для гандбола май – только окончание сезона), когда оптимальной формы априори ни у кого быть не может. Эти даты говорят о том, что всё-таки есть слабая надежда на то, что в ключевых международных соревнованиях сезона россияне смогут выступить в нейтральном статусе. Ну или календарь чуть освобождается под Игры Дружбы, с которыми вообще полная неразбериха.

Виды спорта, включённые в Кубок сильнейших: гандбол, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, лёгкая атлетика, плавание, прыжки в воду, прыжки на батуте, современное пятиборье, спортивная борьба, самбо, спортивная гимнастика, тяжёлая атлетика, пляжный футбол, хоккей на траве, художественная гимнастика.

Интересно, что в лёгкой атлетике в качестве предварительных дат проведения Кубка сильнейших был выбран август, а именно 22-24 августа, когда спортсмены реально в топ-форме, но с учётом новых данных, очевидно, в летних видах новый турнир – точно не главный старт сезона.

Впрочем, у летних видов есть возможность поправить календарь с учётом Кубка сильнейших (или просто дать новое название уже существующим соревнованиям, например, традиционному командному чемпионату России в Сочи), а вот с зимними видами нужно окончательно всё решать в самое ближайшее время.