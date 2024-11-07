Такого чемпионата мира в истории биатлона не было! Расписание турниров в сезоне-2024/2025

Ждать большого биатлона осталось недолго! Уже 30 ноября в финском Контиолахти стартует первый этап Кубка мира по биатлону – 2024/2025. По традиции турнир будет проходить в девять этапов до середины весны.

Календарь сезона-2024/2025 выглядит очень консервативным по сравнению с предыдущим годом. В прошлом сезоне лучшие биатлонисты мира перелетали океан, чтобы выступить в американском Солджер Холлоу и канадском Канморе, а также впервые соревновались в швейцарском Ленцерхайде.

В предстоящем Кубке мира за пределы Европы спортсмены не поедут. Их ожидают хорошо знакомые стадионы в Контиолахти, Хохфильцене, Оберхофе, Рупольдинге, Антерсельве, Нове-Место и Хольменколлене. А после годичной паузы в календарь вернулись французский Анси и словенская Поклюка.

Трасса в Поклюке Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Из необычного – нет Эстерсунда. В последний раз шведский городок оставался без этапа Кубка мира или чемпионата мира 20 лет назад, в сезоне-2003/2004. Этой зимой биатлонисты дебютируют не в Швеции, а в Финляндии.

Но одно новшество всё-таки будет! Главный старт сезона – чемпионат мира – пройдёт в местечке, где биатлонисты прежде выступали всего один раз – в швейцарском Ленцерхайде. В конце декабря прошлого года на стадионе «Роланд Арена» состоялся тестовый этап Кубка мира. А уже в предстоящем сезоне Ленцерхайде станет ареной для самых ярких биатлонных битв года.

Полный календарь биатлонного сезона-2024/2025:

30.11-08.12. Кубок мира, первый этап. Контиолахти, Финляндия.

13.12-15.12. Кубок мира, второй этап. Хохфильцен, Австрия.

19.12-22.12. Кубок мира, третий этап. Анси – Ле Гран Борнан, Франция.

28.12. Рождественская гонка. Гельзенкирхен, Германия.

09.01-12.01. Кубок мира, четвёртый этап. Оберхоф, Германия.

15.01-19.01. Кубок мира, пятый этап. Рупольдинг, Германия.

23.01-26.01. Кубок мира, шестой этап. Антхольц (Антерсельва), Италия.

12.02-23.02. Чемпионат мира. Ленцерхайде, Швейцария.

06.03-09.03. Кубок мира, седьмой этап. Нове-Место, Чехия.

13.03-16.03. Кубок мира, восьмой этап. Поклюка, Словения.

21.03-23.03. Кубок мира, девятый этап. Хольменколлен, Норвегия.