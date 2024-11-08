Топ-7 главных героев российского биатлона. За кем стоит следить в сезоне-2024/2025?

В фокусе внимания будут как признанные мастера, так и перспективные новички.

До нового биатлонного сезона в России рукой подать. Уже 16 ноября стартует первый большой турнир – Кубок МЛКБ. Перед началом сезона мы составили список из семи биатлонистов, за которыми стоит следить этой зимой.

Эдуард Латыпов

Этот список никак не мог обойтись без лидера сборной России. В прошлом сезоне Латыпов стал лидером рейтинга СБР, выиграл «Малые хрустальные глобусы» Кубка Содружества в спринтах и пасьютах, Кубка России в спринтах и «Большой хрустальный глобус» на Кубке России.

В начале осени на Кубке Содружества Эдуард выглядел не слишком хорошо, в частности его подводила стрельба. Лучшим результатом стало восьмое место в спринте. С летнего чемпионата России биатлонист снялся.

Проблемы Латыпова в тренерском штабе объясняли новым ложем винтовки. Если лидер сборной с этим разобрался, то в новом сезоне от Эдуарда стоит ждать отличных результатов.

Карим Халили

В прошлом сезоне Халили часто попадал на подиум и выступал стабильно. Всё это позволило московскому спортсмену стать вторым в рейтинге СБР.

В межсезонье Карим успел жениться на Анастасии Гореевой (теперь Халили) и получить травму, упав с велосипеда. Если первый факт явно окрылил спортсмена, то второй – испортил летнюю подготовку вынужденным лечением. Несмотря на это, Карим неплохо выглядел на Кубке Содружества осенью: в связке спринт-пасьют он попал в «цветы», а в масс-старте стал восьмым. Если Кариму удалось полностью восстановиться после полученных травм, то он будет одним из лидеров зимой.

Кирилл Бажин

С 2022 года Бажин надёжно закрепился в топе лучших биатлонистов России. В прошлом сезоне Кирилл занял третье место в рейтинге СБР и вошёл в тройку лучших в общем зачёте Кубка России.

На первом этапе Кубке Содружества свердловский спортсмен взял серебро в пасьюте, а также стал шестым в спринте и 10-м – в масс-старте, а на летнем чемпионате России завоевал золото в индивидуалке и занят четвёртое место в спринте.

Такая стабильность явно идёт в плюс Кириллу. Нет никаких сомнений, что и в новом сезоне у Бажина результаты не станут хуже.

Кирилл Бажин Фото: РИА Новости

Александр Корнев

Первые шаги в элиту нашего биатлона Корнев стал делать ещё в сезоне-2022/2023. В прошлом сезоне Александр стал отвоёвывать своё место в числе лучших. Хоть биатлонисту и не удавалось всегда показывать стабильные результаты, он попадал на подиум. В копилке спортсмена за сезон оказалось четыре личных медали (1 – 1 – 2).

На Кубке Содружества этой осенью Корнев выглядел неплохо: дважды попал в топ-6 и один раз стал 12-м. А вот на летний чемпионат России Александр не поехал. За два года на взрослом уровне 23-летний Корнев заметно окреп, а значит, у него есть все шансы в этом сезоне окончательно войти в число сильнейших биатлонистов страны.

Александр Поварницын

Поварницын доказывает, что его не стоит сбрасывать со счетов, хотя он готовится и не в сборной. 30-летний спортсмен нередко попадает в призы и занимает высокие места в общих зачётах. В прошлом сезоне Александр занял шестое место в рейтинге СБР, а также завоевал три личных медали (0 – 2 – 1).

Александр Поварницын Фото: РИА Новости

Подготовка в «Союзе трёх биатлонистов» явно положительно сказывается на Поварницыне. Это показали и осенние соревнования. На этапе Кубка Содружества он стал четвёртым, девятым и 11-м. А на летнем чемпионате России Александр завоевал серебро в индивидуальной гонке и финишировал 24-м в спринте. Всё это доказывает, что Поварницын может ещё многое показать на топовом уровне.

Даниил Усов

Ещё в прошлом сезоне Усов был ноунеймом, но теперь он один из перспективных спортсменов. Такое изменение произошло благодаря удачному выступлению Даниила на этапе Кубка Содружества в Мурманске, где биатлонист неожиданно взял золото в спринте, бронзу – в эстафете и стал четвёртым в масс-старте. Во многом после этого молодой Усов попал в состав резервной сборной России.

Тренировки в составе национальной команды явно дали свой результат. На этапе Кубка Содружества в Красноярске Даниил занял 14-е место в спринте, 11-е в пасьюте и 16-е – в масс-старте, а на летнем чемпионате России стал 17-м и 25-м в связке спринт-пасьют и как финишёр помог сборной ПФО-1 завоевать золото в эстафете (Евгений Емерхонов, Никита Блинов, Иван Колотов, Даниил Усов). В новом сезоне у 24-летнего Усова есть все шансы пробиться и в основной состав национальной команды.

Евгений Емерхонов

Отличные перспективы на предстоящий сезон и у другого 24-летнего биатлониста. Свою первую (и пока единственную) личную медаль на взрослом уровне Емерхонов взял в начале 2023 года, но потом выступал средне. Весь прошлый сезон Евгения лихорадило: то он легко заезжал в «цветы», то финишировал вне топ-15.

Евгений Емерхонов Фото: РИА Новости

Летом биатлонист женился на Любови Калининой, что явно положительно повлияло на него. На летнем чемпионате России и этапе Кубка Содружества в Красноярске Емерхонов провалил лишь одну гонку, став в масс-старте 28-м. В остальных он стабильно оказывался в топ-12. Евгению даже удалось взять серебро в спринте и золото в эстафете в составе сборной ПФО-1 (Евгений Емерхонов, Никита Блинов, Иван Колотов, Даниил Усов).

Но всё по местам расставит лишь зимний сезон. Посмотрим, кому из биатлонистов удастся себя по-настоящему проявить.