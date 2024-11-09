Российский женский биатлон — один большой сюрприз. Кто будет в лидерах этой зимой?

До старта нового биатлонного сезона в России осталась всего неделя. Уже в следующую субботу, 16 ноября, пройдут первые гонки Кубка МЛКБ.

Перед началом сезона мы разбираемся, кто же будет в лидерах и за кем нужно будет следить этой зимой. С мужчинами мы, кстати, уже разобрались.

Теперь пришла и очередь биатлонисток. Перед вами семь героинь, которые точно порадуют нас в ближайшие месяцы яркими выступлениями. Сплошь известные лица. И, между прочим, почти все – воспитанницы Шашилова.

Наталия Шевченко

Ещё пару лет назад вряд ли кто-то мог представить, что талантливая лыжница станет настоящей звездой нашего биатлона. Но это случилось. В прошлом сезоне свердловчанка стала лидером рейтинга СБР, забрала «Большой хрустальный глобус», «Глобусы» в спринтах и в пасьютах Кубка России.

Летняя подготовка у Шевченко немного смазалась, так как она перенесла операцию на глазах. Осенью на Кубке Содружества в Красноярске Наталия заняла 18-е место в спринте, шестое в пасьюте и 20-е – в масс-старте. На чемпионате России ситуация улучшилась. Биатлонистка взяла бронзу в индивидуалке и серебро в эстафете в составе Свердловской области (с Дербушевой, Казакевич и Анастасией Шевченко), а также стала шестой в спринте.

Виктория Сливко

Опытную спортсменку последние два года преследуют настоящие неудачи. Несмотря на отличные выступления, Виктория вечно остаётся второй. Она вторая в рейтинге СБР, вторая – в общем зачёте Кубка России. В прошлом сезоне Сливко удалось взять лишь «малый хрусталь» в масс-стартах Кубка России. И это при том, что на счету биатлонистки 14 личных медалей (7 – 3 – 4), а худший результат – 12-е место! Что это, если не настоящее невезение?

Виктория Сливко Фото: РИА Новости

Эта ситуация явно раздражает спортсменку, а значит, в новом сезоне Виктория будет стремиться к вершинам. В сентябре Сливко уже доказала это. На Кубке Содружества во всех гонках, кроме одной, она не опускалась ниже пятого места. Неудачным вышел первый спринт, где биатлонистка стала 13-й. Более того, Виктория взяла два серебра и золото в личных гонках.

Анастасия Халили

Уже несколько лет биатлонистка постоянно находится в числе лидеров нашей сборной. И предстоящий год не должен стать в этом смысле исключением.

В прошлом сезоне Анастасия завоевала «Малый хрустальный глобус» в индивидуальных гонках на Кубке России и в масс-стартах на Кубке Содружества, а также стала четвёртой в рейтинге СБР. Летом Гореева вышла замуж за Карима Халили и взяла фамилию супруга.

Уже будучи Халили, биатлонистка прекрасно выступила на Кубке Содружества в Красноярске, завоевав золото и серебро. Отличные результаты Анастасия показала и на летнем чемпионате России: два пятых места и золото в эстафете в составе Московской области-1 (с Зыряновой, Шевниной и Резцовой).

Кристина Резцова

Прошлый сезон биатлонистка провела не слишком хорошо. Хотя почти во всех гонках она не выпадала из топ-10, в рейтинге СБР она заняла лишь 15-е место.

Кристина Резцова Фото: РИА Новости

Летом в жизни Кристины произошли большие перемены. Теперь Резцова выступает не за ХМАО, а за Московскую область. Пока ещё сложно оценить, насколько смена региона повлияла на состояние биатлонистки. На Кубке Содружества в Красноярске и на летнем чемпионате России Кристина выступила неярко: в четырёх личных гонках она финишировала в топ-10, а в одной – стала 18-й. Зато в эстафете (Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Халили) она завоевала золото. Мотивация у Резцовой на новый сезон явно есть, как и способность собраться в нужный момент. А это значит, что от Кристины ещё стоит ждать отличных результатов.

Ирина Казакевич

Бронзовый призёр Олимпиады не первый год мучится со стрельбой, но, несмотря на это, остаётся в российском топе. В прошлом сезоне Казакевич взяла «Большой хрустальный глобус» и «Малый хрустальный глобус» в спринтах Кубка Содружества и стала третьей в рейтинге СБР.

За межсезонье Ирине не удалось разобраться с проблемами со стрельбой – на осенних стартах точность оставляла желать лучшего. В пяти личных гонках свердловчанка допустила 21 промах! Вот только в двух она попала в «цветы», в двух – в топ-10 и лишь в одной стала 13-й. Удивительная статистика!

При этом и без медали Казакевич не осталась. Вместе со сборной Свердловской области (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко) она завоевала серебро на летнем ЧР.

Тамара Дербушева

В прошлом сезоне Дербушева приятно удивила всех. Тамара отлично выступала на Кубке Содружества, расположившись на второй строчке в общем зачёте и завоевав «Малый хрусталь» в пасьютах. На Кубке России дела были чуть похуже, поэтому в тотале она заняла четвёртую строчку.

Тамара Дербушева Фото: РИА Новости

Видимо, межсезонье Тамара провела ударно, потому что на осенних стартах была великолепна. На Кубке Содружества в Красноярске и на летнем чемпионате России она в пяти из шести гонок была в призах. Исключением стал масс-старт, где Дербушева замкнула топ-6. В итоге на счету свердловчанки золото в индивидуалке, серебро в двух спринтах и эстафете (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко) и бронза в пасьюте. Результат действительно крутой, и если Тамаре удастся не растерять форму, то в новом сезоне она может уверенно вклиниться в борьбу за «Глобусы».

Анастасия Шевченко

Пока Анастасия находится в тени своей однофамилицы (и родственницы) Наталии, но в этом сезоне у ней есть возможность поменять все расклады.

Анастасия из шести гонок летнего чемпионата России и Кубка Содружества провалила лишь одну: в масс-старте она финишировала 16-й. В остальном у Шевченко три медали: золото в пасьюте и по серебру – в спринте и эстафете, а ещё попадание в «цветы» и одно седьмое место. Это явно лучше, чем у Наталии, чья подготовка, как мы помним, была смазанной.

В прошлом сезоне Анастасия стала пятой в рейтинге СБР, взяв по ходу сезона шесть личных наград (1 – 3 – 2). Сейчас биатлонистка уже на треть покрыла тот результат. А это значит, что будет бороться за место под солнцем.