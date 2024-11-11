Кто справится с Йоханнесом Бё? Выбрали шесть главных конкурентов именитого норвежца!

В последний день осени 2024-го, 30 ноября лучшие биатлонисты откроют новый сезон на Кубке мира. Перед стартом сезона собрали для вас список из семи спортсменов, которые точно заставят обратить на себя внимание.

Йоханнес Бё (Норвегия)

Перед бесспорным лидером мирового биатлона последних лет в предстоящем сезоне стоит принципиальная цель – опередить Короля биатлона Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству личных медалей.

Задача для Йоханнеса вполне выполнимая. В прошлом сезоне он выиграл 11 личных гонок, завоевал три личных золота и серебро на чемпионате мира, стал обладателем «Большого хрустального глобуса» и трёх «МХГ» в зачётах индивидуалок, гонок преследования и масс-стартов.

Тарьей Бё (Норвегия)

36-летний норвежец – один из самых возрастных участников наступающего сезона Кубка мира. И в своём солидном возрасте он – единственный, кто в прошлом сезоне мог навязать серьёзную борьбу младшенькому Бё. Вплоть до последнего этапа в Канморе Тарьей сражался с братом за «БХГ», выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов и взял серебро в индивидуальной гонке на чемпионате мира.

Себастиан Самуэльссон (Швеция)

Имя Себастиана Самуэльссона в последнее время чаще слышится уже после гонок, чем во время награждения. Однако швед, несмотря на серию неудач, остаётся принципиальным соперником для всех норвежцев.

Редко, но метко он заставляет соседей поволноваться. Он хорошенько пошумел на старте прошлого сезона, а потом вместе с командой завоевал золото в эстафете на чемпионате мира, обставив всё тех же норвежцев.

Себастиан всё время где-то в числе лидеров или претендентов на лидерство, но если он хочет стать первым номером, то пора показывать свой максимум.

Себастиан Самуэльссон Фото: Simon Eliasson/ZUMA/ТАСС

Эрик Перро (Франция)

23-летний «принц-полукровка» из Франции громко заявил о себе в прошлом сезоне. Наполовину норвежец, наполовину француз, к завершению Кубка мира он прилично разогнался, особенно на фоне всей мужской команды «трёхцветных», откровенно не блиставшей прошлой зимой.

Прорыва от юного француза ожидали почти с самого начала предыдущего сезона. Он то и дело заезжал в десятку сильнейших. А ближе к завершению Кубка мира в свои 22 года Эрик выиграл спринт в американском Солджер-Холлоу, оставив позади всю элиту мирового биатлона, и взял бронзу в гонке преследования на заключительном этапе в Канморе.

Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия)

На долю норвежца Кристиансена в прошлом сезоне выпало множество непростых испытаний. 31-летнего Ветле выставили из состава сборной на один этап в Оберхофе, после чего он вернулся и сразу выиграл личную гонку, показав свой уровень. На чемпионате мира в мужской эстафете Кристиансен вновь обескуражил сборную и болельщиков, но уже со знаком «минус».

За весь сезон норвежец выиграл две личные гонки, трижды заезжал в призы и занял пятое место в общем зачёте Кубка мира. Но потенциал-то какой!

Томмазо Джакомель (Италия)

Джакомель – первая надежда Италии в мужском биатлоне за последние сезоны. Прошлой зимой 23-летний спортсмен дважды завоевал личное серебро и трижды заезжал «в цветы». Он также был удостоен награды как лучший молодой биатлонист и занял восьмое место в общем зачёте Кубка мира сразу после своры норвежцев и француза Эмильена Жаклена.

Томмазо Джакомель Фото: Jeff Mcintosh/ZUMA/ТАСС

Эндре Стрёмсхейм (Норвегия)

Норвежец Эндре Стрёмсхейм как никто другой испытал на себе тяготы отбора в основную сборную Норвегии. В позапрошлом сезоне он жаловался на то, что из состава не убирают «старого» Бё, но уже в прошлом доказал, что достоин своего места, несмотря на то что Тарьей в составе остался. На этапе в Оберхофе он впервые выиграл личную гонку и дважды заехал в призы.

В целом результаты норвежца пока не очень стабильны, но за первый год в элите Стрёмсхейм сразу добрался до седьмого места в общем зачёте Кубка мира. Есть большой шанс, что в сезоне-2024/2025 он будет прогрессировать.

Какой была первая победа юного норвежца: