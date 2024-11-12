Топ-5 лучших биатлонисток перед стартом Кубка мира. Кто заберёт «Большой глобус»?

30 ноября – день, когда начнётся Кубок мира по биатлону. Сезон-2024/2025 почти наверняка станет пристрелочным для биатлонистов перед Олимпиадой-2026. Но главной интригой остаётся звание лучшего и лучшей в сезоне.

Мы составили для вас топ-5 героинь грядущего сезона. Именно им, вероятно, предстоит разыграть между собой «Большой хрустальный глобус».

Лиза Виттоцци (Италия)

Главный триумфатор сезона-2023/2024 может замахнуться и на второй «БХГ». Итальянка, которой в конце следующего сезона исполнится 30 лет, будто обрела второе дыхание. Она же говорила, что канули в лету депрессия и тревога, которые мешали добираться до пьедестала почёта.

Психологических барьеров больше нет, но о давлении высокого результата прошлого сезона забывать не стоит. Нужно подтверждать статус сильнейшей.

Лиза Виттоцци Фото: Getty Images

Жулия Симон (Франция)

В сборной Франции явного лидера нет, но есть Жулия Симон. Эта девушка, как показало время, умеет подводиться к главным стартам сезона.

Во время чемпионата мира – 2024 ей, кажется, удалось всё. Четыре золотые и одна бронзовая медали Нове-Место – это был фурор. Но на кубковых стартах француженка была менее стабильной. Она почти провалила декабрь и не смогла выиграть ни одной гонки в финальном американском турне.

И, кстати, удалось ли улучшить Симон качество стрельбы стоя?

Жулия Симон Фото: Getty Images

Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия)

Межсезонье для четырёхкратной чемпионки мира выдалось несладким. Летом Ингрид Тандреволд сломала руку. Восстановление заняло целых шесть недель и не могло не отразиться на качестве подготовки к новому сезону. Главный вопрос – не дрогнет ли её рука в решающий момент?

Сезон-2023/2024 норвежка закончила на третьем месте, но могла и побороться за «БХГ». Сейчас о таких перспективах говорить сложно, однако статус лидера сборной Норвегии обязывает как минимум бороться.

Ингрид Ландмарк Тандреволд Фото: Getty Images

Жюстин Бреза-Буше (Франция)

«Моя мечта – выиграть «Большой хрустальный глобус», – с таким настроем подошла к зиме ещё одна француженка – Жюстин Бреза-Буше.

В минувшем сезоне она стала четвёртой в тотале, выиграла три золота на ЧМ в Чехии и доминировала на декабрьском этапе в швейцарском Ленцерхайде. Там было три победы из трёх возможных. И воспоминания о Ленцерхайде более чем уместны. Ведь именно это местечко в Альпах примет ЧМ-2025.

Тревожит тот факт, что Жюстин в сезоне-2023/2024 провела всего три личные гонки с идеальной стрельбой. А впрочем, качество работы на рубеже может отойти на второй план. Со скоростью у неё проблем нет никаких.

Жюстин Бреза-Буше Фото: Getty Images

Лу Жанмонно (Франция)

Лу – командный боец. В минувшем сезоне она выиграла два золота ЧМ-2024 в эстафетных гонках. Однако именно ей удалось стать второй в общем зачёте Кубка мира. От Виттоцци Жанмонно отделили 23 очка.

Кажется, пора добывать большие личные победы. Лу Жанмонно, возможно, больше остальных желает забрать «Большой хрустальный глобус».

Лу Жанмонно Фото: Getty Images

Бонус: Эльвира и Ханна Эберг (Швеция)

Отдельно, вне обозначенного топ-5 отметим двух именитых шведских биатлонисток. Сёстры Эберг сезон-2023/2024 провели невзрачно. Эльвира закончила его на седьмом месте, выиграв всего одну личную гонку. А старшая из сестёр стала и вовсе 12-й, показав худший результат за последние шесть розыгрышей КМ. Два года назад всё было намного лучше.

Такое положение дел олимпийским чемпионкам нужно непременно исправлять, если они хотят оставаться у публики на виду.