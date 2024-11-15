Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Биатлон, Кубок МЛКБ — 2024, Ханты-Мансийск: расписание, составы клубов, призовые и миллион за победу

В российском биатлоне опять раздают миллионы. Что важно знать о первом старте сезона
Юлия Сидорова
В российском биатлоне опять раздают миллионы
Аудио-версия:
Комментарии
Кубок МЛКБ обещает быть очень интересным!

16 и 17 ноября в Ханты-Мансийске пройдёт второй в истории Кубок Международной лиги клубного биатлона. Спортсмены сами сформировали свои клубы, а организаторы подготовили миллионные призы.

Старт сезона – с места в карьер!

Расписание Кубка МЛКБ — 2024

Первый в истории Кубок МЛКБ ничем не отличался от стандартного этапа Кубка Содружества, кроме разве что сравнительно больших призовых. В 2023 году спортсмены пробежали масс-старт и гонку преследования. В этот раз организаторы переработали наполнение турнира. Вместо четырёх гонок пройдёт всего три. В программе турнира остался любимый зрителями масс-старт, а гонку преследования заменили на смешанную эстафету.

Расписание гонок Кубка МЛКБ — 2024:
16 ноября, 10:00. Масс-старт, мужчины;
16 ноября, 12:30. Масс-старт, женщины;
17 ноября, 12:00. Смешанная эстафета.
А что будет сразу после Кубка МЛКБ?
Российский биатлон в сезоне-2024/2025. Что? Где? Когда?
Российский биатлон в сезоне-2024/2025. Что? Где? Когда?

Вместо регионов — клубы!

В масс-старте выступят 60 спортсменов – 30 мужчин и 30 женщин. Самое интересное, что на второй день соревнований каждый из них примет участие в смешанной эстафете, где выступят не регионы, а клубы. Команды спортсмены сформировали сами – всего 15 клубов, в том числе три из Беларуси. Турнир наконец начал соответствовать своему названию.

Составы клубов на Кубке МЛКБ-2024:

  • «Лыжный клуб Наседкина»: Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Кристина Резцова, Полина Шевнина;
  • «Опыт и молодость»: Антон Бабиков, Александр Логинов, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко;
  • «Профински»: Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Халили, Виктория Сливко;
  • «Золотые Рыси»: Кирилл Бажин, Савелий Коновалов, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева;
  • «Питер PRO»: Максим Цветков, Василий Томшин, Елизавета Каплина, Светлана Миронова;
  • SKI NATION: Евгений Сидоров, Ярослав Костюков, Юлия Шеллер, Кира Дюжева;
  • «Стальные барсы»: Евгений Емерхонов, Ильназ Мухамедзянов, Любовь Калинина, Анастасия Зенова;
  • «Точка старта»: Петр Пащенко, Михаил Бурундуков, Екатерина Мошкова, Анастасия Егорова;
  • «Воробьи»: Роман Ерёмин, Иван Колотов, Анастасия Зырянова, Анна Григорьева;
  • «Регион 89»: Александр Бектуганов, Рустам Каюмов, Валерия Каюмова, Полина Плюснина;
  • «Регион 72»: Вадим Истамгулов, Вячеслав Малеев, Ульяна Нигматуллина, Елизавета Фролова;
  • «ЮГРА»: Никита Поршнев, Алексей Вагин, Владислава Гаврилова, Виктория Метеля;
  • «Белорусский нефтяник»: Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Динара Смольская, Анна Сола;
  • «Белорусский клуб биатлона»: Илья Авсеенко, Иван Тулатин, Аделина Сабитова, Дарья Кудаева;
  • «Белорусские зубры»: Максим Воробей, Степан Данилов, Ксения Воробей, Елена Кулак.

Следует отметить, что регламент соревнований позволяет клубам вносить изменения в составы вплоть до последнего дня перед стартом.

Обойдёт ли молодёжь Латыпова в новом сезоне?
Топ-7 главных героев российского биатлона. За кем стоит следить в сезоне-2024/2025?
Топ-7 главных героев российского биатлона. За кем стоит следить в сезоне-2024/2025?

Призовые на Кубке МЛКБ

По сравнению с прошлым годом изменилось и распределение призовых. В этот раз денежный приз в масс-старте получат первые 10 финишировавших, а не шесть, как было годом ранее. Как и прежде, победители личных гонок получат по 1 млн рублей, серебряные призёры – 500 тысяч, бронзовые — 250 тысяч. Биатлонисты, занявшие места с четвёртого по 10-е, заработают не менее 50 тысяч рублей.

В смешанной эстафете суммы с первого по третье место распределятся идентично личным гонкам: 1 млн положен квартету победителей, 500 тысяч – серебряным и 250 тысяч – бронзовым призёрам. А занявшие четвёртое, пятое и шестое места заработают 200, 150 и 120 тысяч.

Есть и приятное новшество для наставников: призовые в размере 100 тысяч рублей получат тренеры биатлонистов, финишировавших в топ‑10 в масс‑стартах и занявших места с первого по шестое в смешанной эстафете. Спортсмены сами выбирают тренера, который заберёт денежный приз.

Обладателем переходящего Кубка МЛКБ станет команда, которая наберёт большее количество очков по итогам всех трёх гонок турнира.

Кто выйдет в лидеры в российском женском биатлоне?
Российский женский биатлон — один большой сюрприз. Кто будет в лидерах этой зимой?
Российский женский биатлон — один большой сюрприз. Кто будет в лидерах этой зимой?

Планы на будущее

Организаторы МЛКБ уже в этом сезоне планировали провести четыре этапа турнира. Однако Союз биатлонистов России составил настолько плотный календарь, что втиснуть туда ещё три этапа было невозможно.

В будущем генеральный директор МЛКБ Алексей Нуждов всё же надеется провести турнир из нескольких этапов, а также ждёт участия иностранных команд, помимо Беларуси. Сейчас этому мешает Международный союз биатлонистов. В настоящее время организация грозит санкциями всем иностранцам, желающим стать частью нашего турнира.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android