В российском биатлоне опять раздают миллионы. Что важно знать о первом старте сезона

16 и 17 ноября в Ханты-Мансийске пройдёт второй в истории Кубок Международной лиги клубного биатлона. Спортсмены сами сформировали свои клубы, а организаторы подготовили миллионные призы.

Старт сезона – с места в карьер!

Расписание Кубка МЛКБ — 2024

Первый в истории Кубок МЛКБ ничем не отличался от стандартного этапа Кубка Содружества, кроме разве что сравнительно больших призовых. В 2023 году спортсмены пробежали масс-старт и гонку преследования. В этот раз организаторы переработали наполнение турнира. Вместо четырёх гонок пройдёт всего три. В программе турнира остался любимый зрителями масс-старт, а гонку преследования заменили на смешанную эстафету.

Расписание гонок Кубка МЛКБ — 2024:

16 ноября, 10:00. Масс-старт, мужчины;

16 ноября, 12:30. Масс-старт, женщины;

17 ноября, 12:00. Смешанная эстафета.

Вместо регионов — клубы!

В масс-старте выступят 60 спортсменов – 30 мужчин и 30 женщин. Самое интересное, что на второй день соревнований каждый из них примет участие в смешанной эстафете, где выступят не регионы, а клубы. Команды спортсмены сформировали сами – всего 15 клубов, в том числе три из Беларуси. Турнир наконец начал соответствовать своему названию.

Составы клубов на Кубке МЛКБ-2024:

«Лыжный клуб Наседкина»: Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Кристина Резцова, Полина Шевнина;

«Опыт и молодость»: Антон Бабиков, Александр Логинов, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко;

«Профински»: Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Халили, Виктория Сливко;

«Золотые Рыси»: Кирилл Бажин, Савелий Коновалов, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева;

«Питер PRO»: Максим Цветков, Василий Томшин, Елизавета Каплина, Светлана Миронова;

SKI NATION: Евгений Сидоров, Ярослав Костюков, Юлия Шеллер, Кира Дюжева;

«Стальные барсы»: Евгений Емерхонов, Ильназ Мухамедзянов, Любовь Калинина, Анастасия Зенова;

«Точка старта»: Петр Пащенко, Михаил Бурундуков, Екатерина Мошкова, Анастасия Егорова;

«Воробьи»: Роман Ерёмин, Иван Колотов, Анастасия Зырянова, Анна Григорьева;

«Регион 89»: Александр Бектуганов, Рустам Каюмов, Валерия Каюмова, Полина Плюснина;

«Регион 72»: Вадим Истамгулов, Вячеслав Малеев, Ульяна Нигматуллина, Елизавета Фролова;

«ЮГРА»: Никита Поршнев, Алексей Вагин, Владислава Гаврилова, Виктория Метеля;

«Белорусский нефтяник»: Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Динара Смольская, Анна Сола;

«Белорусский клуб биатлона»: Илья Авсеенко, Иван Тулатин, Аделина Сабитова, Дарья Кудаева;

«Белорусские зубры»: Максим Воробей, Степан Данилов, Ксения Воробей, Елена Кулак.

Следует отметить, что регламент соревнований позволяет клубам вносить изменения в составы вплоть до последнего дня перед стартом.

Призовые на Кубке МЛКБ

По сравнению с прошлым годом изменилось и распределение призовых. В этот раз денежный приз в масс-старте получат первые 10 финишировавших, а не шесть, как было годом ранее. Как и прежде, победители личных гонок получат по 1 млн рублей, серебряные призёры – 500 тысяч, бронзовые — 250 тысяч. Биатлонисты, занявшие места с четвёртого по 10-е, заработают не менее 50 тысяч рублей.

В смешанной эстафете суммы с первого по третье место распределятся идентично личным гонкам: 1 млн положен квартету победителей, 500 тысяч – серебряным и 250 тысяч – бронзовым призёрам. А занявшие четвёртое, пятое и шестое места заработают 200, 150 и 120 тысяч.

Есть и приятное новшество для наставников: призовые в размере 100 тысяч рублей получат тренеры биатлонистов, финишировавших в топ‑10 в масс‑стартах и занявших места с первого по шестое в смешанной эстафете. Спортсмены сами выбирают тренера, который заберёт денежный приз.

Обладателем переходящего Кубка МЛКБ станет команда, которая наберёт большее количество очков по итогам всех трёх гонок турнира.

Планы на будущее

Организаторы МЛКБ уже в этом сезоне планировали провести четыре этапа турнира. Однако Союз биатлонистов России составил настолько плотный календарь, что втиснуть туда ещё три этапа было невозможно.

В будущем генеральный директор МЛКБ Алексей Нуждов всё же надеется провести турнир из нескольких этапов, а также ждёт участия иностранных команд, помимо Беларуси. Сейчас этому мешает Международный союз биатлонистов. В настоящее время организация грозит санкциями всем иностранцам, желающим стать частью нашего турнира.