Норвежский биатлон ждёт серьёзный кризис. Результаты неутешительного исследования

За шесть лет число стреляющих лыжников в Норвегии сократилось почти вдвое.

В последние годы Норвегия задаёт тренды в мужском и женском биатлоне. Любой поклонник этого вида спорта с ходу вспомнит и суперзвёзд, и молодых талантов. Но можете ли вы представить себе, что через пару десятков лет норвежских биатлонистов почти не будет на международной арене?

Норвежцы провели исследование, согласно которому такое возможно. В последние годы число юных биатлонистов в стране стремительно сокращается. Дети куда охотнее занимаются другими видами спорта. Даже гольфом!

Разбираем исследование, опубликованное в норвежском NRK, и отвечаем на интересующий всех вопрос. Неужели биатлону в Норвегии скоро конец?

Пугающая статистика

В Норвегии всегда было много топовых биатлонистов: Уле-Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свендсен, Тура Бергер, Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф. А сейчас у скандинавов вообще «золотое» поколение: Йоханнес и Тарьей Бё, Стурла Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Шевдал-Дале уже несколько лет стабильно оккупируют верхушки всех рейтингов, забирая бо́льшую часть медалей и «Глобусов». Неудивительно, что Йоханнеса Бё даже признают любимейшим спортсменом Норвегии. В женском биатлоне ситуация сейчас хуже, но всё равно есть свои звёзды в лице Ингрид Тандреволд.

Уле-Эйнар Бьорндален Фото: Bongarts/Getty Images

И в тот момент, когда сборная Норвегии на взлёте, дети в стране перестают интересоваться биатлоном. Согласно отчёту Норвежской спортивной федерации (NIF), в период с 2017 по 2023 год число биатлонистов в стране снизилось на 45%. В абсолютных цифрах: с 9370 до 5148 спортсменов.

Хуже всего ситуация обстоит в возрастной группе 13-19 лет. Число подростков, занимающихся биатлоном, за шесть лет снизилось на треть. А ведь именно это поколение – потенциальная основа сборной уже через 5-10 лет.

«Мы не хотим, чтобы всё было так. Здесь речь идёт о том, что мы должны обратиться к молодёжи и детям другим способом, отличным от того, которым нам удавалось действовать до сих пор», – заявил генеральный секретарь Норвежской лыжной ассоциации Мортен Дьюпвик NRK.

Людей из биатлона перетягивает на себя другой вид спорта. Вы не поверите, но это гольф! За шесть лет число гольфистов в Норвегии увеличилось на 35,5%: с 99 853 до 135 316 человек. При этом количество подростков 13-19 лет, которым нравится загонять мячи в лунки, выросло вдвое!

«Игра в гольф определённо стала гораздо доступнее, чем несколько лет назад. Клубы приложили огромные усилия, чтобы каждый, кто хочет попробовать себя в гольфе, мог сделать это просто и доступно», – пояснил руководитель отдела коммуникаций Норвежской ассоциации гольфа Том Розенвинге.

Настоящий кризис

NRK уже окрестил эту проблему настоящим кризисом. В издании попытались узнать у местной элиты биатлона, почему такая ситуация вообще возникла. Менеджеры и биатлонисты сборной назвали две причины: время и деньги.

«Биатлон требует много времени, и к тому же он дорогой», – сказал Тарьей Бё.

«Думаю, что, возможно, более жёсткие экономические времена усложнили ситуацию, и нам следует отнестись к этому серьёзно. Я считаю, что норвежская спортивная культура очень важна. Мы, безусловно, должны сохранить её и сделать всё возможное, чтобы молодёжь и дети могли легко принимать участие в биатлонных соревнованиях», – заметил Стурла Легрейд.

Ветле Шоста Кристиансен, который, кстати, любит играть в гольф, отметил, что сказались и сокращение зимнего периода из-за экологии, и рост авторитета Норвегии в летних видах спорта вроде тенниса, лёгкой атлетики и гольфа.

«Не очень круто изнурять себя на самом крутом лыжном склоне. Большинство сегодняшней молодёжи, вероятно, предпочли бы стоять на поле для гольфа. По крайней мере, я так думаю», – предположил Кристиансен.

Глобальные проблемы

Если эта тенденция сохранится, то ничем хорошим для сборной Норвегии это не закончится. Если число биатлонистов продолжит снижаться, то будет падать и уровень конкуренции. А это не лучшим образом скажется на результатах.

Возможно, это скажется и на общем интересе к мировому биатлону. Ведь если выбывает сильный конкурент, то снижается и общий уровень. Конечно, на первый план могут выйти другие. Но будут ли они такими же сильными?

Впрочем, пока говорить о катастрофе точно рано. Тем более что в Норвегии решили серьёзно взяться за решение проблемы. В норвежской федерации предпримут меры, которые помогут замедлить прогрессию тенденции.

«Мы, среди прочего, начали проект по работе в школах и уже провели несколько пилотных запусков в разных местах страны. Мы надеемся, это принесёт положительные результаты. По крайней мере, на данный момент всё выглядит очень хорошо», – поделился Мортен Дьюпвик.

Положительно в будущее смотрит и главная звезда Норвегии Йоханнес Бё.

«Спорт переживает как взлёты, так и падения. Надеюсь, что сейчас мы находимся на положительной волне продвижения к ЧМ в 2029 году и что мы увидим эффект от этого через 10 лет», – признался Бё.

Йоханнес Бё Фото: Alex Grimm/Getty Images

Пока ситуация действительно выглядит не слишком хорошо. Однако хочется верить, что Норвегии удастся разобраться с привлечением людей в биатлон. Иначе мировой биатлон могут ждать проблемы глобального масштаба.