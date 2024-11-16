Российские биатлонисты разыграли золото в «камень, ножницы, бумага». Такого ещё не было!

Зимний сезон в российском биатлоне начался с договорняка в финишном створе! В масс-старте на Кубке МЛКБ Карим Халили и Даниил Серохвостов разыграли победу не в классических разборках, а в детской игре «камень, ножницы, бумага».

Выиграл Халили, но Серохвостов не сильно расстроился. Ведь это был не экспромт, а секретный план лучших друзей. Где ещё такое можно увидеть, если не в России?

Борьба приятелей

В этом году Кубок МЛКБ проходит в новом формате. Биатлонисты теперь уже по-настоящему выступают по клубам, у которых есть и свои названия, и своя форма, и свои спонсоры. Среди нововведений: дистанция мужского масс-старта укорочена до 12,5 км, штрафной круг сокращён до 100 м, а лыжи, подготовленные одной командой сервисёров, выдаются прямо перед стартом.

По сложившейся тенденции ожидалось, что борьба на Кубке МЛКБ будет между Антоном Смольским и россиянами. Ну как борьба. Скептики ожидали классного перформанса от белоруса и не слишком яркого выступления наших парней. Но ничего подобного не случилось. Буквально на первом огневом рубеже Смольский промазал дважды и опустился на 26-е место.

Осечкой сильнейшего белоруса воспользовались россияне. После лёжки пелотон возглавили Кирилл Бажин и Эдуард Латыпов. С небольшим отставанием от них шли Карим Халили и Александр Поварницын. Было ощущение, что именно эти парни разыграют золото, но что-то пошло не так.

Уже на втором рубеже из-за промахов в первой тройке остался лишь Халили. Латыпов и Бажин благодаря короткому штрафному кругу умудрились сохранить позиции в топ-6. Их компашку разбавил Даниил Серохвостов, который, несмотря на два промаха, пробился с 17-го на пятое место.

Третий рубеж расставил всё по местам. Халили и Серохвостов стали лидерами с отрывом в 18,6 секунды от Бажина. Лучшие друзья и партнёры по команде «Профински» спокойно бежали по дистанции, а потом синхронно промазали на заключительной стойке. Правда, Карим зашёл на один штрафной круг, а Даниил – на два. Халили отправился на дистанцию лидером, а Серохвостов – в 10,6 секунды от него.

Третьим ушёл на заключительный круг Кирилл Бажин (+44,5 секунды), а четвёртым неожиданно выскочил Антон Смольский (+45,1).

Госпожа удача

На последнем круге же началось шоу. Даниил быстро догнал Карима, но не стал обходить его. Парни спокойно катили до финиша, постоянно общаясь и смеясь. Уже в створе Серохвостов схватил флаг своей команды.

Казалось, что Халили даст выиграть своему другу. Но тут произошло неожиданное. Парни сыграли в «камень, ножницы, бумага»… и Карим одержал победу. Даниил досадно всплеснул руками и отдал флаг своему товарищу. Халили пересёк финишную черту первым, Серохвостов – прямо вслед за ним.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Ещё несколько дней назад мы разговаривали и решили, что если будет такая ситуация на финише, то доедем и скинемся на «камень, ножницы, бумага». Мы выходим на последний круг, Даниил подъезжает и спрашивает: «Ну что, делаем как договаривались?» Мы крикнули, чтобы нам вынесли флаг, всё было заготовлено. Мы скинулись на финише, Даниил быстро проиграл.

Но так однозначно бы сегодня Даниил выиграл, он хорошо себя чувствует. По крайней мере, он мог бы убежать на последнем круге. А если бы вместе доехали на финише, то там — как бы уже получилось.

Даня промазал на последнем два раза, по одному лишнему промаху у нас было. Пришлось потом дорабатывать обоим. Сегодня гораздо приятнее выиграть, чем год назад, потому что мы разделили эту победу с другом. Я очень рад», — признался Халили в эфире «Матч ТВ».

«Это, наверное, самое обидный мой проигрыш, но что поделать. Мы договорились, поспорили, однако я уступил. Мы пробовали до этого играть в «камень, ножницы, бумага», я победил», — добавил Серохвостов.

Де-юре в «камень, ножницы, бумага» Даниил проиграл не только золото, но и 500 тысяч рублей призовых. Де-факто же они с Каримом договорились попилить призовые за первые два места — каждому по 750 тысяч.

«Мы всё равно решили, что если так делаем, то весь выигрыш делим пополам. И никаких обид ни на кого нет», — рассказал Халили.

Драматичная развязка была и в битве за третье место. Бажин не смог противостоять Смольскому. Антон сразу рванул в погоню за лидерами, а Кирилл просто встал. В итоге белорус смог взять бронзу, а россиянин финишировал лишь восьмым. Но эта несостоявшаяся битва явно померкла на фоне шоу, которое выдали Серохвостов и Халили. Интересно, покажут ли биатлонисты что-то подобное в смешанной эстафете завтра?