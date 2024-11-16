«Миллиона не хватит!» Как российская биатлонистка сорвала главный куш сезона

Виктория Сливко устроила разборки с Анастасией Шевченко на финише, а потом решила судьбу очень хороших призовых.

16 ноября вслед за мужчинами на масс-старт в рамках Международной лиги клубного биатлона (МКЛБ) вышли стреляющие лыжницы. Главная интрига гонки на 10 км была таковой – повторят ли успех мужчин из «БК Профински» представительницы слабого пола этой команды.

Виктория на миллион

Сомневаться в этом Виктория Сливко не позволила. Именно она тактически обыграла Анастасию Шевченко из «БК Опыт и молодость».

Действующие лица в споре за миллион рублей прояснились после четвёртого огневого рубежа. Анастасия Шевченко провела идеальную работу. Она – единственная, кому удалось выбить 20 из 20! Но для Сливко этот аргумент явно ничего не значил.

Анастасия Шевченко Фото: РИА Новости

Представительница «БК Профински» дышала в спину соперницы после заключительной стрельбы и на решающем подъёме попыталась оторваться. По картинке из телетрансляции было видно, как «наелись» обе. Но то ли у Сливко лучше катили лыжи, то ли она больше соперницы жаждала забрать победу, тогда было не совсем ясно.

Сливко нужны миллионы

Уже после финиша спортсменка рассказала, что победа в масс-старте пришлась очень кстати. Призовой миллион поможет ей закрыть часть долга.

«Я уже осознавала, в каком состоянии Настя на предпоследнем круге, потому что мы работали вместе. Лыжи у неё работали лучше. Уходя за ней, я понимала, что нужно где-то убегать в подъём или в равнину, потому что со спуска она достанет в любом случае. Ну и делала ноги как могла. Осадочек остался после эстафеты на летнем чемпионате – я не могла упасть в грязь лицом и проиграть на финише. Приехала – ноги вообще отказали.

Виктория Сливко Фото: РИА Новости

На что потрачу миллион? Я вчера Логинову обещала в него вложиться, ха-ха. Это долгосрочная инвестиция! Но это всё шутки. У меня есть долги, которые нужно закрывать. Хватит ли для этого миллиона? Нет, не хватит, нужно ещё парочку таких турниров выиграть», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Третье место досталось Анастасии Халили. У прошлогодней победительницы соревнований близкая к идеальной скорость, но ошибки на стрельбище не позволили рассчитывать на что-то большее. Четыре осечки и +21,6 секунды от победительницы – вроде бы неплохо.

Сколько заработала команда «Профински»?

«БК Профински» пока не упустила ни одной возможности забраться на подиум и заработать желанные деньги из самого большого куша сезона.

На их счету две победы Карима Халили и Виктории Сливко, серебро Даниила Серохвостова и бронза Анастасии Халили.

Карим Халили и Даниил Серохвостов Фото: РИА Новости

А в денежном выражении доход команды составил 2 750 000 рублей. Восторг да и только!

Уже завтра на Кубке МЛКБ пройдёт заключительная гонка. В смешанной эстафете клубные квартеты сразятся за ещё один миллион!

Кто-нибудь вообще сможет помешать «БК Профински»? Узнаем 17 ноября в 12:00 мск.