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Международная лига клубного биатлона, Кубок МЛКБ: Сливко выиграла масс-старт, Анастасия Шевченко — вторая, Халили — третья

«Миллиона не хватит!» Как российская биатлонистка сорвала главный куш сезона
Батраз Томаев
Виктория Сливко
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Виктория Сливко устроила разборки с Анастасией Шевченко на финише, а потом решила судьбу очень хороших призовых.

16 ноября вслед за мужчинами на масс-старт в рамках Международной лиги клубного биатлона (МКЛБ) вышли стреляющие лыжницы. Главная интрига гонки на 10 км была таковой – повторят ли успех мужчин из «БК Профински» представительницы слабого пола этой команды.

Виктория на миллион

Сомневаться в этом Виктория Сливко не позволила. Именно она тактически обыграла Анастасию Шевченко из «БК Опыт и молодость».

Кубок МЛКБ-2024. Ханты-Мансийск
Женщины. Масс-старт большой 10 км
16 ноября 2024, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Россия
30:55.1
2
Анастасия Шевченко
Россия
+1.4
3
Анастасия Халили
Россия
+21.6

Действующие лица в споре за миллион рублей прояснились после четвёртого огневого рубежа. Анастасия Шевченко провела идеальную работу. Она – единственная, кому удалось выбить 20 из 20! Но для Сливко этот аргумент явно ничего не значил.

Анастасия Шевченко

Анастасия Шевченко

Фото: РИА Новости

Представительница «БК Профински» дышала в спину соперницы после заключительной стрельбы и на решающем подъёме попыталась оторваться. По картинке из телетрансляции было видно, как «наелись» обе. Но то ли у Сливко лучше катили лыжи, то ли она больше соперницы жаждала забрать победу, тогда было не совсем ясно.

Сливко нужны миллионы

Уже после финиша спортсменка рассказала, что победа в масс-старте пришлась очень кстати. Призовой миллион поможет ей закрыть часть долга.

«Я уже осознавала, в каком состоянии Настя на предпоследнем круге, потому что мы работали вместе. Лыжи у неё работали лучше. Уходя за ней, я понимала, что нужно где-то убегать в подъём или в равнину, потому что со спуска она достанет в любом случае. Ну и делала ноги как могла. Осадочек остался после эстафеты на летнем чемпионате – я не могла упасть в грязь лицом и проиграть на финише. Приехала – ноги вообще отказали.

Виктория Сливко

Виктория Сливко

Фото: РИА Новости

На что потрачу миллион? Я вчера Логинову обещала в него вложиться, ха-ха. Это долгосрочная инвестиция! Но это всё шутки. У меня есть долги, которые нужно закрывать. Хватит ли для этого миллиона? Нет, не хватит, нужно ещё парочку таких турниров выиграть», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Третье место досталось Анастасии Халили. У прошлогодней победительницы соревнований близкая к идеальной скорость, но ошибки на стрельбище не позволили рассчитывать на что-то большее. Четыре осечки и +21,6 секунды от победительницы – вроде бы неплохо.

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Сколько заработала команда «Профински»?

«БК Профински» пока не упустила ни одной возможности забраться на подиум и заработать желанные деньги из самого большого куша сезона.

На их счету две победы Карима Халили и Виктории Сливко, серебро Даниила Серохвостова и бронза Анастасии Халили.

Карим Халили и Даниил Серохвостов

Карим Халили и Даниил Серохвостов

Фото: РИА Новости

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