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Международная лига клубного биатлона, Кубок МЛКБ: результаты смешанной эстафеты, кто выиграл общий зачёт турнира

Эстафета на Кубке МЛКБ завершилась драмой: победителей определила последняя стрельба
Батраз Томаев
Эстафета на Кубке МЛКБ завершилась драмой
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Кристина Резцова принесла своей команде золото. Но главный приз турнира ушёл к «Профински».

17 ноября в Ханты-Мансийске закончился второй по счёту Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). На старт смешанной эстафеты вышли 15 команд. Биатлонисты оказались в настоящей зимней сказке. Снег и ветер – идеальная погода для большого шоу!

Скорострельный Бажин

Гонку начинали мужчины. В лидеры сразу вырвались представители «БК Золотые Рыси». Кирилл Бажин мелочиться не стал и закончил стрельбу лёжа раньше остальных, создав для себя 10-секундный задел. Остальные стреляли медленнее, во многом из-за ветра, который к началу стрельбы чуть стих.

Уже ко второму рубежу Бажина догнали Антон Смольский («Белорусский нефтяник») и Антон Бабиков («Опыт и молодость»). Тройка отстрелялась без помарок, но к смене первого этапа лидером пришёл белорус. Дмитрию Лазовскому он передал лидерство с преимуществом в шесть секунд.

А вот блиставший накануне Карим Халили (БК «Профински») испытал на своей дистанции серьёзные проблемы. Победитель масс-старта был на грани штрафного круга, но избежал роковой ошибки. И товарища Даниила Серохвостова отправил на дистанцию с отставанием в 49,9 секунды.

Победу в мужском масс-старте МЛКБ разыграли необычным способом:
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Лыжа, ты куда?

Белорусские болельщики радовались промежуточному лидерству и не ожидали неприятностей. Дмитрий Лазовский на стрельбе лёжа воспользовался одним дополнительным патроном. А потом… потерял лыжу, отвалившуюся от крепления. Всё произошло в момент, когда спортсмен покидал коврик. Благо потом ему принесли запасной инвентарь, а потерянные 10-15 секунд нивелировались промахами соперников. Ближайшие из них – Даниил Серохвостов (БК «Профински») и Александр Логинов («Опыт и молодость») – отставали как минимум на 26 секунд.

Дмитрий Лазовский

Дмитрий Лазовский

Фото: Евгений Тумашов/МЛКБ

Зато потом была образцовая стрельба стоя от Лазовского. Ему удалось передать Анне Соле эстафету с отрывом в 25,8 секунды. Серохвостов шёл вторым.

Женский масс-старт остался за Викторией Сливко. Ей эта победа оказалась кстати:
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Всё поменялось

Первая установка всё же оказалась несчастливой для биатлонистов «Белорусского нефтяника». Сола не смогла закрыть сразу две мишени и отправилась на штрафные круги, отдав первую позицию Полине Шевниной из «ЛК Наседкина». Ветер в Ханты-Мансийске оказался для неё попутным.

Шевнина закончила свой этап с преимуществом в 4,3 секунды. Финишёром «ЛК Наседкина» стала Кристина Резцова. Комфортным её преимущество нельзя было назвать, ведь Халили сократила отставание для Виктории Сливко. А третьей на завершающий этап отправилась Динара Смольская.

Неутомимая Резцова

На последнем этапе ветер вновь напомнил о своём присутствии. Флажки развевались в разные стороны, но биатлонисток это не испугало. В результате чего Кристина Резцова и Виктория Сливко оторвались от Динары Смольской.

Судьба золота решалась на последней стрельбе.

Кристина ошиблась дважды, а Сливко – только раз. Обе быстро исправили промахи дополнительными патронами и отправились на финишный круг. Виктория оказалась в роли догоняющей, но настичь лидера она не смогла. Команда «Профински» осталась без хет-трика. Победа – у «ЛК Наседкина».

Кубок МЛКБ-2024. Ханты-Мансийск
Смешанная эстафета
17 ноября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено

Однако по сумме результатов Кубок МЛКБ достался «БК Профински». Эта команда заработала больше других призовых денег – 3 250 000 рублей.

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