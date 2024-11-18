«Я не готов». Йоханнес Бё в кризисе перед стартом Кубка мира

Российские лыжники открывали зимний сезон на Кубке МЛКБ, а иностранцы в эти же дни соревновались на турнирах в Идре и Шушене. Первые гонки с участием топ-биатлонистов подарили болельщикам несколько сенсаций, главная из которых – провал Йоханнеса Бё. Пятикратный олимпийский чемпион уже признался, что не ожидал от себя таких результатов.

Это блеф или тревожный звоночек?

«Мне пора проснуться»

Пожалуй, более яркие старты открытия сезона прошли в Шушене. В городок приехали не только норвежцы, но и французы, итальянцы, словаки, поляки, бельгийцы. Из звёздных биатлонистов выступали Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе, Фабьен Клод, Томмазо Джакомель, Лукас Хофер. Правда, несмотря на такое разнообразие, на подиуме снова оказались лишь скандинавы. Но сам состав троек оказался не совсем привычным.

В спринте победителем стал Ветле Шоста Кристиансен с нулём. Всего 2,4 секунды с промахом ему уступил Вебьёрн Сёрум, а тройку призёров замкнул неизвестный широкой публике Мартин Улдаль с нулём (+7,7). В масс-старте на пьедестале оказались Эндре Стрёмсхейм (один промах), Ветле Шоста Кристиансен (+25,5, один промах) и Йохан Олав-Ботн (+31,2, три промаха).

Йоханнес Бё в обоих гонках провалился. В спринте действующий обладатель Кубка мира стал только 10-м, с двумя промахами проиграв победителю 46,9 секунды, а в масс-старте – 17-м, с пятью штрафными кругами уступив 1.38,9. Большинство членов сборной Норвегии и других команд выступили гораздо лучше, чем пятикратный олимпийский чемпион.

«Мне пора проснуться! В этот уикенд прозвучал тревожный звоночек. Я надеялся и думал, что буду лучше и на рубеже, и на трассе. О чём мне это говорит? О том, что я не готов. Я удивлён… Всегда говорю, что надо подождать окончания выходных, чтобы увидеть и понять, как всё прошло. Сейчас я немного в тени. Я бы сказал, что многие лучше меня: они бегут быстрее, точнее стреляют. Ко мне никто не проявил уважения. Все ребята смело давят на газ, и мне придётся делать то же самое в будущем», — признался Бё NRK.

Йоханнес Бё Фото: Alex Grimm/Getty Images

Впрочем, Йоханнес далеко не в первый раз выглядит вяло на старте сезона. В последние годы Бё-младший на старте играет роль неподготовленного спортсмена, подтверждая свои слова не самыми хорошими результатами. Но потом Йоханнес будто перерождается и начинает всех разрывать.

Лукавит ли ежегодно пятикратный олимпийский чемпион или действительно чувствует себя неважно, даже хуже, чем в ноябре в прошлые годы, сказать сложно. Вот только итог всегда один – норвежец уезжает домой с очередным «Большим хрусталём». Будет ли так же и в этот раз? Скоро поймём.

«Сборники должны бегать на другом уровне»

У женщин же результаты получились более привычными. И это при том, что гонки были под угрозой срыва. В Шушене поднялся сильный ветер, который уронил рекламные щиты и световые пушки. Организаторам пришлось сдвигать время старта на пару часов, ожидая, пока ветер утихомирится.

В обоих гонках победительницей стала Ингрид Тандреволд. В спринте она оторвалась на 12,1 секунды от Эмили Калькенберг, а в масс-старте прямо на финише обошла Марен Киркеэйде. Но важно сделать ремарку: в спринте у Калькенберг и Тандреволд было по одному промаху, а в масс-старте Ингрид махнула трижды, в то время как Марен – один раз.

В первой гонке бронзу завоевала Гро Ньёльстад Рандбю, а во второй – Доротея Вирер, которая в очередной раз передумала завершать карьеру. Кстати, в спринте недалеко от подиума оказался ещё один биатлонный ветеран – Анастасия Кузьмина. От третьего места её отделили 15,4 секунды.

Если у Тандреволд в Шушене проблем не было, то остальные представительницы основы сборной Норвегии на старте «забуксовали». Каролин Кноттен стала четвёртой и 24-й, допустив за две гонки шесть промахов, а Юни Арнеклейв заняла 12-е и 28-е места с семью промахами.

«Сборники здесь должны выступать на другом уровне и показывать совершенно иные результаты, чтобы их допустили на первые этапы Кубка мира», – сказал эксперт NRK Янн Пост. В составе грядут перемены?

«Я очень доволен»

Параллельно гонкам в Шушене шведы с украинцами, эстонцами и латвийцами открывали сезон в Идре. Тут тоже без сюрпризов не обошлось.

У мужчин индивидуальную гонку с двумя промахами выиграл украинец Виталий Мандзин. Почти 45 секунд ему уступил Йеспер Нелин, схвативший четыре штрафные минуты. Третье место занял Виктор Брандт (+1.10,5, пять промахов). Лидер шведской сборной Себастиан Самуэльссон финишировал лишь пятым (+1.22,3, четыре промаха).

Зато в спринте Себ реабилитировался. С промахом Самуэльссон одержал победу почти с минутным преимуществом. Нелин стал вторым, с двумя штрафными кругами уступив 56,5 секунды. Тройку призёров замкнул эстонец Рене Захна. Отработав на ноль, он проиграл лидеру 59,6 секунды.

«Хорошая сегодня гонка, я очень доволен! Летом приложил больше усилий к подготовке к этим соревнованиям. Я чувствовал, что обычно нахожусь в более хорошей форме, и мне пришлось немного поднапрячься.

Лёжка была хорошей, на стойке меня не хватило, но понимаю почему. Девять попаданий вполне жизнеспособны и на международном уровне. С нетерпением жду нового сезона Кубка мира», – сказал Себастиан SVT.

Себастиан Самуэльссон Фото: Alex Grimm/Getty Images

У женщин наиболее стабильные результаты выдала Эльвира Эберг, взявшая золото в спринте и серебро – в индивидуалке. В гонке с двумя рубежами серебро взяла Анна-Карин Хейденберг (+48,6). Тройку призёров замкнула Элла Хальварссон (+50,0). В индивидуалке Эберг проиграла Анне Магнуссон. Победительница сделала ноль, а вот Эберг допустила промах. Так что неудивительно, что на финише первое и второе место разделила минута. Третье место заняла Юханна Скоттхейм с двумя промахами.

Кубок мира стартует в Контиолахти (Финляндия) 30 ноября. Тогда и проверим, насколько справедливы были результаты, показанные в Шушене и Идре.