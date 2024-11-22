Миронова взяла первую медаль за два года. Экс-лидер сборной России наконец-то вернулась!

Ещё несколько лет назад скоростная Светлана Миронова была лидером сборной России. Спортсменка брала медали Кубка мира, выигрывала серебро на Олимпиаде. Вот только потом что-то сломалось.

Миронова резко перестала выступать, а болельщики задавались вопросом: «Куда же пропала Светлана?» Из-за проблем со здоровьем биатлонистка выбыла на год, но и потом не могла вернуться к старым кондициям.

На старте этого сезона Миронова удивила. Спортсменка едва не взяла золото на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске! Неужели мы скоро увидим прежнюю Светлану?

«Это ненормально»

Светлана Миронова дебютировала на Кубке мира в сезоне-2018/2019, а уже через год стала лидером сборной. Спортсменка частенько была в топ-10, неоднократно заезжала в «цветы» и даже выиграла личную бронзу в спринте. Не стоит и говорить, что Миронова нередко приводила сборную России к медалям в эстафетах.

Со временем результаты Светланы стали падать. Россиянка всё чаще финишировала в топ-20, но при этом всё равно оставалась надёжным эстафетным бойцом. Именно в командных гонках в последние годы Миронова брала медали на Кубке мира: два золота, серебро и бронза. Исключением не стала и Олимпиада. Там Светлана выиграла серебро. Правда, не будь у спортсменки штрафного круга, итог мог бы быть более приятным.

После отстранения россиян от международных стартов Миронова быстро взяла на себя роль лидера на внутренних турнирах. В конце сезона-2021/2022 в шести гонках Светлана лишь однажды опустилась ниже пятого места, взяв при этом две медали.

В межсезонье Светлана перешла от Михаила Шашилова в группу к Артёму Истомину и Виталию Норицыну. Причины ухода спортсменка называла довольно расплывчато.

«Я ушла, потому что меня не устраивали результат в сезоне и состояние моего здоровья», — говорила биатлонистка «Матч ТВ».

А потом Миронова резко пропала с радаров: перестала выступать на соревнованиях, работать в общей группе и выкладывать снимки в социальные сети, которые до этого вела крайне активно. Какая-либо информация о спортсменке поступала лишь от тренеров.

«Организм Светы абсолютно не держит нагрузку, мы постоянно работаем с корректировками, какое-то время она занимается в общей группе, а потом мы наблюдаем снижение по восстановлению.

Тогда начинаем менять подготовку. В таком режиме мы проработали всё лето. Это ненормально, надо разбираться, почему так реагирует организм. Скоро она пройдёт более глубокое обследование. Кто ищет, тот всегда найдёт. Определённые моменты, что именно надо проверить, мы обозначили», — объяснял Виталий Норицын «Р-Спорт».

В ноябре 2022 года Артём Истомин признался, что проблемы со здоровьем у Мироновой всё ещё не решены. Более того – высока вероятность, что биатлонистка пропустит весь сезон.

Тогда же Светлана впервые высказалась о своём состоянии.

«У меня проблемы не физического характера. Это не сердце, ничего такого серьезного, что могло бы напрямую мешать мне заниматься. Это такие моменты, которые на обследовании не выявишь. Показатели могут быть в норме, но по факту организм неважно себя чувствует.

Мы поговорили с тренерами, я сказала, что так больше не могу, потому что это не закончится, если не выявить причину такого состояния. Тренеры меня в этом поддержали, и я поехала в Москву на обследование в стационар. Там стали понятны некоторые причины такого поведения моего организма. И я поняла, что если не дам ему отдохнуть так, как он хочет, то просто закончусь», — откровенно рассказала биатлонистка пресс-службе СБР.

«Всё было через большие страдания и слёзы»

А дальше – пустота. Лишь в январе 2023-го Миронова снова появилась в инфополе. Тогда биатлонистка сказала, что не знает, когда сможет вновь соревноваться. И только в феврале Светлана вышла на свой первый в сезоне старт. В спринте она стала 13-й с двумя промахами. Не слишком плохой результат.

«У меня не было понимания, как я выйду из этих состояний и что будет дальше. Не было мысли заканчивать, но и не было понимания, как это всё будет в дальнейшем. То есть иногда бывают случаи, когда здоровье не восстанавливается и ты просто не можешь вернуться к своим кондициям, продолжать карьеру. Не только в спорте, а в целом вообще. Вот этого понимания не было. Возвращаться было крайне тяжело. Это всё было через большие страдания и слёзы, но, слава богу, я это сделала», — призналась тогда свердловчанка «Матч ТВ».

Биатлонистка даже говорила, что поставила точку в болезни. Вот только Миронова не вернулась. Она пробежала ещё три гонки, показав средние результаты, и досрочно завершила сезон.

Оказалось, что проблемы со здоровьем были не решены. Истомин говорил, что для Мироновой ищут врачей по всей России. При этом сама Светлана утверждала, что не намерена завершать карьеру из-за своего состояния.

К счастью, постепенно дела у биатлонистки стали налаживаться. Летом она призналась, что её самочувствие улучшилось. В планах спортсменки было выступление на всех стартах сезона. Но всё опять пошло наперекосяк. На чемпионате России в сентябре Миронова провела одну гонку, став 35-й, и вновь пропала. Даже её собственные тренеры были не в курсе, что с ней происходит.

Вернулась Светлана в январе 2024 года. В индивидуалке на «Ижевской винтовке» она стала 31-й. После гонки Миронова заявила, что вернулась в группу к Михаилу Шашилову, уладив все разногласия с ним. Она даже сказала, что намерена тренироваться с ним до конца карьеры.

«Очень соскучилась по биатлону, счастлива вернуться сюда и провести гонку. Очень много впечатлений, больше положительных. Я не совсем справилась со стрельбой, мой ход не оптимален, но я довольна. Надеюсь, болельщики и биатлон в целом соскучились по мне», — делилась эмоциями тогда Светлана.

Кристина Резцова, Тамара Дербушева и Светлана Миронова Фото: РИА Новости

Возвращение?

Постепенно дела Мироновой пошли в гору. Биатлонистка начала стабильно стартовать, улучшая свои результаты. Из мест в топ-20 Светлана постепенно перебралась в первую десятку и даже дважды заехала в «цветы». В конце сезона на Кубке Содружества в Мурманске Миронова впервые за долгое время поднялась на подиум. Она выиграла серебро в смешанной эстафете вместе с Александром Поварницыным, Романом Ерёминым и Анастасией Шевченко. После этого биатлонистка с оптимизмом смотрела в новый сезон.

В межсезонье Миронова рассказала, что после Олимпиады в Пекине страдала расстройством пищевого поведения (РПП). Теперь она избавилась от этой проблемы и у неё есть огромная мотивация на зиму. Слова Светланы подтверждал и Михаил Шашилов.

Начала новый сезон Миронова не слишком удачно. На летних стартах биатлонистка финишировала в основном в топ-20. Не очень хорошие результаты были и на Кубке МЛКБ: 26-е место в масс-старте и 12-е — в смешанной эстафете.

Никто не ждал, что на Кубке Содружества Светлану прорвёт. В спринте в Ханты-Мансийске Миронова отработала на ноль и показала неплохую скорость. В итоге биатлонистка до последнего боролась за победу. На финише она уступила 0,3 секунды Кристине Резцовой, на тот момент возглавлявшей протокол. Более того, Светлана на шесть секунд опередила одного из фаворитов — Динару Смольскую!

Сыграли на руку Мироновой, конечно, и неудачи лидеров. Анастасия Халили стала лишь 35-й с четырьмя промахами, Ирина Казакевич – 12-й с двумя штрафными кругами, Анастасия Шевченко – седьмой с одним промахом, а Наталия Шевченко – пятой с промахом.

Правда, потом Резцову и Миронову превзошла Тамара Дербушева, выигравшая золото. Вот только отрыв победительницы от второго места был всего 5,7 секунды.

Светлана в итоге осталась с бронзой. Но биатлонистка нисколько не расстроилась, ведь эта медаль – первая для Мироновой за два года! Последний раз на подиум спортсменка поднималась в апреле 2022-го. Тогда у Светланы была бронза в масс-старте на чемпионате России.

Бронза на Кубке Содружества – настоящая награда для Мироновой за все испытания, через которые она прошла. С учётом формы биатлонистки в спринте есть все шансы на возвращение той самой Светланы, которую мы все знаем. Ведь получилось же когда-то у Лизы Виттоцци восстать из пепла, почему это не может получиться у нашей спортсменки?

Завтра, 23 ноября, в Ханты-Мансийске состоится гонка преследования. Там и будет ясно, медаль Мироновой случайность или это возвращение к прежним кондициям.