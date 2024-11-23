«Я не планировала заниматься биатлоном». Россиянка устроила сенсацию на старте сезона

Российский биатлон продолжает радовать уже на самом старте сезона. На этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске спортсменки выдали крутейший пасьют. Победительницей стала белорусская биатлонистка Динара Алимбекова, бронза ушла Виктории Сливко.

А вот серебро забрала неожиданно Анастасия Гришина. Юная спортсменка уже второй год разрывает в конце осени!

«Мне было непонятно, как кататься»

История Анастасии Гришиной нетипична. В лыжи и биатлон девушка пришла лишь в 16 лет!

«Я не планировала заниматься лыжами и биатлоном. Придя в команду к Сан Санычу (Александр Александрович Вебер. – Прим. «Чемпионата»), я понимала, что ребята там занимаются по шесть-семь лет, а я на лыжах вообще не стояла. Мне было непонятно, как можно кататься зимой с двумя палками на ногах и двумя – в руках в странной одежде. Постепенно на тренировках я втянулась и начала очень быстро прогрессировать за счёт того, что команда была гораздо сильнее, чем я. Изучала, что они делают, и повторяла за ними. С помощью тренировок и желания я их быстро догнала и за два года начала показывать результаты на первенстве России и других соревнованиях.

Я читала о психологии, потому что мне очень тяжело давались тренировки, когда я начинала заниматься. Для подростка сложно сразу прийти в такую дисциплину. Я не понимала, что делать, и старалась найти ответ в книгах», — рассказывала Гришина Metaratings.

Довольно быстро Анастасия стала настоящей юной звёздочкой. В 17 лет она выиграла два золота на турнире «Дети Азии». С 18 лет биатлонистка начала участвовать в юниорских чемпионатах Европы и мира и в юниорском Кубке IBU. На ЮЧЕ-2022 Гришина завоевала бронзу в индивидуалке и серебро в сингл-миксте.

После отстранения россиян от международных турниров Анастасии пришлось непросто. Тем не менее тренеры заметили девушку и пригласили в сборную в группу к Артёму Истомину. Это полностью перевернуло карьеру Гришиной.

На старте сезона-2023/2024 молодая спортсменка выглядела превосходно. На этапе Кубка России в Ханты-Мансийске она стала седьмой и восьмой в связке спринт-пасьют, а также завоевала серебро в масс-старте, уступив победительнице Кристине Резцовой 11,6 секунды.

Потом биатлонистка выступала довольно неравномерно, но в топ-10 ещё пару раз заехала. Сказались и проблемы со здоровьем, и смерть отца. В конце февраля папа Анастасии Иван погиб на СВО.

Анастасия Гришина Фото: РИА Новости

«Мне пора показывать себя»

Несмотря на всё случившееся, на новый сезон Гришина была настроена оптимистично. Позитивно сказывалась и работа в резервной сборной вместе с Истоминым.

«В первую очередь – следить за своим состоянием, не допускать много болезней, как было в прошлом году. И, конечно, стараться бежать все гонки. В том сезоне я много стартов пропустила, выпала прямо в середине, и теперь надеюсь, что основные турниры не пройдут мимо меня. А подводиться к ним буду на полную мощность.

Приятно было остаться в команде, потому что план работы ясен, с тренерами коннект налажен. Здорово, что могу тренироваться там, где мне нравится. В прошлом году я прибавила, но хочется трудиться дальше», — делилась Анастасия летом с «Тюменской ареной».

Правда, результаты на летних стартах были средними. В четырёх из пяти гонок Гришина финишировала во втором десятке. Исключением стал лишь масс-старт на Кубке Содружества, где юная спортсменка стала пятой. На Кубке МЛКБ Анастасия не бежала, так что Кубок Содружества в Хантах стал для неё первым стартом нового сезона. И с ходу Гришина начала удивлять. В спринте она замкнула топ-6, с одним промахом уступив лидеру всего 17,9 секунды.

В пасьюте Анастасия тоже была хороша. Во многом ей помогла стабильность. Гришина допустила лишь один промах и выдала отличную скорость, что позволило ей всю гонку держаться в группе лидеров. Главное – 21-летняя спортсменка справилась со стрельбой на последнем рубеже, когда многие лидеры ушли на штрафные круги.

На заключительных километрах дистанции Анастасия даже попыталась догнать Динару Алимбекову, бежавшую в 8,1 секунды от неё, но справиться с опытнейшей белоруской у россиянки не вышло. В итоге на финише Гришина взяла серебро, уступив победительнице 10,6 секунды.

Молодая спортсменка умудрилась обойти всех лидеров нашего биатлона. На 20 секунд она обошла Викторию Сливко, завоевавшую бронзу, на 27 секунд – Наталию Шевченко и на 33 секунды – Кристину Резцову. Крутейший результат для 21-летней Гришиной!

«Большого секрета в моём результате нет – мне кажется, это подготовка. После лета начинаем разбегаться, и поэтому такой результат. Как-то более уверенной стала, когда выхожу на старт. Уже нет такого: «О боже, это женщины, они такие большие, а я юниорка!» С этого сезона я чувствую, что могу конкурировать, что мне пора показывать себя.

Я пыталась до последнего бежать за Смольской, до последнего подъёма. Но потом мне сказали, что я не приблизилась, и поэтому просто доехала», — призналась Гришина «Матч ТВ».

В воскресенье, 24 ноября у Анастасии, как и у всех биатлонисток, масс-старт.