Скандал в российском биатлоне не утихает. Серохвостова и Халили должны лишить наград?

Шалость парней на финише гонки Кубка МЛКБ удалась. Но второй раз такое вряд ли случится.

Финиш Карима Халили и Даниила Серохвостова в масс-старте на Кубке МЛКБ всполошил мир российского биатлона. До финиша спортсмены шли вместе, и зрители по праву ожидали динамичной развязки. А получили шоу!

Даниил и Карим, друзья за пределами трассы, решили выявить победителя гонки в игре «камень, ножницы, бумага». В итоге победа досталась Халили, а денежные призы за первое и второе места биатлонисты поделили.

Соперники и тренеры до сих пор недоумевают. А что, так можно было?

Регламент пересмотрят

В открытом доступе Регламент Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) – 2024 найти не удалось. Но есть «бумага» за прошлый год. Скорее всего, серьёзных изменений, касающихся гоночных правил, в них нет.

Ни на одной из семи страниц не указано, что за неспортивное поведение спортсмены могут быть как-то наказаны. Да, это коммерческий старт, но спортивную составляющую и спортивные правила никто не отменял.

Директор МЛКБ Алексей Нуждов считает, что регламент нужно пересмотреть.

«У меня тоже, честно говоря, двоякое отношение к этому. Думаю, мы спокойно всё это вместе с ребятами обсудим. Понятно, что среди болельщиков мнения разделились. Я не думаю, что за этим стояла какая‑то несерьёзность. Можно как угодно рассуждать, но гонку фактически они выиграли, с этим спорить никто не будет. То есть они действительно были лучшими.

Алексей Нуждов Фото: РИА Новости

На будущее, по моему мнению, всё‑таки надо предусмотреть в регламенте подобные случаи, чтобы исключить элементы отсутствия борьбы, моменты, которые позволяют не бороться. Смотрю комментарии болельщиков, и там две трети говорят, что хотелось бы борьбы, а одна треть благосклонно к этому относится. С холодной головой ещё посмотрим статистику и тогда окончательно решим», — приводит слова Нуждова «Матч ТВ».

На Кубке России такое не прокатит

Если бы такой финиш случился в рамках Кубка России, то спортсменам вполне могла грозить дисциплинарная ответственность в виде выговора или дисквалификации. Об этом написано в 12-м пункте о «Дисциплинарных правилах федерации» регламента Кубка страны. Вот самые важные строки для нас из этого документа:

12.2.3. Спортивные санкции накладываются за:

– нарушение принципов честной игры и неспортивное поведение, в особенности за нарушение настоящих Правил, Общероссийских антидопинговых правил, утверждённых приказом Минспорта России, иных документов, утверждённых и/или согласованных Федерацией, иных требований организаторов Соревнований, нарушение Устава и других правил Федерации.

12.4 Применяемые спортивные санкции:

Выговор, спортивная дисквалификация и отстранение.

12.4.8. За нарушение принципов честной игры в финишном коридоре, которые указаны в п.п. 3.5.1.2, Жюри может вынести а) выговор; б) изменение места, занятого пострадавшим от нарушения; в) дисквалификация.

12.5. В отношении тренеров и специалистов объявляется выговор.

«В Советском Союзе за такое уволили бы»

Говорят, в Советском Союзе с правилами и внутренним порядком было куда строже. Как нельзя кстати по этому поводу высказался тренер сборной Юрий Каминский.

«[Всеволод] Бобров как-то сказал, что настоящего спортсмена не нужно мотивировать, он всегда должен быть мотивированным. У меня в [лыжной] спринтерской команде палки трещали, однажды за тренировку ребята сломали две-три палки, а тут на соревнованиях такое. Я этого не понимаю.

Общее мнение примерно такое: в Советском Союзе за такое уволили бы меня, Артёма Истомина [тренера Карима Халили], а спортсменов лишили бы званий и, скорее всего, убрали бы из сборной России», – приводит слова Каминского ТАСС.

Юрий Каминский Фото: РИА Новости

Но, судя по всему, спортсменов дисквалификация не испугала бы.

«Дисквалифицировали бы нас — ну и что? Мы это сделали? Сделали. Отобрали бы у нас медали. И что?» – приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».

А вы что скажете, нужен нам такой биатлон?