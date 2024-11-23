Скандал в российском биатлоне не утихает. Серохвостова и Халили должны лишить наград?

Финиш Карима Халили и Даниила Серохвостова в масс-старте на Кубке МЛКБ всполошил мир российского биатлона. До финиша спортсмены шли вместе, и зрители по праву ожидали динамичной развязки. А получили шоу!
Даниил и Карим, друзья за пределами трассы, решили выявить победителя гонки в игре «камень, ножницы, бумага». В итоге победа досталась Халили, а денежные призы за первое и второе места биатлонисты поделили.
Соперники и тренеры до сих пор недоумевают. А что, так можно было?
Регламент пересмотрят
В открытом доступе Регламент Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) – 2024 найти не удалось. Но есть «бумага» за прошлый год. Скорее всего, серьёзных изменений, касающихся гоночных правил, в них нет.
Ни на одной из семи страниц не указано, что за неспортивное поведение спортсмены могут быть как-то наказаны. Да, это коммерческий старт, но спортивную составляющую и спортивные правила никто не отменял.
Директор МЛКБ Алексей Нуждов считает, что регламент нужно пересмотреть.
«У меня тоже, честно говоря, двоякое отношение к этому. Думаю, мы спокойно всё это вместе с ребятами обсудим. Понятно, что среди болельщиков мнения разделились. Я не думаю, что за этим стояла какая‑то несерьёзность. Можно как угодно рассуждать, но гонку фактически они выиграли, с этим спорить никто не будет. То есть они действительно были лучшими.
Алексей Нуждов
Фото: РИА Новости
На будущее, по моему мнению, всё‑таки надо предусмотреть в регламенте подобные случаи, чтобы исключить элементы отсутствия борьбы, моменты, которые позволяют не бороться. Смотрю комментарии болельщиков, и там две трети говорят, что хотелось бы борьбы, а одна треть благосклонно к этому относится. С холодной головой ещё посмотрим статистику и тогда окончательно решим», — приводит слова Нуждова «Матч ТВ».
На Кубке России такое не прокатит
Если бы такой финиш случился в рамках Кубка России, то спортсменам вполне могла грозить дисциплинарная ответственность в виде выговора или дисквалификации. Об этом написано в 12-м пункте о «Дисциплинарных правилах федерации» регламента Кубка страны. Вот самые важные строки для нас из этого документа:
12.2.3. Спортивные санкции накладываются за:
– нарушение принципов честной игры и неспортивное поведение, в особенности за нарушение настоящих Правил, Общероссийских антидопинговых правил, утверждённых приказом Минспорта России, иных документов, утверждённых и/или согласованных Федерацией, иных требований организаторов Соревнований, нарушение Устава и других правил Федерации.
12.4 Применяемые спортивные санкции:
Выговор, спортивная дисквалификация и отстранение.
12.4.8. За нарушение принципов честной игры в финишном коридоре, которые указаны в п.п. 3.5.1.2, Жюри может вынести а) выговор; б) изменение места, занятого пострадавшим от нарушения; в) дисквалификация.
12.5. В отношении тренеров и специалистов объявляется выговор.
«В Советском Союзе за такое уволили бы»
Говорят, в Советском Союзе с правилами и внутренним порядком было куда строже. Как нельзя кстати по этому поводу высказался тренер сборной Юрий Каминский.
«[Всеволод] Бобров как-то сказал, что настоящего спортсмена не нужно мотивировать, он всегда должен быть мотивированным. У меня в [лыжной] спринтерской команде палки трещали, однажды за тренировку ребята сломали две-три палки, а тут на соревнованиях такое. Я этого не понимаю.
Общее мнение примерно такое: в Советском Союзе за такое уволили бы меня, Артёма Истомина [тренера Карима Халили], а спортсменов лишили бы званий и, скорее всего, убрали бы из сборной России», – приводит слова Каминского ТАСС.
Юрий Каминский
Фото: РИА Новости
Но, судя по всему, спортсменов дисквалификация не испугала бы.
«Дисквалифицировали бы нас — ну и что? Мы это сделали? Сделали. Отобрали бы у нас медали. И что?» – приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».
А вы что скажете, нужен нам такой биатлон?