«Сегодня будет мясо». Серохвостов мощно зарубился с Латыповым на Кубке Содружества

«Сегодня будет мясо», — написал Серохвостов буквально за два часа до старта пасьюта на Кубке Содружества. И главный шутник нашего биатлона оказался прав. В гонке Даниил зарубился с Эдуардом Латыповым и одержал крутейшую победу. Мужик сказал, мужик сделал!

Шикарный старт сезона

Весь прошлый сезон Серохвостова лихорадило из-за проблем со здоровьем. Даниил то был в топе, то выступал крайне неудачно.

Летом биатлонисту удалось решить все свои проблемы. Так что теперь Серохвостов по-настоящему блистает.

На Кубке МЛКБ он взял два серебра. Хотя Даниил мог взять и золото, если бы выиграл у Халили в «камень, ножницы, бумага». На Кубке Содружества в спринте Серохвостов стал вторым, уступив всего шесть секунд Латыпову. И это при том, что у биатлониста из Барнаула было три промаха. Спасла Даниила феноменальная скорость: на последнем круге он отыграл аж 17 секунд!

Это отметили и в Союзе биатлонистов России. За пару часов до мужского пасьюта в телеграм-канале руководителя пресс-службы СБР Сергея Аверьянова появилась аналитика хода биатлонистов в спринте. Даниил бежал со скоростью 7,4 м/с, а Эдуард – 7,2 м/с. В комментарии под постом пришёл сам Серохвостов и написал про «мясо», сопроводив слова эмодзи стейка и огня.

И мясо реально было. Буквально со старта Латыпов и Серохвостов устроили игру в кошки-мышки. Первую лёжку оба прошли с нулями, а вот на второй Даниил был точен, а Эдуард допустил промах. Это позволило барнаульцу бежать весь третий круг с комфортным отрывом в 26 секунд.

Вот только на первой стойке всё поменялось. Теперь Латыпов был точен, а Серохвостов зашёл на штрафной круг. Несмотря на это, Даниил убежал на дистанцию первым, Эдуард – в 8,5 секунды от него. Приблизиться Буйволу из Камышлы к своему сопернику не удалось.

«Убился бы, но не дал себя обогнать»

Всё должна была решить последняя стрельба. И тут оба биатлониста допустили по промаху. Вот только борьбы не вышло. Серохвостов включил турборежим и просто пролетел штрафной круг. На заключительный круг барнаулец ушёл с отрывом в 17,4 секунды.

Как ни старался Эдуард приблизиться к окрылённому Даниилу, ему не хватало прыти. В итоге на финише Серохвостова и Латыпова разделили 25,8 секунды.

«Отличное ощущение. Рад, что выиграл. В начале гонки общались с Латыповым насчёт того, кто поедет первым. Я говорил, что не поеду. Когда обгонял его, сказал, что я поработаю, а он будет за мной.

На первых трёх кругах тактика — натягивать и проходить чисто лёжку. А потом уже – отталкиваться от ситуации. После второй лёжки начал больше добавлять, чтобы иметь больше преимущества на стойке.

Я видел, что Латыпов долго стрелял вторую лёжку и допустил промах. Когда я промазал на стойке, ушёл на штрафной, понимал, что, если он стреляет на ноль, у меня секунд пять преимущества будет, но я его не буду подпускать. На четвёртом круге я бы убился, но не дал бы себя догнать», — признался Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Третье место в пасьюте, кстати, занял Иван Колотов, отыгравший сразу 20 мест! Помогла биатлонисту стрельба на ноль. Лишь Колотов да Бектуганов без ошибок прошли все четыре рубежа в гонке.

Завтра, 24 ноября, в Ханты-Мансийске пройдёт масс-старт. Посмотрим, какого огня даст в гонке Серохвостов.