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Кубок Содружества — 2024/2025, мужчины, пасьют, Серохвостов зарубился с Латыповым и одержал крутую победу

«Сегодня будет мясо». Серохвостов мощно зарубился с Латыповым на Кубке Содружества
Татьяна Постникова
Кубок Содружества — 2024/2025, мужчины, пасьют
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Даниил пообещал классную гонку. И действительно выдал её.

«Сегодня будет мясо», — написал Серохвостов буквально за два часа до старта пасьюта на Кубке Содружества. И главный шутник нашего биатлона оказался прав. В гонке Даниил зарубился с Эдуардом Латыповым и одержал крутейшую победу. Мужик сказал, мужик сделал!

Шикарный старт сезона

Весь прошлый сезон Серохвостова лихорадило из-за проблем со здоровьем. Даниил то был в топе, то выступал крайне неудачно.

Летом биатлонисту удалось решить все свои проблемы. Так что теперь Серохвостов по-настоящему блистает.

На Кубке МЛКБ он взял два серебра. Хотя Даниил мог взять и золото, если бы выиграл у Халили в «камень, ножницы, бумага». На Кубке Содружества в спринте Серохвостов стал вторым, уступив всего шесть секунд Латыпову. И это при том, что у биатлониста из Барнаула было три промаха. Спасла Даниила феноменальная скорость: на последнем круге он отыграл аж 17 секунд!

Что не позволило Серохвостову выиграть спринт?
Серохвостов показал феноменальную скорость на Кубке Содружества. Почему же проиграл?
Серохвостов показал феноменальную скорость на Кубке Содружества. Почему же проиграл?

Это отметили и в Союзе биатлонистов России. За пару часов до мужского пасьюта в телеграм-канале руководителя пресс-службы СБР Сергея Аверьянова появилась аналитика хода биатлонистов в спринте. Даниил бежал со скоростью 7,4 м/с, а Эдуард – 7,2 м/с. В комментарии под постом пришёл сам Серохвостов и написал про «мясо», сопроводив слова эмодзи стейка и огня.

И мясо реально было. Буквально со старта Латыпов и Серохвостов устроили игру в кошки-мышки. Первую лёжку оба прошли с нулями, а вот на второй Даниил был точен, а Эдуард допустил промах. Это позволило барнаульцу бежать весь третий круг с комфортным отрывом в 26 секунд.

Вот только на первой стойке всё поменялось. Теперь Латыпов был точен, а Серохвостов зашёл на штрафной круг. Несмотря на это, Даниил убежал на дистанцию первым, Эдуард – в 8,5 секунды от него. Приблизиться Буйволу из Камышлы к своему сопернику не удалось.

«Убился бы, но не дал себя обогнать»

Всё должна была решить последняя стрельба. И тут оба биатлониста допустили по промаху. Вот только борьбы не вышло. Серохвостов включил турборежим и просто пролетел штрафной круг. На заключительный круг барнаулец ушёл с отрывом в 17,4 секунды.

Скандал из-за штуки Серохвостова и Халили не утихает до сих пор!
Скандал в российском биатлоне не утихает. Серохвостова и Халили должны лишить наград?
Скандал в российском биатлоне не утихает. Серохвостова и Халили должны лишить наград?

Как ни старался Эдуард приблизиться к окрылённому Даниилу, ему не хватало прыти. В итоге на финише Серохвостова и Латыпова разделили 25,8 секунды.

«Отличное ощущение. Рад, что выиграл. В начале гонки общались с Латыповым насчёт того, кто поедет первым. Я говорил, что не поеду. Когда обгонял его, сказал, что я поработаю, а он будет за мной.

На первых трёх кругах тактика — натягивать и проходить чисто лёжку. А потом уже – отталкиваться от ситуации. После второй лёжки начал больше добавлять, чтобы иметь больше преимущества на стойке.

Я видел, что Латыпов долго стрелял вторую лёжку и допустил промах. Когда я промазал на стойке, ушёл на штрафной, понимал, что, если он стреляет на ноль, у меня секунд пять преимущества будет, но я его не буду подпускать. На четвёртом круге я бы убился, но не дал бы себя догнать», — признался Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Третье место в пасьюте, кстати, занял Иван Колотов, отыгравший сразу 20 мест! Помогла биатлонисту стрельба на ноль. Лишь Колотов да Бектуганов без ошибок прошли все четыре рубежа в гонке.

Завтра, 24 ноября, в Ханты-Мансийске пройдёт масс-старт. Посмотрим, какого огня даст в гонке Серохвостов.

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