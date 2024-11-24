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Кубок Содружества, масс-старт, женщины, Сола выиграла, выдав космическую скорость, Халили — вторая, обзор

Белорусская биатлонистка выиграла с космической скоростью. Сола — Чудо-женщина!
Татьяна Постникова
Сола — Чудо-женщина!
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Анна допустила три промаха, но привезла огромные отрывы своим более точным соперницам.

Анна Сола – Чудо-женщина. Белорусская биатлонистка выдала невероятное в масс-старте на этапе Кубка Содружества. В Хантах Сола выиграла с тремя промахами, показав космическую скорость!

Анна привезла почти полсекунды Анастасии Халили с двумя промахами и практически минуту – Виктории Сливко с одним промахом. Как такое вообще возможно?

Невероятная прыть

Женский масс-старт на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске дал огня. С первых метров дистанции претензии на золотую медаль предъявила Анна Сола. Хотя стартовала белоруска в середине протокола, так как не слишком выразительно провела предыдущие гонки, лишь однажды заехав в топ-10.

На первом круге масс-старта Сола сумела создать отрыв в четыре секунды. Такая прыть стоила Анне промаха на первой лёжке, но это не остановило её. Пока все биатлонистки ещё работали на рубеже, белоруска улетела на штрафной круг. Итог – 10-я позиция и всего 12,7 секунды отставания от лидера Анастасии Гришиной. Хотя обычно цена одного промаха – 20-25 секунд!

Накануне главным героем пасьюта стала Анастасия Гришина:
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Ко второй лёжке Сола вышла на второе место, уступая Анастасии Халили 8,6 секунды. И опять погоня за лидером стоила Анне промаха. Со штрафного круга белоруска вновь вышла с отставанием всего 12,9 секунды от Гришиной. Кстати, Халили тоже допустила промах и убежала на дистанцию вместе с Солой.

Этот тандем биатлонисток уже через километр с небольшим вырвался в лидеры. Компанию Халили и Солы разбавляла лишь Виктория Сливко с идеальной стрельбой. Но тюменке не удалось удержать темп быстроногих соперниц.

Казалось, что третий рубеж расставит всё по местам. Дело в том, что у Анны с точностью на стойке настоящая беда, а Анастасию могла захлестнуть гонка. В таком случае обе биатлонистки рисковали остаться без медалей, а явным претендентом на золото выглядела небыстрая, но точная Виктория.

И на первой стойке действительно определилась судьба медалей, но не так, как ожидалось. Сливко спокойно сделала ноль, а Халили допустила промах. Вот только идеальную работу на рубеже показала и Сола. Именно белоруска убежала на четвёртый круг первой. Тюменка ушла на дистанцию лишь в 23,1 секунды от неё, а подмосковная спортсменка после штрафного круга – в 30,8 секунды. Анастасия и Виктория пытались приблизиться к лидеру, но отрыв Анны лишь рос, хоть и ненамного.

«Мне сложно поверить, что наконец-то получилось»

Стало ясно – Сола своё не упустит. Белоруску не смутил даже промах на последней стойке. Спортсменка убежала на заключительный круг с комфортным преимуществом в 15,2 секунды. И это при том, что Халили была точна! Анастасия попыталась догнать Анну на последних километрах дистанции, но поняла, что с такой прытью белоруски это бессмысленно.

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Финишировала Сола очень красиво: с флагом в гордом одиночестве. Это было позволительно, ведь преимущество Анны над Анастасией Халили составляло 21,1 секунды.

«Мне пока сложно поверить, что наконец-то получилось после всех этих неудач. Даже хотелось опустить руки. Но я очень рада, что сегодня получилось даже с флагом финишировать. Считаю, что получилась достойная гонка.

На лёжке все промахи прям такие габаритные. Обидно. Можно было уйти в отрыв без какой-то борьбы, но как есть, так и есть. Конечно, штрафные круги не помогают ехать. В любом случае ещё будут падения и взлёты, у каждого спортсмена есть подобное. Но надеюсь, что получится сохранить такую высокую скорость на протяжении всего сезона», — призналась Сола «Матч ТВ».

Тройку призёров замкнула Виктория Сливко, некстати промазавшая на второй стойке. Победительнице тюменка уступила аж 57,2 секунды.

Такие огромные отрывы в масс-старте – не частая история. Пожалуй, подобное себе позволял лишь Йоханнес Бё. Ну и теперь Анна Сола, настоящая Чудо-женщина с космической скоростью.

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