В сборной России по биатлону новый лидер. Никто не может сравниться с ним по скорости

Второй этап Альфа-Банк Кубка Содружества – 2024/2025 закончен. Гоночные выходные в Ханты-Мансийске завершил мужской масс-старт.

Серохвостов хотел убежать

Понимая, что впереди ещё вся дистанция, биатлонисты начали спокойно, не разрывая пелотон. По итогам первой стрельбы в 10 секундах оказались сразу 12 претендентов на медали. А в лидеры вырвался, как обычно, скорострельный Кирилл Бажин.

На пути ко второму огневому рубежу небольшой задел свердловского спортсмена растаял. Оно и правильно, в группе идти легче. Но другое мнение по этому поводу было у Евгения Сидорова и Даниила Серохвостова. Парни оторвались от основной группы преследователей больше чем на семь секунд. А первый щит в этом тандеме занял Серохвостов. Ему явно не хотелось отсиживаться за спиной у Сидорова.

Даниил Серохвостов Фото: РИА Новости

За ускорение оба биатлониста поплатились, отправившись на лишние 150 метров. По закону жанра стабильнее на огневом рубеже оказались те, кто был в роли догоняющих – Кирилл Бажин, Антон Смольский, Максим Воробей и Никита Поршнев.

А уже к отсечке 7,3 км в гонке образовалась лидирующая группа из шести биатлонистов. Бажина и остальных догнали Латыпов и Серохвостов. Последний отыграл аж 18 секунд!

Серохвостов убежал

Третья стрельба, первая из положения стоя. Обычно на этом отрезке гонки становятся ясно, кто действительно может рассчитывать на медали. Так случилось и на сей раз.

И если вы думали, что Серохвостов опять промахнулся, то всё не так. Даниил был точен и ушёл в гонку с отрывом в 19,8 секунды!

Шестёрка сильнейших рассыпалась буквально на глазах. По промаху допустили Воробей, Смольский, Бажин, Поршнев. В своём репертуаре оказался Эдуард Латыпов, отправившись ещё на два штрафных круга. Его проигрыш составлял уже 42,2 секунды.

Серохвостов победил

Ну а дальше Серохвостова было просто не остановить! Россиянин увеличил своё преимущество почти вдвое и теперь привозил идущему следом Смольскому больше половины минуты.

С таким запасом на последней стрельбе Даниилу нельзя было промахиваться больше одного раза. И он роковую вторую ошибку не совершил. Всего одна незакрытая мишень четвёртым выстрелом и как следствие 15-секундное преимущество на последнем круге.

Следом за ним шёл Поршнев, который надеялся не потерять серебро. Наверняка он даже не думал догнать такого Серохвостова. Наоборот, ему пришлось отбиваться от Эдуарда Латыпова. Буйвол из Камышлы изрядно вспотел, чтобы догнать Никиту, но цели всё же не смог настичь и остался с бронзовой медалью.

Тем не менее этап в Ханты-Мансийске Латыпов может занести себе в актив. Здесь он собрал полный комплект наград.

«Хочу на Олимпиаду»

Даниил Серохвостов уже пятую гонку подряд в медалях. И это абсолютно закономерно. А «золотой» дубль у спортсмена случился чуть ли не впервые в карьере.

Скорость российского биатлониста — образцовая. Пресс-служба СБР накануне масс-старта поделилась аналитикой лыжного хода Серохвостова, который при прочих равных может навязать борьбу сильнейшим мира сего.

Даниил очень хочет попасть на международные старты:

«Мой дедлайн – это Олимпиада. Если она будет, то прекрасно. Я очень хочу съездить на Олимпийские игры, выступить и, естественно, заработать золотую медаль, но, если их не будет, скорее всего, и смысла нет больше выступать. Если брать этот цикл от Олимпиады до Олимпиады, получается, что в первый год, в 2022-м, я ещё верил, что нас допустят через сезон, а потом перестал в это верить. И эти два года, и следующий я просто тренируюсь, ориентируясь на Олимпиаду. Это одна-единственная мотивация, которая осталась», — приводит слова биатлониста «Советский спорт».

Этот сезон во многом станет определяющим для Серохвостова, который обрёл нужные для себя кондиции. И теперь вопрос о лидере сборной актуализировался. Эдуард Латыпов больше не может чувствовать себя спокойно.