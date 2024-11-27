Суд отобрал у российского биатлониста золото Олимпиады. Удивляться уже не приходится

Евгений Устюгов несколько лет пытался доказать свою правоту, но тщетно.

Леди и джентльмены мирового биатлона съезжаются в финский Контиолахти для того, чтобы как следует начать новый кубковый сезон-2024/2025. В это время в соседней, но уже не такой близкой России только и пишут, что о допинге. И поводом для новостей стала персона Евгения Устюгова, который повесил лыжи на гвоздь целых 10 лет назад. Сообщения, связанные с ним, скорее всего, обрадовали самого известного биатлониста из Франции.

Устюгов виновен. Так считает CAS

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал вину спортсмена в деле об аномалиях в биологическом паспорте. Там отклонили его апелляцию и утверждают, что Устюгов совершал нарушения в период с 2010 по 2014 год.

А шлейф этот тянулся с 2018 года, когда против него открыли антидопинговое дело.

«Апелляционный отдел CAS поддержал выводы Антидопингового отдела (ADD) CAS, который постановил, что господин Устюгов совершил нарушение антидопинговых правил (ADRV), на основании аномалий, выявленных в его биологическом паспорте спортсмена (ABP). В связи с этим решением г-н Устюгов дисквалифицирован на четыре года. Кроме того, все результаты соревнований, достигнутые г-ном Устюговым в период с 24 января 2010 года до его ухода из спорта в конце сезона-2013/2014, аннулированы, включая все связанные с ними медали, очки и призы», — сообщается в заявлении независимого органа Международного союза биатлонистов (Biathlon Integrity Unit).

Евгений Устюгов Фото: Corbis via Getty Images

После этого решения у Устюгова было право на обжалование в Федеральном суде Швейцарии (SFT). Правда, в Biathlon Integrity Unit подчеркнули, что такие апелляции допустимы только по узким процессуальным основаниям. Но это бывшего биатлониста не остановило.

На суде в 2023 году он утверждал, что имеет проблемы со здоровьем. Во всём якобы виноват гемоглобин.

«Я за ночь просыпаюсь минимум раз в час. Любой терапевт поймёт, когда немеют пальцы на ногах, на руках. Каждый раз приходится просыпаться и чувствовать эти боли. Стоит мне постоять на одном месте босиком на асфальте или на полу, у меня ноги выглядят, как у инвалида или у трупа, полностью синие, переполненные гемоглобином. Последний раз на ферритин, к сожалению, я сдавал в 2020 году. Три года назад он был свыше 250, сейчас доходит до 499», — приводит слова Устюгова «РИА Новости».

Золото России перешло к Фуркаду

Теперь Устюгов, вероятнее всего, лишится золотой и бронзовой медалей Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.

На Западе же эту новость восприняли как победу. Одно из ведущих спортивных СМИ Европы Eurosport поздравило Мартена Фуркада с шестым золотом ОИ в карьере. В том самом масс-старте Ванкувера французский биатлонист остался только вторым, проиграв Евгению Устюгову 10,5 секунды.

«Мартен Фуркад продолжает побеждать. Даже находясь на пенсии. Спустя четыре года после завершения своей карьеры французский биатлонист, безусловно, внимательно следил за решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции его бывшего соперника из России Евгения Устюгова. В результате анализа биологического паспорта россиянина в период с 2010 по 2014 год выяснилось, что бывший соперник Фуркада будет дисквалифицирован за использование запрещённого вещества или метода», — написал Пачини в статье Eurosport.

Мартен Фуркад Фото: Frederic Stevens/Getty Images

После пересмотра результатов Игр-2010 серебро перейдёт к словаку Паволу Хурайту, а бронзу получит австриец Кристоф Зуман.

Возрадовались новостям об Устюгове и шведы. Те могут теперь именовать себя бронзовыми призёрами ванкуверской Олимпиады в мужской эстафете. 26 февраля 2010 года Устюгов бежал на четвёртом этапе и стал третьим на финише.

Устюгова вычеркнули из истории биатлона

Решением CAS у некогда лидера Кубка мира также забрали серебряные награды ЧМ-2011 в Ханты-Мансийске и призовые места на этапах КМ. Для мирового сообщества все результаты спортсмена в сочинском олимпийском цикле больше ничего не значат.

Ранее по другому делу, связанному с Устюговым, Россия уже лишилась золота в той самой сочинской эстафете.

Мужская команда эстафеты с золотом Сочи-2014 Фото: Kay Nietfeld/Getty Images

Если решение последней инстанции – швейцарского суда — также будет отрицательным для России, то Шипулин и остальные перестанут быть олимпийскими чемпионами. О возможности перераспределения наград заявили в IBU.

Комментатор Дмитрий Губерниев исход дела Евгения Устюгова оценил как следствие слабого развития спортивной медицины. Ветеран биатлона Александр Тихонов считает, что коллективное мы никогда не признаёт вину в употреблении допинга, а депутат Светлана Журова призвала юристов Алишера Усманова помочь спортсмену.

Несмотря на разные оценки этой истории, Россия и её биатлонисты больше не олимпийские чемпионы.

Это всё когда-нибудь уже кончится, а?