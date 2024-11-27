Потерянное поколение. Чиновники IBU загубили карьеры десяткам российских биатлонистов

Российских биатлонистов на Кубке мира ждать не стоит. Речь не только о предстоящем сезоне, но и о долгих-долгих годах вперёд.

Всё дело в IBU. Международный союз биатлонистов заявил, что не вернёт россиян на Кубок мира до окончания СВО. Спортивные политики даже не собираются обсуждать нейтральный статус, пока всё не закончится.

Заявление IBU о недопуске россиян IBU: вопросы по допуску российских биатлонистов не будут обсуждаться до окончания СВО

IBU утверждает, что такие действия необходимы для «гарантии безопасности и целостности мероприятий». Опустим тот факт, что не ясно, кого и от кого защищают, тут важнее другое. В федерации уверены, что поступают правильно и спасают биатлонистов, но это не так. Международный союз сейчас находится на пороге того, чтобы загубить целое поколение российских биатлонистов.

Очевидно, что с февраля 2022 года наш спорт оказался в сложных условиях. Кому-то со временем повезло: атлетов стали допускать на международные старты в нейтральном статусе. Хотя здесь не совсем правильно использовать слово «повезло», ведь всем пришлось пройти через жёсткий отбор. В итоге многие спортсмены так и не смогли попасть на турниры, например, из-за принадлежности к ЦСКА и «Динамо», а также из-за наличия воинских званий.

Благодаря Олимпиаде-2024 с отношением к россиянам в летних видах спорта всё стало ясно, а вот с зимними ситуация всё ещё подвешена. Пока не допущен никто, однако очевидно, что в преддверии Игр-2026 международные федерации будут как-то оттаивать. Пускай это наивно, но до последнего оставалась надежда, что в число организаций, смягчивших условия, войдёт и IBU.

Интересно, что, несмотря на эту веру, решение Международного союза биатлонистов воспринимается как ожидаемое. В федерации уж сильно заботятся о своём политическом имидже. И понятно, что решение о недопуске россиян явно добавит IBU плюсиков в карму в глазах общественности.

Кирилл Бажин Фото: РИА Новости

В Международном союзе биатлонистов прикрываются благими намерениями. Впрочем, всем понятно, что на самом это просто желание побольнее ущипнуть. А заодно – ударить по самим спортсменам, о которых беспристрастная организация вроде бы должна заботиться. Из-за действий IBU карьеры многих наших биатлонистов будут загублены. Громко? Да, но это действительно так.

Понятно, что непопадание на Кубок мира или Кубок IBU сказывается на спортсменах эмоционально. Всем тяжело быть в хорошей форме и не соревноваться с лучшими. Это сразу влияет на мотивацию. Зачем хорошо бегать, прогрессировать, если золото внутрироссийского турнира – предел? К счастью, за последние два года у нас в стране спортсменам помогли: постарались создать классные соревнования и сильно подняли призовые.

Но главная проблема тут в другом. Пережить недопуск на Кубок мира с точки зрения карьерного пути спокойно могут ветераны вроде Александра Логинова, которые уже немало побегали на высшем уровне и взяли награды, или молодые ребята вроде Александра Корнева, у которых ещё есть надежда.

Настоящей трагедией неучастие в международных турнирах становится для среднего поколения, ребят, кому сейчас 25-28 лет. Эти девушки и парни буквально перед отстранением стали бегать на Кубке мира. Многие из них только успели привыкнуть к высокому уровню, только поняли, что нужно делать, чтобы противостоять сильнейшим. Впереди у них было бы множество наград Кубков мира, чемпионатов мира, Олимпиад. Но «благодаря» IBU их удел – соревноваться на национальных стартах, находясь на пике своей формы.

Будет ли у всех этих биатлонистов шанс, когда нас допустят – большой вопрос. Если и будет, то не скоро, не все доживут в спортивном смысле этого слова. Через несколько лет и эти парни и девушки будут отмечать своё 30-летие, за которым потихоньку придёт и спад формы. Конечно, можно вспомнить немало спортсменов, которые после 30 начинали блистать, ту же Марте Рёйселанд. Только это скорее исключение, а не правило. Бо́льшая часть биатлонистов после 30 лет начинает постепенно двигаться к закату карьеры.

Нейтральный статус от IBU мог бы дать шанс этому поколению. Понятно, что не все бы прошли через сито отбора, но кому-то бы это удалось. С нейтральным статусом у таких биатлонистов оставалась надежда. Теперь её нет.

Поколение, о котором мы говорим, сейчас блистает на Кубке Содружества и Кубке России. Вы все прекрасно знаете эти имена: Карим Халили, Даниил Серохвостов, Кирилл Бажин, Василий Томшин, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Анастасия Халили, Анастасия Шевченко и Наталия Шевченко.

Чиновники из IBU, запомните эти имена! Ведь прямо сейчас своим предвзятым решением вы губите карьеры этих талантливых спортсменов.