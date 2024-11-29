Логинов взял медаль через три месяца после серьёзной травмы. Вот это сила воли!

Александр Логинов – настоящий пример силы воли. И биатлонист доказывает это уже не первый год.

С 2022 года чемпион мира постоянно испытывает проблемы со здоровьем. В сезоне-2022/2023 его подкосила серьёзная болезнь, но Логинов вернулся. В это межсезонье выбил из колеи сложный перелом руки, но и тут Александр сдюжил. После серьёзнейшей травмы он уже на старте сезона сумел взять медаль на этапе Кубка России!

«Внутри руки сейчас пластина»

Постолимпийский сезон стал одним из самых сложных в карьере Логинова. И дело было не только в отстранении, но и в серьёзных проблемах со здоровьем. Александр постоянно болел, толком не мог тренироваться и выступать. За сезон-2022/2023 провёл лишь семь гонок, в среднем финишируя во втором десятке. Исключением стало серебро в одном из первых спринтов сезона.

Тот период дался Александру настолько тяжело, что наш чемпион мира уже думал о завершении карьеры. К счастью, Логинов не ушёл из спорта и продолжил бороться. Весь прошлый сезон биатлонист был хорош: 10 медалей (2 — 6 — 2) и четвёртое место в рейтинге СБР.

Летом Логинов оптимистично смотрел в будущее, постоянно публикуя кадры своей подготовки в «Союзе трёх биатлонистов». Но 21 августа случилось страшное – Александр упал на тренировке и сломал руку.

«20 лет в спорте могут подготовить тебя ко многому, но к отстегнувшемуся на скорости 40 км/ч роллеру подготовиться невозможно. Не прощаюсь», — написал Логинов в телеграм-канале «Союз трёх биатлонистов».

Александр Логинов после травмы Фото: Из личного архива биатлониста

Перелом руки оказался сложным. Биатлонисту даже пришлось вставлять в руку железную пластину. Несмотря на эти проблемы Логинов не терял оптимизма.

«Из очевидных вещей – я в гипсе. Стрелять в ближайшие пять-восемь недель не смогу. Но выполнять нагрузки получится где-то через две недели. Уже через четыре-пять недель смогу снять гипс и надеть лангетку. Планирую приехать на первый снег в Тюмень и готовиться там. Но загадывать не буду.

Внутри руки сейчас пластина. Мне сказали, что она со мной на всю жизнь. Оснований её вытаскивать нет, мешать она не будет. Всё восстановится и срастётся. Буду вспоминать это всю жизнь», — пояснил Логинов «Матч ТВ».

«Удовольствия пока не получаю»

Из-за своей травмы Александр пропустил все соревнования на лыжероллерах: и Кубок Содружества, и чемпионат России. Но после такого перелома никто и не ждал, что Логинов сможет быстро вернуться в строй.

К тренировкам чемпион мира приступил лишь в сентябре, а в конце октября начал разрабатывать травмированную руку. С учётом этого результаты Александра на старте сезона не выглядели закономерными.

На Кубке МЛКБ в масс-старте он стал 20-м, а в смешанной эстафете – четвёртым. На Кубке Содружества в спринте Логинов неожиданно заехал в «цветы», однако в пасьюте финишировал лишь 16-м.

На Кубке России же Александр удивил. Спустя три месяца после сложного перелома чемпион мира взял серебро! В спринте Логинов выдал идеальную стрельбу, которая, несмотря на небыстрый ход, помогла оказаться на пьедестале.

«Рука побаливает четвёртый день. Но откаты при такой травме – это нормально, так как нагружаю руку уже по максимуму. Что касается гонки, то, конечно, я недоволен пока своим физическим состоянием. Откуда взяться скорости, если я не делал никаких серьёзных работ? Стрельбой доволен, хорошая пристрелка, практически не было ветра, поэтому было приятно стрелять.

Помимо медалей, от гонки хочется получать удовольствие – от того, что ты можешь отработать все участки дистанции. А я пока не могу этого делать. Это неплохо, что навязываю борьбу, но удовольствия пока не получаю. Естественно, много времени надо уделить силовым компонентам», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

В столь плохой, по мнению Александра, форме он умудрился проиграть лишь Даниилу Серохвостову, который феерит на старте сезона. Даже с промахом спортсмен из Барнаула привёз Логинову 28,7 секунды.

Тройку призёров замкнул Антон Смольский. С одним промахом белорус уступил лидеру 35,6 секунды. Уже завтра, 30 ноября, в Ханты-Мансийске пройдёт сингл-микст. Посмотрим, в какой форме там будет Александр.