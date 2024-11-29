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Кубок России, спринт, Серохвостов выиграл, Логинов взял серебро через три месяца после перелома, обзор

Логинов взял медаль через три месяца после серьёзной травмы. Вот это сила воли!
Татьяна Постникова
Логинов взял медаль через три месяца после травмы
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В конце августа Александр получил сложный перелом руки. Пришлось даже делать операцию.

Александр Логинов – настоящий пример силы воли. И биатлонист доказывает это уже не первый год.

С 2022 года чемпион мира постоянно испытывает проблемы со здоровьем. В сезоне-2022/2023 его подкосила серьёзная болезнь, но Логинов вернулся. В это межсезонье выбил из колеи сложный перелом руки, но и тут Александр сдюжил. После серьёзнейшей травмы он уже на старте сезона сумел взять медаль на этапе Кубка России!

«Внутри руки сейчас пластина»

Постолимпийский сезон стал одним из самых сложных в карьере Логинова. И дело было не только в отстранении, но и в серьёзных проблемах со здоровьем. Александр постоянно болел, толком не мог тренироваться и выступать. За сезон-2022/2023 провёл лишь семь гонок, в среднем финишируя во втором десятке. Исключением стало серебро в одном из первых спринтов сезона.

Логинов всерьёз думал уйти из спорта:
«Мысли о завершении карьеры были». Логинов решил остаться в биатлоне, но надолго ли?
«Мысли о завершении карьеры были». Логинов решил остаться в биатлоне, но надолго ли?

Тот период дался Александру настолько тяжело, что наш чемпион мира уже думал о завершении карьеры. К счастью, Логинов не ушёл из спорта и продолжил бороться. Весь прошлый сезон биатлонист был хорош: 10 медалей (2 — 6 — 2) и четвёртое место в рейтинге СБР.

Летом Логинов оптимистично смотрел в будущее, постоянно публикуя кадры своей подготовки в «Союзе трёх биатлонистов». Но 21 августа случилось страшное – Александр упал на тренировке и сломал руку.

«20 лет в спорте могут подготовить тебя ко многому, но к отстегнувшемуся на скорости 40 км/ч роллеру подготовиться невозможно. Не прощаюсь», — написал Логинов в телеграм-канале «Союз трёх биатлонистов».

Александр Логинов после травмы

Александр Логинов после травмы

Фото: Из личного архива биатлониста

Перелом руки оказался сложным. Биатлонисту даже пришлось вставлять в руку железную пластину. Несмотря на эти проблемы Логинов не терял оптимизма.

«Из очевидных вещей – я в гипсе. Стрелять в ближайшие пять-восемь недель не смогу. Но выполнять нагрузки получится где-то через две недели. Уже через четыре-пять недель смогу снять гипс и надеть лангетку. Планирую приехать на первый снег в Тюмень и готовиться там. Но загадывать не буду.

Внутри руки сейчас пластина. Мне сказали, что она со мной на всю жизнь. Оснований её вытаскивать нет, мешать она не будет. Всё восстановится и срастётся. Буду вспоминать это всю жизнь», — пояснил Логинов «Матч ТВ».

«Удовольствия пока не получаю»

Из-за своей травмы Александр пропустил все соревнования на лыжероллерах: и Кубок Содружества, и чемпионат России. Но после такого перелома никто и не ждал, что Логинов сможет быстро вернуться в строй.

К тренировкам чемпион мира приступил лишь в сентябре, а в конце октября начал разрабатывать травмированную руку. С учётом этого результаты Александра на старте сезона не выглядели закономерными.

На Кубке МЛКБ в масс-старте он стал 20-м, а в смешанной эстафете – четвёртым. На Кубке Содружества в спринте Логинов неожиданно заехал в «цветы», однако в пасьюте финишировал лишь 16-м.

На Кубке России же Александр удивил. Спустя три месяца после сложного перелома чемпион мира взял серебро! В спринте Логинов выдал идеальную стрельбу, которая, несмотря на небыстрый ход, помогла оказаться на пьедестале.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 1, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
29 ноября 2024, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Новосибирская - Алтайский
23:27.5
2
Александр Логинов
Тюменская область
+28.7
3
Антон Смольский
Беларусь
+35.6

«Рука побаливает четвёртый день. Но откаты при такой травме – это нормально, так как нагружаю руку уже по максимуму. Что касается гонки, то, конечно, я недоволен пока своим физическим состоянием. Откуда взяться скорости, если я не делал никаких серьёзных работ? Стрельбой доволен, хорошая пристрелка, практически не было ветра, поэтому было приятно стрелять.

Помимо медалей, от гонки хочется получать удовольствие – от того, что ты можешь отработать все участки дистанции. А я пока не могу этого делать. Это неплохо, что навязываю борьбу, но удовольствия пока не получаю. Естественно, много времени надо уделить силовым компонентам», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Серохвостов – настоящая звезда на старте сезона:
В сборной России по биатлону новый лидер. Никто не может сравниться с ним по скорости
В сборной России по биатлону новый лидер. Никто не может сравниться с ним по скорости

В столь плохой, по мнению Александра, форме он умудрился проиграть лишь Даниилу Серохвостову, который феерит на старте сезона. Даже с промахом спортсмен из Барнаула привёз Логинову 28,7 секунды.

Тройку призёров замкнул Антон Смольский. С одним промахом белорус уступил лидеру 35,6 секунды. Уже завтра, 30 ноября, в Ханты-Мансийске пройдёт сингл-микст. Посмотрим, в какой форме там будет Александр.

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