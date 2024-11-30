Лидеры провалились в сингл-миксте на Кубке России. На подиуме — неожиданные команды

Дуэты Бабикова и Каплиной, а также Логинова и Сливко были явными фаворитами. Но что-то пошло не так.

Сингл-микст на Кубке России мог стать проходной гонкой. Многие регионы выставили не самые сильные составы, сохранив лидеров для смешанной эстафеты. Из-за небольшого числа действительно сильных дуэтов казалось, что тройка призёров предрешена заранее.

Вот только прошло всё совсем иначе. Лидеры провалились, а на подиуме оказались неожиданные дуэты.

Ошибки лидеров

С учётом не самых сильных составов в сингл-микстах, явными фаворитами гонки были Кирилл Бажин/Тамара Дербушева (Свердловская область — 1), Александр Логинов/Виктория Сливко (Тюменская область — 1), Антон Бабиков/Елизавета Каплина (Республика Башкортостан — 1). Было ощущение, что именно эти три дуэта разыграют между собой медали. Интересно, что для Логинова этот сингл-микст стал первым в карьере!

Потенциально в борьбу ещё могли вмешаться составы из топового биатлониста и молодого спортсмена: Анастасия Шевченко/Андрей Остапий (Свердловская область — 2) и Анна Сола/Павел Белько (Республика Беларусь — 1).

Вот только у фаворитов гонка не задалась почти сразу. Логинов и Сливко, как и Бабиков с Каплиной, не отличались особой скоростью и точной стрельбой. К третьей передаче эстафеты тюменцы шли лишь шестыми, проигрывая 1.04,9 с шестью промахами. Дальше отставания лишь росли, так что шансов на медали не осталось. У команды из Башкортостана дела были получше: четвёртое место, 50,3 секунды отставания, шесть промахов и сохранившаяся надежда на подиум.

Исключение среди фаворитов составляли лишь Бажин с Дербушевой. Дуэт отлично работал и на рубеже, и на дистанции. Уже к середине второго этапа свердловчане везли второму месту 23,1 секунды. К третьей передаче эстафеты отрыв увеличился до 39,7 секунды.

У потенциальных претендентов на медали всё тоже сложилось по-разному. Команда Шевченко и Остапия не блистала результатами. Дуэт уже на первой стрельбе откатился во второй десяток и там оставался всю гонку.

Зато у Солы и Белько всё было очень неплохо. Белорусы идеально дополняли друг друга. Анна допускала промахи, но быстро бежала, Павел — наоборот. Благодаря космической скорости Солы и точности Белько сборная Беларуси к началу четвёртого этапа уступала 39,7 секунды. Конечно, это много, если не учитывать, что к тому моменту у свердловчан было всего два промаха, а у белорусов – два штрафных круга и восемь использованных доппатронов.

Драка за бронзу

Заключительный этап стал решающим в борьбе за медали, а точнее, за второе и третье место. Бажин мог упустить золото, только если бы «застрелился» на рубеже, а это вряд ли бы произошло. Так что Кирилл спокойно докатил оставшиеся круги, параллельно сделав ноль на рубеже. Финишировал свердловчанин с флагом области и почти минутным преимуществом!

За оставшиеся медали же развернулась борьба между Бабиковым, Белько и, неожиданно, Алексеем Зубаревым (Московская область — 3) и Денисом Иродовым (Московская область — 1). Парни бежали по дистанции рядышком и практически одновременно приехали на лёжку. Также синхронно вся компания допустила промахи: Бабиков и Иродов махнули по разу, Белько – дважды, Зубарев – трижды. Несмотря на это, на предпоследний круг спортсмены ушли с небольшими отрывами друг от друга.

Всё решила последняя стрельба. Алексей сделал ноль и неожиданно отправился на дистанцию вторым. В это время все его соперники промахивались. Денис и Павел использовали по одному доппатрону, а Антон – три. Из этой группы первым убежал на последний круг Иродов, Белько – вторым в пяти секундах от него. Бабиков же отправился на дистанцию последним. Отставание россиянина от белоруса было больше 15 секунд, что лишало Антона шансов на медали.

Каким-то чудом 23-летний Зубарев сумел удержаться на второй позиции и завоевать серебро для себя и Кристины Павлушиной. Первому месту Московская область – 3 проиграла 53,7 секунды.

В битве за третье место же было жарко. На заключительных метрах Белько догнал Иродова, а потом «сделал» его в финишном створе. В итоге белорусы взяли бронзу (+57,1), а россияне остались с деревянной медалью (+57,2).

Бабиков же финишировал пятым с отставанием 1.43,4, а Логинов – седьмым, проиграв 2.21,9. Совсем не подобающий результат для топовых биатлонистов.

Завтра, 1 декабря, на Кубке России пройдёт смешанная эстафета. Посмотрим, будут ли и там неожиданности.