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Кубок России, сингл-микст, провал лидеров Логинова, Бабикова, Сливко, Каплиной, победа Бажина и Дербушевой

Лидеры провалились в сингл-миксте на Кубке России. На подиуме — неожиданные команды
Татьяна Постникова
Лидеры провалились в сингл-миксте на Кубке России
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Дуэты Бабикова и Каплиной, а также Логинова и Сливко были явными фаворитами. Но что-то пошло не так.

Сингл-микст на Кубке России мог стать проходной гонкой. Многие регионы выставили не самые сильные составы, сохранив лидеров для смешанной эстафеты. Из-за небольшого числа действительно сильных дуэтов казалось, что тройка призёров предрешена заранее.

Вот только прошло всё совсем иначе. Лидеры провалились, а на подиуме оказались неожиданные дуэты.

Ошибки лидеров

С учётом не самых сильных составов в сингл-микстах, явными фаворитами гонки были Кирилл Бажин/Тамара Дербушева (Свердловская область — 1), Александр Логинов/Виктория Сливко (Тюменская область — 1), Антон Бабиков/Елизавета Каплина (Республика Башкортостан — 1). Было ощущение, что именно эти три дуэта разыграют между собой медали. Интересно, что для Логинова этот сингл-микст стал первым в карьере!

Потенциально в борьбу ещё могли вмешаться составы из топового биатлониста и молодого спортсмена: Анастасия Шевченко/Андрей Остапий (Свердловская область — 2) и Анна Сола/Павел Белько (Республика Беларусь — 1).

Вот только у фаворитов гонка не задалась почти сразу. Логинов и Сливко, как и Бабиков с Каплиной, не отличались особой скоростью и точной стрельбой. К третьей передаче эстафеты тюменцы шли лишь шестыми, проигрывая 1.04,9 с шестью промахами. Дальше отставания лишь росли, так что шансов на медали не осталось. У команды из Башкортостана дела были получше: четвёртое место, 50,3 секунды отставания, шесть промахов и сохранившаяся надежда на подиум.

Ещё вчера Логинов творил чудеса в спринте:
Логинов взял медаль через три месяца после серьёзной травмы. Вот это сила воли!
Логинов взял медаль через три месяца после серьёзной травмы. Вот это сила воли!

Исключение среди фаворитов составляли лишь Бажин с Дербушевой. Дуэт отлично работал и на рубеже, и на дистанции. Уже к середине второго этапа свердловчане везли второму месту 23,1 секунды. К третьей передаче эстафеты отрыв увеличился до 39,7 секунды.

У потенциальных претендентов на медали всё тоже сложилось по-разному. Команда Шевченко и Остапия не блистала результатами. Дуэт уже на первой стрельбе откатился во второй десяток и там оставался всю гонку.

Зато у Солы и Белько всё было очень неплохо. Белорусы идеально дополняли друг друга. Анна допускала промахи, но быстро бежала, Павел — наоборот. Благодаря космической скорости Солы и точности Белько сборная Беларуси к началу четвёртого этапа уступала 39,7 секунды. Конечно, это много, если не учитывать, что к тому моменту у свердловчан было всего два промаха, а у белорусов – два штрафных круга и восемь использованных доппатронов.

Драка за бронзу

Заключительный этап стал решающим в борьбе за медали, а точнее, за второе и третье место. Бажин мог упустить золото, только если бы «застрелился» на рубеже, а это вряд ли бы произошло. Так что Кирилл спокойно докатил оставшиеся круги, параллельно сделав ноль на рубеже. Финишировал свердловчанин с флагом области и почти минутным преимуществом!

Анна Сола уже не первый раз поражает своей суперскоростью:
Белорусская биатлонистка выиграла с космической скоростью. Сола — Чудо-женщина!
Белорусская биатлонистка выиграла с космической скоростью. Сола — Чудо-женщина!

За оставшиеся медали же развернулась борьба между Бабиковым, Белько и, неожиданно, Алексеем Зубаревым (Московская область — 3) и Денисом Иродовым (Московская область — 1). Парни бежали по дистанции рядышком и практически одновременно приехали на лёжку. Также синхронно вся компания допустила промахи: Бабиков и Иродов махнули по разу, Белько – дважды, Зубарев – трижды. Несмотря на это, на предпоследний круг спортсмены ушли с небольшими отрывами друг от друга.

Всё решила последняя стрельба. Алексей сделал ноль и неожиданно отправился на дистанцию вторым. В это время все его соперники промахивались. Денис и Павел использовали по одному доппатрону, а Антон – три. Из этой группы первым убежал на последний круг Иродов, Белько – вторым в пяти секундах от него. Бабиков же отправился на дистанцию последним. Отставание россиянина от белоруса было больше 15 секунд, что лишало Антона шансов на медали.

Каким-то чудом 23-летний Зубарев сумел удержаться на второй позиции и завоевать серебро для себя и Кристины Павлушиной. Первому месту Московская область – 3 проиграла 53,7 секунды.

В битве за третье место же было жарко. На заключительных метрах Белько догнал Иродова, а потом «сделал» его в финишном створе. В итоге белорусы взяли бронзу (+57,1), а россияне остались с деревянной медалью (+57,2).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 1, Ханты-Мансийск
Сингл-микст 1 x 6 + 1 x 7.5 км Эстафета
30 ноября 2024, суббота. 10:00 МСК
Окончено

Бабиков же финишировал пятым с отставанием 1.43,4, а Логинов – седьмым, проиграв 2.21,9. Совсем не подобающий результат для топовых биатлонистов.

Завтра, 1 декабря, на Кубке России пройдёт смешанная эстафета. Посмотрим, будут ли и там неожиданности.

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