Норвегия в первой гонке биатлонного сезона осталась без медалей. Так стрелять нельзя!

Старт биатлонного сезона-2024/2025 прошёл без Лизы Виттоцци и братьев Бё. И если первая пропускала смешанные эстафеты и вообще этап в Контиолахти из-за проблем со спиной, то вторые готовятся к личным гонкам. В одном случае тренерский штаб сборной Норвегии угадал с заменами, а где-то выстрелил в молоко. От этого результаты одиночной и смешанной эстафет стали немного неожиданными. Но обо всём по порядку.

«Никогда такого не было»

Первое золото нового кубкового сезона досталось сборной Швеции. Тандем Эллы Хальварссон и Себастиана Самуэльссона промахнулся всего четыре раза. Лучшая стрельба в быстротечной гонке проложила путь к успеху. Здесь всё очевидно.

Себастиан Самуэльссон Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Серебро досталось французам Жулии Симон и Кентену Фийону Майе, а бронзу добыли немцы Ванесса Фойгт и Юстус Штрелов.

Но всё внимание – далеко не к призёрам супермикста. Юни Арнеклейв и Ветле Шоста Кристиансен – антигерои дня. На двоих они пробежали штрафной круг и 11 раз воспользовалась дополнительными патронами. Лучше них стреляли, например, Румыния, Казахстан или Болгария…

Пятое место – всё, на что норвежцы могли рассчитывать.

«У меня был очень неудачный день на стрельбище. Я редко так плохо стреляю в эстафете. Подобного никогда раньше не случалось»,– сказала Арнеклейв в интервью NRK.

Провал ли это? Решать не нам, а тренерскому штабу сборной. Но факт останется фактом – это первая гонка с 9 января 2022 года, когда Норвегии не оказалось в призёрах одиночной смешанной эстафеты.

Эмильен, ты ли это?

Когда на Контиолахти опустился вечер, пришло время классической смешанной эстафеты. А с ним пришло время первой норвежской победы. Но и на этот раз всё было не так очевидно, как ожидали многие.

Заключительный, четвёртый этап. К тому моменту в гонке лидировали Норвегия и Швеция, а Франция шла третьей, проигрывая полминуты.

В лидерах были Вебьёрн Сёрум и Мартин Понсилуома. Они же допустили непростительные ошибки и оказались на грани штрафного круга. А вот финишёр французской команды Эмильен Жаклен блистал, а потому ушёл лидером, выигрывая у Понсилуомы 9,2 секунды, а у Сёрума – 10,7.

Эмильен Жаклен Фото: Christian Manzoni/Getty Images

Жаклен мчал вперёд, его не пугали ни текущее первое место, ни снег, который валил стеной. Не почувствовал он и другую стену – сумасшедший подъём в Контиолахти, который решал судьбу многих гонок. Он прибавлял по секунде-две относительно соперников. И здесь возникала мысль – а зачем ты это делаешь, Эмильен? Остались ли силы на последний круг?

Эмильен пришёл на последний рубеж и промазал только один раз, воспользовавшись дополнительным патроном.

Жаклен, который не смог

Француз уходил на последний круг с отрывом от шведа в 8,6 секунды, а норвежцу привозил 14,6. Неутомимый Жаклен поселил надежду в сердцах своих фанатов на победу и на следующей после стрельбы отсечке увеличил своё преимущество.

Но трасса в Контиолахти прыти ему не простила. О себе напомнил суровый подъём. У Жаклена просто не осталось сил на решающие метры дистанции, и он по классике жанра отдал победу в финишном створе.

Подарил золото Норвегии, и хорошо, что смог уберечь серебро.

Уже завтра в Контиолахти пройдут эстафеты у мужчин и женщин. Старт гонок – в 15:45 и 19:25 соответственно.

Биатлон начался, а значит, каждая неделя этой зимы будет, как всегда, сказочной!