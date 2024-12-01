Россияне и белорусы устроили зарубу в биатлонной эстафете. Всё решилось в финишном створе!

Смешанная эстафета на Кубке России подарила крутейшую зарубу между россиянами и белорусами. За победу в гонке на последнем круге боролись Никита Поршнев (ХМАО-Югра — 1) и Дмитрий Лазовский (Республика Беларусь — 1).

После долгой игры в кошки-мышки биатлонисты решали судьбу золота буквально в финишном створе! Сильнее оказался Лазовский, но всё могло быть иначе, не споткнись Поршнев на последних метрах.

Красота от Московской области

Из-за перенасыщенного календаря многие лидеры нашего биатлона пропускают командные гонки. Вследствие этого на смешанные эстафеты у многих регионов составы были крайне неровные.

В такой ситуации фаворитами гонки выглядели Московская область (Кристина Резцова, Анастасия Халили, Алексей Зубарев и Кирилл Стрельцов), Республика Беларусь – 1 (Ксения Воробей, Динара Смольская, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский), Свердловская область, где изначально должна была бежать Наталия Шевченко (Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Савелий Коновалов, Василий Томшин). Потенциально в борьбу могла включиться и ХМАО-Югра (Екатерина Мошкова, Виктория Метеля, Алексей Вагин, Никита Поршнев).

На женских этапах огня ожидаемо дала Московская область. Резцова и Халили привезли соперницам почти 30 секунд. Девушкам помогли и шикарная скорость, и неплохая стрельба. Довольно стабильно свои этапы прошли и Мошкова с Метелей. Биатлонистки не были хороши ногами, но отлично отработали на рубеже. Именно югорчанки пришли вторыми на смены эстафеты, проиграв только подмосковным спортсменкам.

Сложнее прошла первая половина гонки для Свердловской области и Беларуси. Анастасия Шевченко и Ксения Воробей не слишком удачно провели свои этапы, но команды спасли Ирина Казакевич и Динара Смольская. Они вернули свои сборные в группу лидеров: белорусы стали третьими (+33,9), а свердловчане – четвёртыми (+43,9).

Перестановка сил

Мужские этапы, которые в этот раз были, как и женские, всего по шесть километров, изменили расклады. Алексей Зубарев, шикарно пробежавший накануне сингл-микст, не справился с нагрузкой. Молодой спортсмен сначала растерял половину своего отрыва, а потом зашёл на круг на стойке, лишив Московскую область шансов на медали.

Ошибкой Зубарева воспользовались остальные команды. Вагин, Коновалов и Воробьёв и отлично работали ногами, и стреляли почти безошибочно. На провальной для Московской области стойке эти парни использовали по одному-два дополнительных патрона.

Как итог — на третьей передаче эстафеты лидером была Свердловская область. Всего 0,6 секунды ей уступала ХМАО-Югра, а тройку замыкала Беларусь с отставанием в 4,6 секунды. Столь мизерные разрывы предвещали настоящую зарубу на последнем этапе. Она и случилась.

К лёжке все три команды подходили вплотную друг к другу. Поршнев сумел сделать ноль и ушёл лидером. Лазовский допустил один промах, Томшин – два. У Дмитрия были все шансы отправиться на дистанцию вторым, но случилось непредвиденное. Когда белорус вставал с коврика, у него сломалось крепление на лыже. Пока спортсмену меняли инвентарь, Василий уже убежал на предпоследний круг. К счастью, Лазовский не потерял слишком много времени: Поршневу он проигрывал 16,3 секунды, а Томшину – 5,3 секунды.

Борьба в створе

К стойке всё вновь поменялось. Югорчанин пришёл первым на рубеж, но уже через семь секунд там появился белорус. Спортсмен из Свердловской области оказался на стрельбище через 12,3 секунды.

Основная борьба развернулась между Поршневым и Лазовским. Оба использовали по одному дополнительному патрону и практически вместе отправились на последний круг. Томшин же в это время допустил три промаха и спокойно ушёл на дистанцию с гарантированной бронзой. У Василия не было шансов как догнать лидеров, так и отстать от них настолько, чтобы потерять медаль.

Пока свердловчанин без нервов заканчивал гонку, белорус и югорчанин бились на дистанции. Преимущество Никиты на выходе с рубежа было 3,5 секунды, но очень быстро Дмитрий сократил его до нуля. Биатлонисты устроили настоящие кошки-мышки, но вырваться кому-то вперёд не удавалось.

Всё должно было решиться на последних метрах. При заходе на заключительный поворот Поршнев немного оступился, но это не выглядело критично. Тем не менее это сильно сказалось на результатах. Никита немного сбил дыхание и уже на финишной прямой не смог одолеть Лазовского. Беларусь стала первой, ХМАО-Югра уступила ей всего 0,2 секунды.

«Честно говоря, я совершил ошибку, когда вышел первым. Надо было дождаться Никитоса и тут попробовать. Но я понял: раз выхожу вперёд, надо газовать до последнего. Когда на лежке отвалилось крепление, не считал, сколько секунд потерял. У меня были другие дела в тот момент. Мне надо было быстро реагировать и догонять. Но вообще всё решила командная работа. Она спасла нас», — признался Лазовский в эфире «Матч ТВ».

Свердловчане пересекли финишную черту третьими, проиграв 32,6 секунды. Неудачники из Московской области заняли четвёртое место, уступив лидеру 1.15,1.