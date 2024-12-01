Норвегия больше не доминирует в мужской эстафете! Звонкая пощёчина от французов

В финском Контиолахти разгоняется Кубок мира по биатлону — 2024/2025. В первый день зимы в рамках первого этапа там прошла мужская эстафета. И результаты её оказались совсем не такими, как все ожидали.

Франция против Норвегии

Уже с первого этапа стало ясно, что основными героями сюжета этой гонки будут сборные Франции и Норвегии. Именно в таком порядке, ведь с первых метров лидерство захватили подопечные Симона Фуркада. А привычные до этого момента лидеры оказались в роли догоняющих.

По итогам первого этапа Фабьен Клод сумел оторваться от Стурлы Легрейда на самом сложном подъёме в Контиолахти. Ему удалось создать преимущество для Кентена Фийона Майе в 9,6 секунды. У Норвегии же стартовал Тарьей Бё.

Кентен Фийон Майе Фото: Christian Manzoni/Getty Images

Но на своём этапе старший из братьев Бё так и не смог приблизиться к французам. Удивительная надёжность Франции на стрельбе и собственные ошибки Норвегии увеличили отставание последних до 25,7 секунды.

Стрельба стоя. Оба не просто отстреляли, а «отмолотили» во время стойки. Однако ситуацию это никак не изменило. Франция лидировала.

На третьем этапе французов представлял молодой Эрик Перро. Ему удалось быть идеальным на огневых рубежах и ещё чуть оторваться от норвежцев.

А вот Эндре Стрёмсхейм заставил усомниться норвежских тренеров в своей готовности. Всего одна осечка на стрельбе из положения стоя, но такие драгоценные секунды, которые просто уже нельзя было отыграть!

В итоге Стрёмсхейм передал эстафету великому и ужасному Йоханнесу Бё почти что с минутным отставанием. А ещё предподнёс титулованному старшему товарищу «подарок» в виде приблизившихся к норвежцам биатлонистов из Швеции, а конкретно – Себастиана Самуэльссона.

Жаклен провёл работу над ошибками

Последний этап эстафеты и Эмильен Жаклен стали идеальной парой.

Неудачник микста почти не дал повода усомниться в себе. В первой стрельбе заключительного этапа эстафеты он был точен, а вот на последнем огневом использовал два дополнительных патрона из трёх возможных. Всё могло закончиться куда хуже – мы это помним. Но француз ушёл к победе.

После него в дуэли сошлись Себб и Йоханнес. Норвежец был точен, а вот швед дрогнул и тоже ошибся дважды. Борьбы за серебро не случилось.

Главный итог этой эстафеты – непобедимой Норвегии больше нет. И Франция это доказала. Неужели эра доминирования скандинавов закончилась?

Конечно, основательные выводы по первой гонке делать рано. Но факт в том, что французы провели лучшую за последние 20 лет эстафету. У них всего два дополнительных патрона. До этого такая же образцовая стрельба была продемонстрирована 13 февраля 2004 года на ЧМ в Оберхофе.

А на Кубке мира французы не могли выиграть целых 16 эстафет подряд!

Перед стартом сезона тренер мужской сборной Франции Симон Фуркад говорил, что команда прибавила. Получается, не обманул?