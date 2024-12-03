«Вечером мы подерёмся». Йоханнес Бё неожиданно упустил золото в индивидуальной гонке

На стартовом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) прошла первая личная гонка сезона. Укороченная индивидуалка, с одной стороны, не принесла ничего удивительного – в призах оказались только норвежцы.

С другой – случилась настоящая сенсация. Победу одержал не Йоханнес Бё. Лучший биатлонист последних лет имел все шансы на золото. Вот только на последнем круге Бё-младший не смог опередить наименее опытного спортсмена из норвежской сборной!

Интрига до победного

Короткая индивидуальная гонка на 15 км в Контиолахти была проведена по новым правилам. Впервые все представители топ-15 общего зачёта Кубка мира были определены в среднюю стартовую группу. Несмотря на возмущения топовых биатлонистов, IBU так надеялся сохранить интригу до окончания гонки.

И это действительно сработало. «Красная группа», в которой звёзды были перемешаны с середняками, начинала отсчёт лишь с 40-го номера. Из-за этого было неясно, кто победит, практически до завершения индивидуалки.

Долгое время казалось, что золото уйдёт кому-то из французов. Кентен Фийон Майе и Эрик Перро неплохо шли по дистанции, но обоих подкосили промахи. Олимпийский чемпион в индивидуалке допустил две ошибки на рубеже ещё на старте гонки, однако благодаря высокой скорости Кентен поднялся высоко. Юный биатлонист же схватил 45 секунд штрафа на последней стойке и, увы, не сумел отыграть их.

Кто-то должен был воспользоваться ошибками «трёхцветных». И этим кем-то стали норвежцы. В борьбу за золото вклинился Стурла Легрейд. Олимпийский чемпион сделал ноль на рубежах, но показал не очень высокую скорость. Тем не менее скандинаву этого хватило, чтобы почти на 50 секунд превзойти французов.

Две сенсации

Вот только праздновать Легрейду было рано. После него в гонку уходили ещё четыре норвежца. Они-то и навели суеты. Неожиданно для многих шикарный старт провёл Эндре Стрёмсхейм. Наименее опытный представитель сборной Норвегии впервые в карьере отработал точно на всех рубежах. Идеальная стрельба и отличный ход позволили Эндре обойти Легрейда аж на 24,2 секунды.

Но и это был не конец. Последним из норвежцев появился на дистанции Йоханнес Бё. Действующий обладатель Кубка мира шёл лидером вплоть до первой стойки. Там Бё-младший допустил один промах, однако это не стало проблемой для биатлониста. Уже к следующему рубежу Йоханнес сократил своё отставание с 20,4 до 7,5 секунды. Мощно, но обычно этот звёздный спортсмен «съедает» больше.

Правда, это не вызывало никаких опасений вплоть до концовки гонки. Отработав точно на оставшихся лёжке и стойке, Йоханнес отправился на дистанцию вторым, проигрывая Стрёмсхайму 7,8 секунды. Такое отставание для Бё – сущий пустяк. Но не в этот раз.

Удивительно, но биатлонисту, находящемуся в погоне за рекордом Бьорндалена, не хватило сил обогнать Эндре. На финише Бё уступил своему партнёру по команде три секунды.

«Фантастика, просто фантастика! Всё случилось намного лучше, чем ожидалось. Последние несколько дней я был очень не уверен в себе и нервничал из-за своей формы, поэтому для меня было большим облегчением почувствовать, что всё получилось с самого начала. Это моя лучшая гонка в карьере, поэтому я не удивлён результатом. Теперь у меня будет жёлтая майка. Я очень счастлив», — признался Стрёмсхейм TV2.

Эндре Стрёмсхейм Фото: Kevin Voigt/Getty Images

«Мы на камеру показываем дружелюбие, но вечером подерёмся. Эндре не сможет спокойно спать сегодня», – сказал Бё после гонки.

А спустя минуту после финиша Йоханнеса случилась и другая сенсация. 21-летий Виталий Мандзин неожиданно занял четвёртое место, сделав ноль. Украинский биатлонист никогда не блистал особыми результатами. В прошлом году на дебютном Кубке мира он однажды попал в пасьют.

Тут же Мадзин сотворил настоящее чудо. Конечно, украинцу помогла работа на ноль и ошибки лидеров. Хотя, может, сказалось и то, что всю дистанцию Виталий преодолел вместе с Йоханнесом Бё, ведь у спортсменов были соседние стартовые номера.

Завтра, 4 декабря, короткую индивидуальную гонку побегут женщины. Возможно, и они покажут крутую борьбу.