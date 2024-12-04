В первой личной гонке сезона было немало неожиданностей. Лидеры проигрывали, а вверх прорвались те, на кого не ставили.

«Во время стрельбы были проблемы с сердцем». Неожиданный старт Кубка мира у женщин

Борьба в женском биатлоне всегда бывает острее, чем в мужском. Очевидного мало, а интрига закручивается до предела. Вот и сейчас невозможно сказать, кто же главный фаворит сезона. Лиза Виттоцци пропускает первый этап, и пока неясно, в какой форме она подойдёт к Хохфильцену. Жулия Симон в декабре тоже нестабильна, а Ингрид Тандреволд пока выступает невзрачно.

Ну и кто возьмёт на себя смелость быть первым?

Новый главный фаворит?

Кажется, бремя лидерства готова перехватить Лу Жанмонно.

Именно эта француженка выиграла в короткой индивидуальной гонке, не допустив ни одной ошибки в стрельбе. 92% точности в прошлом сезоне – шутка какая-то, что ли? Вовсе нет, а такая вот очевидная закономерность.

Лу Жанмонно Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Лу уже 26 лет, и это идеальное время для большой победы. До Игр в Милане чуть больше года, ну а перед ними вполне можно попробовать захватить «Большой хрустальный глобус»! Тем более что в прошлом сезоне она почти смогла провернуть эту авантюру, оставшись второй в тотале.

Летом Лу, в отличие от партнёрш по команде, каталась по снегу. Двукратная чемпионка мира наверняка думала о «БХГ», будучи в Новой Зеландии…

«Я просто дрожу»

Хотя стоп! Нельзя сбрасывать со счетов и шведок. В индивидуалке первый личный подиум случился у Эллы Хальварссон. Той самой, которая уже успела выиграть сингл-микст вместе с Себастианом Самуэльссоном.

В первой личной гонке в Контиолахти она промахнулась всего один раз и проиграла Жанмонно 12,3 секунды, но забрала своё серебро.

«Это огромное счастье. Я просто дрожу. Это выше того, что я могла себе представить. Для меня второе место – это было что-то вроде мечты, мира грёз», – приводит слова Хальварссон шведское издание SVT.

А третье место заняла Эльвира Эберг, которая ошиблась трижды. На одну осечку меньше – и она могла быть на высшей ступени пьедестала.

То, что со скоростью у шведок никаких проблем нет – вопрос очевидный. Вот только стрельба как прихрамывала, так и продолжает прихрамывать.

Подтверждение тому – Ханна Эберг. Лидер сборной Швеции в индивидуальной гонке стала только 25-й с тремя промахами. Это едва ли не худший результат в команде. Выше неё оказались ещё зелёная Сара Андерссон (12-е место) и Анна-Карин Хайденберг (14-е место).

Вот это неожиданность!

Вообще, в топ-10 сразу несколько неожиданных имён. Чего только стоит четвёртое место от польской биатлонистки Натальи Сидорович. На последний круг её не хватило, но с чистой стрельбой она могла рассчитывать на призы.

Мир узнал о ней на чемпионате мира – 2024 в Нове-Место (Чехия). Там Сидорович стала 14-й в пасьюте и 16-й – в масс-старте. Это её третий сезон на взрослом уровне. Наконец появилась замена Кристине Палке?

В десятке сильнейших и Осеан Мишелон с лучшим результатом в карьере. Седьмое место вполне может окрылить француженку. Восьмое место заняла эстонка Регина Эрмитс, а 10-й стала финка Суви Минккинен.

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Титулованный лазарет

Впрочем, не все в сборной Франции на сей раз были довольны своими результатами. Два лидера команды оказались далеко от «цветов».

Жулия Симон после судороги в эстафете только 31-я (четыре промаха), а Жюстин Бреза-Буше оказалась 39-й (пять промахов).

Настоящий провал у сборной Италии. Доротея Вирер и вовсе стала 51-й, проиграв ногами Ханне Эберг почти две минуты! Одна из самых-самых ярких девушек в мировом биатлоне после гонки объяснила свой провал.

«Я немного разочарована. Начала гонку с ошибки на стрельбе, поэтому была в напряжении. У меня со вчерашнего дня снова болит спина. Не чувствую себя комфортно, особенно в стрельбе стоя, я слишком скованна. Несмотря на это, на лыжне самочувствие было хорошим. Конечно, пять промахов – слишком много, но настанут лучшие дни», — приводит слова Вирер Fondo Italia.

Доротея Вирер Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Ещё больше вопросов к некогда сильнейшей – Ингрид Тандреволд стала 17-й, проиграв ногами две с половиной минуты. Но тому есть объяснение. Четырёхкратная чемпионка мира испытала проблемы с сердцем.

«Во время второй стрельбы у меня были небольшие проблемы с сердцем. Это усложнило процесс, и я долго начинала стрелять. Потом мне было трудно передвигаться на лыжах в таком быстром темпе, в котором хотелось бы», — сказала Тандреволд в интервью норвежскому изданию NRK.

У Норвегии очков не смогли набрать ни Каролин Кноттен, ни Юни Арнеклейв, ни Эмили Калькенберг. Здесь точно нужен разбор полётов.

Впрочем, времени на анализ неудач у всех достаточно. Есть пара дней отдыха, а уже 7 декабря в расписании Кубка мира значится женский спринт.