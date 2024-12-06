Одержит ли Йоханнес Бё первую победу в сезоне? Следим за спринтом на Кубке мира! LIVE

Сегодня, 6 декабря, в Контиолахти, Финляндия, продолжится первый этап Кубка мира по биатлону – 2024/2025. В рамках очередного соревновательного дня будут разыграны медали в мужском спринте. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами. Старт запланирован на 18:20 мск.

Первый спринт сезона зачастую становится индикатором готовности всех фаворитов. А за год до Олимпиады вопрос о состоятельности в борьбе за призы едва ли не самый важный. В том числе и для Йоханнеса Бё. В индивидуальной гонке в Контиолахти лидер сборной Норвегии остался вторым. И вроде бы ничего плохого, но пора уже открывать список личных побед этой зимой.

Да, кроме него, в деле и другие норвежцы. А что скажут французы? Они наверняка не будут сыты одной победой в эстафете. Пора уделывать соперников и в личных гонках. К тому же, как мы поняли, стрелять и бегать они умеют. Не будем списывать со счетов и команду Швеции. На первом этапе КМ ребята в неплохой форме.

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