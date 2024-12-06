Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 10 км Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Биатлон, Кубок мира — 2024/2025: онлайн-трансляция мужского спринта 6 декабря 2024

Одержит ли Йоханнес Бё первую победу в сезоне? Следим за спринтом на Кубке мира! LIVE
Батраз Томаев
Йоханнес Бё
Комментарии
В Контиолахти легендарному норвежцу уже помешал соотечественник Эндре Стрёмсхейм. Кто-то ещё хочет пошуметь?

Сегодня, 6 декабря, в Контиолахти, Финляндия, продолжится первый этап Кубка мира по биатлону – 2024/2025. В рамках очередного соревновательного дня будут разыграны медали в мужском спринте. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами. Старт запланирован на 18:20 мск.

Первый спринт сезона зачастую становится индикатором готовности всех фаворитов. А за год до Олимпиады вопрос о состоятельности в борьбе за призы едва ли не самый важный. В том числе и для Йоханнеса Бё. В индивидуальной гонке в Контиолахти лидер сборной Норвегии остался вторым. И вроде бы ничего плохого, но пора уже открывать список личных побед этой зимой.

Да, кроме него, в деле и другие норвежцы. А что скажут французы? Они наверняка не будут сыты одной победой в эстафете. Пора уделывать соперников и в личных гонках. К тому же, как мы поняли, стрелять и бегать они умеют. Не будем списывать со счетов и команду Швеции. На первом этапе КМ ребята в неплохой форме.

Календарь Кубка мира по биатлону – 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по биатлону – 2024/2025

Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой.

Live Батраз Томаев

Кандидатов на победу хватает. Йоханнес Бё — главный из них, но не безоговорочный. Среди желающих примерить на себя золото также Эндре Стремсхейм, Тарьей Бё, Стурла Легрейд. Будут заметны Эрик Перро и Эмильен Жаклен. Ну, и куда же без нашего заклятого друга Себастиана Самуэльссона и его соотечественника Мартина Понсилуомы!

А может быть сегодня кто-то выстрелит? Голосуем и делаем прогноз на победителя спринта⤵️

17:00 Батраз Томаев

Всем привет👋🏽

Вести LIVE мужского спринта на «Чемпионате» буду я — Батраз Томаев. Вместе мы узнаем имя первого чемпиона одной из самых захватывающих и скоротечных гонок в биатлоне.

Честно говоря, даже не представляю, какой подиум мы увидим сегодня вечером…

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android