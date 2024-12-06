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Кубок России – 2024/2025 по биатлону, спринт, женщины, победа Зыряновой, в топе молодые спортсменки, обзор

Прорывной день для российского биатлона. Молодые спортсменки заняли весь пьедестал!
Татьяна Постникова
Прорывной день для российского биатлона
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Лидеры сборной не смогли справиться с дерзкими соперницами.

Женский спринт на этапе Кубка России вновь подарил серию приятных неожиданностей. В тройке призёров оказались сплошь молодые спортсменки. Золото забрала 23-летняя Анастасия Зырянова, серебро – 25-летняя Полина Плюснина, а бронзу – 22-летняя Анастасия Гришина. Такие результаты – настоящая сенсация, но они показывают, что наша молодёжь – топ!

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
06 декабря 2024, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Зырянова
Московская область
21:50.7
2
Полина Плюснина
Ямало-Ненецкий АО — Мордовия
+20.3
3
Анастасия Гришина
Новосибирская - Алтайский
+22.7

Неудачи лидеров

Правда, стоит признать, что молодёжь вышла на первый план во много из-за того, что фавориты в спринте в Ханты-Мансийске выступили неудачно. Всех лидеров сборной России преследовали проблемы со стрельбой.

Кристина Резцова и Ирина Казакевич допустили по три промаха и не попали в топ-10, Анастасии Халили с тремя штрафными кругами повезло чуть больше – она стала девятой. Виктория Сливко и Наталия Шевченко с двумя ошибками на рубежах заняли 10-е и седьмое места соответственно.

Такая же ситуация сложилась и со спортсменками из сборной Беларуси. Анна Сола махнула аж четыре штрафных круга и замкнула топ-15.

Исключение составили лишь Тамара Дербушева и Динара Смольская. Обе биатлонистки допустили по промаху и были хороши ходом. В любой другой гонке они могли бы гарантировать себе медали, но в Хантах всё сложилось иначе. Дербушеву и Смольскую с подиума сместили молодые биатлонистки, проявившие себя в гонке ещё лучше.

Сначала шума наделала Анастасия Гришина. Биатлонистка уже второй год блистает на старте сезона. С промахом Гришина умудрилась обойти Смольскую с Дербушевой, а также опытную Полину Шевнину.

В свой 22-й день рождения Анастасия могла бы подарить себе золото, однако осталась с бронзой из-за других молодых конкуренток.

Кто такая Анастасия Гришина? Рассказываем!
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Тем не менее и бронза – результат хороший. В этом сезоне у Гришиной уже две личные медали. До этого у неё было серебро в пасьюте, где она проиграла лишь Динаре Смольской. Получается, теперь россиянка взяла реванш.

Прорыв молодых

Обойти Гришину удалось Анастасии Зыряновой. 23-летняя спортсменка сделала ноль и пришла к финишу первой с преимуществом в 22,7 секунды. По сути, победу Зыряновой обеспечил штрафной круг, на который ушли соперницы.

Анастасия в сезоне-2022/2023 возглавила юниорский рейтинг СБР, а после стала выступать на взрослом уровне. За два года Зырянова особых звёзд с неба не хватала: была лишь пара попаданий в топ-6. Тем не менее спортсменке удавалось оказываться на подиуме в командных гонках: в её копилке два серебра в сингл-миксте и золото в женской эстафете. Так что нынешняя победа – первая для Анастасии на взрослом уровне.

«Мне сегодня перед выходом сказали, что в топ-6 должны быть трое из Мособласти, но почему-то на себя я не поставила. Однако я очень рада, что очень высоко поднялась, потому что ощущение уверенности сегодня было.

Знаки по трассе следовали, что сегодня моя гонка. Какие знаки? А вот это секрет небольшой. Белочка тоже пробежала, подмигнула.

Ни в чём не добавила, просто уверенность появилась в себе. В начале сезона как-то тяжеловато мне давалось, видимо, объём ещё немножко переварила и сейчас как раз выхожу на свои силы. Но главные старты впереди — надеюсь, что ещё добавлю», – заявила Зырянова в эфире «Матч ТВ».

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Уже в самой концовке гонки в тройку призёров неожиданно ворвалась Полина Плюснина. 25-летняя спортсменка была точна на рубеже, но не так быстра ногами. Как итог – серебро с отставанием в 20,3 секунды от Зыряновой. Для Полины эта медаль – тоже первая на взрослом уровне. До этого биатлонистке лишь однажды удавалось заехать в топ-6 на российских стартах.

Завтра, 7 декабря, в Ханты-Мансийске пройдёт пасьют. И молодым биатлонисткам придётся постараться, чтобы вновь доказать свою состоятельность в борьбе с опытными спортсменками.

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