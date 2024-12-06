«Эдик, не надо!» Латыпов драматично уступил Смольскому доли секунды на Кубке России

Антон Смольский, Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов – лучшие в нашем биатлоне прямо сейчас. Именно поэтому битва этих спортсменов всегда нечто особенное. Парни постоянно выдают крутую борьбу и устраивают шоу.

В спринте на Кубке России в Ханты-Мансийске противостояние тройки из белоруса и двух россиян достигло апогея. Просто для понимания: разрыв между первым и третьим местами составил всего 1,7 секунды!

Застывшая интрига

Интересное началось ещё перед началом гонки. Смольский, Латыпов и Серохвостов были разбросаны по протоколу будто бы специально ради интриги. Антон уходил в гонку под 10-м номером, Даниил – под 41-м, а Эдуард – под 45-м.

Белорус был едва ли ни единственным топ-атлетом в первой стартовой группе, поэтому всю дистанцию спортсмен ориентировался лишь на себя. Начал Смольский не очень быстро, зато идеально отработал на лёжке. После первого рубежа Антон начал прибавлять. Отличная скорость в сочетании с нулём на стойке помогла белорусу занять в предварительное первое место.

Лишь спустя какое-то время после финиша Смольского на дистанции развернулась битва между Серохвостовым и Латыповым. Первым бежал Даниил, становясь лучшим по скорости на каждой отсечке, следом шёл Эдуард, превосходивший соперника буквально на пару секунд.

На лёжке оба спортсмена сделали нули. На выходе с рубежа у Латыпова было небольшое преимущество в 3,2 секунды над Серохвостовым. Видимо, спортсмену из Барнаула сообщили об этом, потому что Даниил прибавил. И ко второму рубежу всё поменялось: теперь Серохвостов вёз Латыпову 12 секунд.

Драматичная развязка

Однако этот рывок стоил Даниилу двух промахов на стойке. Пока спортсмен из Барнаула наматывал штрафные круги, Эдуард уже пришёл на рубеж. Удивительно, но Буйвол из Камышлы сделал ноль! И это при том, что Латыпов сильно затянул последний выстрел из-за поехавшей ноги. Для понимания важности момента: на ноль бронзовый призёр ОИ не работал в официальных стартах с марта 2023 года.

Всё должен был решить последний круг. Латыпов вышел после стойки первым, опережая Смольского на 4,4 секунды. Серохвостов ушёл на дистанцию четвёртым, проигрывая 15 секунд лидеру и 10,6 секунды белорусу.

И вот тут-то случилось самое интересное. Даниилу, бегущему первым, пришлось ориентироваться на результаты Антона и надеяться, что Эдуард не улучшит свои секунды. И Серохвостов сделал всё, что смог. Биатлонист из Барнаула сразу включил космическую скорость, с каждым метром приближаясь к Антону. На отсечке 7,9 км россиянина и белоруса разделяли уже 5,5 секунды, на отсечке 9,4 км – 4,9 секунды. Вот только на финиш Даниила не хватило. Он проиграл Смольскому 1,7 секунды.

Уже зная результат Серохвостова, по дистанции шёл Латыпов. Однако дела у Эдуарда были не слишком хороши. В отличие от Даниила, он с каждым километром терял скорость и, как следствие, своё преимущество. На отсечке 7,9 км Буйвол из Камышлы превосходил Смольского на 3,9 секунды, на отсечке 9,4 км – на 0,2 секунды. На финише Латыпов бежал буквально в одни ноги с белорусом, но этого было недостаточно. Эдуард стал вторым, уступив Антону 0,3 секунды!

«Начну так, чтобы парни сдохли»

Уже после гонки Латыпов рассказал, почему не смог обогнать Смольского.

«Небольшой проигрыш, не хватило доработать. Говорили, что сивидата сломалась, так что мне говорили, что всё в секундах, однако конкретики не было. Старался выжать максимум, но чуть-чуть не хватило. Не знаю, как бы сложилось, если бы была полная информация, однако в любом случае много сил оставил в гонке, поборолся.

Последний выстрел? Скользкие коврики сегодня, перед последним выстрелом у меня уехала лыжа, слава богу, что не успел нажать. Я её поставил обратно, но весь последний выстрел она соскальзывала. Естественно, это добавляло тремора», – сказал Латыпов «Матч ТВ».

Напряжённая борьба лидеров понравилась не только зрителям, но и самим биатлонистам.

«На финише Латыпова я был в разминочной зоне, кричал: «Эдик, не надо!» Эмоции крутые, потому что такая плотность, борьба, рад, что смог победить. Такая плотность говорит о том, что я в хорошей форме, и Эдуард хорошо себя чувствует. Все в оптимальной форме, скольжение плюс-минус одинаковое. Гонка одна из крутых, занесу её в актив, доволен работой на рубеже и дистанции», – признался Смольский в эфире «Матч ТВ».

Положительные эмоции после гонки были и у Серохвостова.

«Я, когда финишировал, уже видел, что не выиграл, и особо ни о чём не думал. Потому что там был только Эдик, понимал, что останусь в тройке. А завтра будет такой мини-масс-старт. Я первый круг завтра так начну, чтобы парни сдохли.

Промахи? Помешали скользкие ковры. Я пришёл, ноги скользили, был большой мандраж. Стрелялось очень тяжело, неуверенно, поэтому намазал», — пояснил Даниил.

Завтра, 7 декабря, нас ждёт действительно интересная гонка преследования. Посмотрим, кто окажется сильнее в очной борьбе.