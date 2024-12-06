В последний раз Норвегия оставалась без медалей в мужском старте в ноябре 2022 года!

Катастрофическая гонка для норвежских биатлонистов. Такой неудачи не было два года!

Все поклонники биатлона в последние годы привыкли к доминированию сборной Норвегии в мужской части соревнований. Если уж не Йоханнес Бё выигрывает, то кто-то из партнёров его подменяет. А если кто-то из других стран чудом забирает золото, то норвежцы окружают его на пьедестале. О ярких успехах норвежцев в эстафетных гонках и говорить не приходится.

Оттого результат спринта на первом этапе Кубка мира по биатлону – 2023/2024 вызывает даже некоторую оторопь. На пьедестал не смог забраться ни один из представителей Норвегии. Такой неудачи у них не было целых два года!

Норвежский провал

Вообще, ничто не предвещало такого краха. В индивидуальной гонке, прошедшей в Контиолахти тремя днями ранее, норвежцы заняли весь пьедестал: медали получили Стрёмсхейм, Йоханнес Бё и Легрейд. Эти парни вроде бы должны были блистать и в спринте. Но не получилось.

На Эндре Стрёмсхейма жёлтая майка лидера словно легла тяжёлым грузом. Он и стрелял плохо, и бежал медленно, а в итоге стал аж 61-м! Ну ничего. В следующий раз в обыкновенном белом бибе бежать ему будет легче.

Йоханнес Бё на первой стрельбе закопал себя двумя промахами, Стурла в сумме допустил один, но был не слишком быстр. По одной ошибке на стрельбище допустили также Тарьей Бё и Ветле Шоста Кристиансен. И именно Тарьей стал в сборной лучшим – пятое место и 52 секунды до победителя.

До этого два года норвежцы неизменно были в медалях в личных и командных мужских гонках, а в последний раз пьедестал без их флага был в том же самом Контиолахти в конце ноября 2022-го. В первой индивидуальной гонке сезона тогда блистали швед Понсилуома, швейцарец Хартвег и немец Цобель. Лучший из норвежцев – Стурла Легрейд – был шестым.

Никаких далеко идущих выводов из сегодняшнего результата делать не стоит. Кроме одного: любая серия, даже самая долгая, которая кажется «вечной», рано или поздно заканчивается. А вот начнётся ли новая? Вопрос.

А кому достались медали?

Пока норвежцы сражались друг с другом за место в «цветах», свою первую победу за три года добыл Эмильен Жаклен. Француз сегодня был неподражаем. Похоже, все элементы пазла сложились воедино: мощный ход, чистая стрельба, отлично готовые лыжи. Даже с промахом Жаклен мог бы претендовать на победу, ведь отрыв составил почти 20 секунд.

Эмильен Жаклен Фото: Kevin Voigt/Getty Images

На втором месте расположился Себастьян Самуэльссон. Швед, как и всегда, неплохо готов к началу сезона. Но пока нет ощущения, что в этом году он полноценно включится в борьбу за «Большой хрустальный глобус».

Бронзовую медаль завоевал немец Филипп Наврат. Однако хочется отдельно отметить американца Кэмпбелла Райта, занявшего четвёртое место и показавшего лучший результат в карьере. IBU в последнее время часто говорит о штурме североамериканских рынков, и регулярные успехи (если они, конечно, будут) биатлониста из США могут стать хорошим подспорьем.

Так что, если кто-то после индивидуальной гонки заскучал по конкуренции, ждать долго не пришлось. Норвежцев-то тоже можно побеждать!