В американском биатлоне не утихает секс-скандал. Женская сборная США боится мести

Спортсменки считают, что вылетят из сборной за жалобу на домогательства.

Ещё в начале 2024 года в биатлонном мире полыхнул секс-скандал. Американка Джоан Рид обвинила сервисмена сборной в домогательствах, после чего выбыла из состава национальной команды.

Теперь другие биатлонистки из США боятся рассказывать правду из-за ожидаемой мести со стороны руководства.

Что у них там вообще происходит?

«У меня нет права что-то сказать»

Всё началось ещё в 2016 году. Джоан Рид подвергалась домогательствам, включая «неподобающие комментарии» и «неуместные прикосновения» со стороны сервисмена сборной США и бывшего биатлониста сборной Чехии Петра Гарабика. Целых пять лет спортсменка боялась рассказать правду, чтобы не навредить своей карьере.

Гарабика в конце концов уволили. А после завершения расследования Федерация биатлона США задним числом изменила критерии предварительного отбора на Кубок мира. Рид стала единственной спортсменкой, которая не подошла новой системе и вылетела из сборной.

Правозащитная организация SafeSport, которая и проводила первое расследование, вновь взялась за дело Рид. Они хотели выяснить, не отомстили ли спортсменке президент USBA Джек Гирхарт и спортивный директор Лоуэлл Бейли, изменив квалификационные критерии.

Гирхарт от комментариев отказался, зато высказались спортсмены. Правда, анонимно.

«USBA наглядно продемонстрировала, что если спортсмен, особенно спортсменка, поднимет эту тему, то рискует лишиться места в команде в следующем году», – сообщил один из спортсменов в опросе.

«Лучше всего не высказываться, если вы хотите продолжать выступать за USBA», – сказал другой.

«Видеть, как с кем-то столь высокопоставленным в сборной так поступили, означает, что у меня нет права что-то сказать», – заметил третий.

«Это было ясно продемонстрировано USBA», – добавил ещё один спортсмен.

Дидра Ирвин Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Вылететь из сборной за жалобу

Расследование также показало, что американские биатлонистки страдают от «женоненавистничества» и боятся мести, если расскажут правду о том, что происходит внутри сборной. Спортсмены опасаются, что если они пожалуются, то лишатся возможности тренироваться, финансовой поддержки, места в эстафетной команде или вообще места в национальной команде.

«Мне как женщине очень некомфортно находиться в такой обстановке», — рассказала одна из спортсменок.

Независимые аудиторы провели конфиденциальный опрос среди 57 взрослых спортсменов и юниоров, участвовавших в международных соревнованиях с 2020 года. Его результаты неутешительны. Оказалось, что 57% женщин уверены, что пострадают, если сообщат о своей проблеме, 48% не верят, что руководство USBA понесёт за это ответственность.

В сравнении с мужчинами ситуация выглядит ещё более удручающе. Только 8% мужчин (против 57% у женщин) опасаются, что заявление о проблеме может сказаться на их карьере. 92% мужчин выражают полное удовлетворение в ощущении своей безопасности. У женщин показатель гораздо ниже – всего 52%. 43% женщин и 25% мужчин отметили, что ещё в прошлом году наблюдали за поведением, нарушающим кодекс USBA.

Кстати, о кодексе. В SafeSport установили, что кодекс поведения Федерации биатлона США не содержит чётких примеров запрещённого поведения. Спортсмены также не могли подать жалобу онлайн или анонимно. Это снижало вероятность того, что они смогут обратиться за помощью.

Представители USBA в ответ на доклад заявили, что примут ряд действий, в том числе семинары для сотрудников и спортсменов, с целью определить основные ценности и создать способ измерения прогресса.

Джоан Рид такой ответ федерации не оценила, назвав его «в основном обещанием разработать показатели и планы, без чего-либо конкретного, за что их можно было бы привлечь к ответственности».

Пока секс-скандал в сборной США вряд ли утихнет.