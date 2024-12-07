Шевченко красиво вырвала победу на последнем круге. Опыт взял реванш у молодости!

Зырянова была близка к «золотому» дублю на Кубке России по биатлону, но мечты разрушил досадный промах.

Яркие гонки на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске продолжаются. Молодая Анастасия Зырянова была близка к тому, чтобы оформить «золотой» дубль. Но опытная Наталия Шевченко взяла своё. Экс-лыжница классно разобралась с вчерашней победительницей на последнем круге!

Борьба опыта и молодости

Женский пасьют превратился в настоящее противостояние опыта и молодости. И бо́льшую часть гонки успех явно сопутствовал юным спортсменкам. Аж до четвёртого рубежа вчерашние призёры сохраняли места в топ-3.

Единственное, что менялось, так это отрывы. Вплоть до первой стойки Анастасия Зырянова бежала с комфортным преимуществом в районе 20 секунд над Полиной Плюсниной. У обеих спортсменок на тот момент были нули. Анастасия Гришина же, допустившая промах, проигрывала лидеру секунд на 10 больше, чем Плюснина.

И только на третьем рубеже всё поменялось: Зырянова зашла на штрафной круг, в то время как её соперницы были точны. Весь четвёртый круг вчерашние призёры бежали вместе.

В этот момент опытные биатлонистки боролись между собой. Виктория Сливко, Ирина Казакевич, Анастасия Халили и Динара Смольская не справились со стрельбой и выбыли из числа претенденток на медали.

У других топ-спортсменок тоже были проблемы с работой на рубеже, хоть и не такие серьёзные. Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Кристина Резцова и Елизавета Каплина допустили по промаху, но оставались в борьбе.

Наталия Шевченко Фото: РИА Новости

Правда, у свердловчанок было больше шансов на медали из-за более выгодных стартовых позиций. Пока Резцовой и Каплиной приходилось лететь, чтобы выбраться из второго десятка, Дербушева и Шевченко бежали в спокойном темпе. Наталия и Тамара в итоге работали на трассе вплотную к группе лидеров, а вот Кристина и Елизавета проигрывали больше 30 секунд. Должно было случиться чудо, чтобы у Каплиной и Резцовой появились серьёзные шансы на награды. Увы, его так и не случилось.

«Если бы не обидный промах…»

Решающим в гонке стал четвёртый рубеж. На стойку вчерашние призёры пришли одновременно. Наталия Шевченко появилась на стрельбище спустя 4,4 секунды, а Тамара Дербушева – спустя 12,3 секунды.

Зырянова отработала на ноль, в то время как Плюснина с Гришиной ушли на штрафные круги. Несмотря на то что Шевченко и Дербушева тоже были точны, вчерашняя победительница сохраняла небольшой задел. Молодая спортсменка опережала своих опытных коллег на 11,5 секунды.

Но, как ни пыталась Анастасия на последнем круге убежать, Наталия и Тамара стремительно сокращали отрыв. Довольно быстро Шевченко поравнялась с Зыряновой, Дербушева же шла чуть поодаль от соперниц. Лидер сборной России и молодая спортсменка почти весь последний круг бежали бок о бок, но на заключительном подъёме Наталия рванула вперёд. У Анастасии не хватило сил поддержать ускорение опытной соперницы.

В итоге Шевченко финишировала первой, Зырянова – в семи секундах от неё. Дербушева же спокойно докатила гонку, зная, что останется с бронзой. Тамара проиграла лидеру 13,1 секунды. Так что опыт взял реванш у молодости.

«Это была классная гонка. Очень рада, что сегодня у меня уверенная стрельба в положении стоя. Я не боялась, не спешила никуда, работала своим темпом, и это дало результат.

На финише мне было важно догнать Анастасию Зырянову до спуска. Затем отсиделась за ней немного, а потом выдала финиш в спринтерском исполнении. Если бы Анастасия не допустила промах, то у меня было отставание секунд 25, которые я не смогла бы отыграть», — призналась Шевченко в эфире «Матч ТВ».

«Очень рада вновь попасть на пьедестал. Я доказала, что вчерашняя медаль не была случайностью. На третьем рубеже я то ли поторопилась, то ли дёрнула палец, и выстрел пошёл выше габарита. Если бы не обидный промах, то, скорее всего, смогла бы додержать первое место. Тут круг около 20-25 секунд. Ну и после промаха тяжело идти на дистанцию, а так у меня была бы лёгкость от четырёх нулей», – рассказала Зырянова.

Завтра, 8 декабря, на Кубке России в Ханты-Мансийские пройдёт большой масс-старт. Посмотрим, кто в этот раз окажется сильнее: опытные или молодые биатлонистки.